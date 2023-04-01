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Зеленский ввел санкции против предприятий Кубани - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Зеленский ввел санкции против предприятий Кубани
Зеленский ввел санкции против предприятий Кубани - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Зеленский ввел санкции против предприятий Кубани
Два предприятия Краснодарского края попали под украинские санкции в числе 225 российских компаний. Соответствующий список приведен дополнениями к указу,... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T17:19
2023-04-01T17:19
украина
владимир зеленский (президент украины)
россия
экономика
санкции против россии
краснодарский край
кубань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Два предприятия Краснодарского края попали под украинские санкции в числе 225 российских компаний. Соответствующий список приведен дополнениями к указу, опубликованному на сайте украинского президента Владимира Зеленского."Ввести в действие решение Рады национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – говорится в документе.В списке 225 российских предприятий – компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Липецка, Смоленска, Тулы, Нижнего Новгорода, Пскова, Самары, Саратова, Твери и многих других городов разных регионов.Попали в него и предприятия Кубани: АО "Армавирский электротехнический завод" и Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Каскад".Санкции вводятся на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, а также прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности. Исключение сделано для четырех компаний, которым ограничивается транзит товаров через Украину, а также запрещается выводить капитал с территории страны и приватизировать объекты на ее территории в течение пяти лет.К ним относятся "Научно-производственное объединение "Электромашина" из Челябинска, "Бийское производственное объединение "Сибприбормаш" и "Нижнеломовский электромеханический завод" и "Славгородский завод радиоаппаратуры", которым только на пять лет ограничивается транзит товаров через территорию Украины, запрещается вывод капитала с территории страны и приватизация объектов на ее территории.Также под рестрикции попали 33 физлица. Среди них гендиректор АО "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики" Анатолий Шаповалов, гендиректор Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) "Регион", разрабатывающего высокоточное оружие для ВМФ и ВКС России Игорь Крылов, гендиректор АО "Ленинградский Северный завод" (в концерне госкорпорации "Ростех") Феликс Плескачевский и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против России"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты ЛавроваВласти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний – Мишустин
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украина, владимир зеленский (президент украины), россия, экономика, санкции против россии, краснодарский край, кубань, новости
Зеленский ввел санкции против предприятий Кубани

Зеленский ввел санкции против двух предприятий Краснодарского края

17:19 01.04.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Два предприятия Краснодарского края попали под украинские санкции в числе 225 российских компаний. Соответствующий список приведен дополнениями к указу, опубликованному на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
"Ввести в действие решение Рады национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – говорится в документе.
В списке 225 российских предприятий – компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Липецка, Смоленска, Тулы, Нижнего Новгорода, Пскова, Самары, Саратова, Твери и многих других городов разных регионов.
Посольство Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17 марта, 17:26
Россия ввела санкции против Британии
Попали в него и предприятия Кубани: АО "Армавирский электротехнический завод" и Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Каскад".
Санкции вводятся на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, а также прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности. Исключение сделано для четырех компаний, которым ограничивается транзит товаров через Украину, а также запрещается выводить капитал с территории страны и приватизировать объекты на ее территории в течение пяти лет.
К ним относятся "Научно-производственное объединение "Электромашина" из Челябинска, "Бийское производственное объединение "Сибприбормаш" и "Нижнеломовский электромеханический завод" и "Славгородский завод радиоаппаратуры", которым только на пять лет ограничивается транзит товаров через территорию Украины, запрещается вывод капитала с территории страны и приватизация объектов на ее территории.
Президент Украины Владимир Зеленский
11 марта, 10:52
Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - указ
Также под рестрикции попали 33 физлица. Среди них гендиректор АО "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики" Анатолий Шаповалов, гендиректор Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) "Регион", разрабатывающего высокоточное оружие для ВМФ и ВКС России Игорь Крылов, гендиректор АО "Ленинградский Северный завод" (в концерне госкорпорации "Ростех") Феликс Плескачевский и другие.
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УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)РоссияЭкономикаСанкции против РоссииКраснодарский крайКубаньНовости
 
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