Рейтинг@Mail.ru
"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230321/ne-prischemite-sebe-nichego-zheleznym-zanavesom-samye-yarkie-tsitaty-lavrova-1127661662.html
"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова
"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова - РИА Новости Крым, 21.03.2023
"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова
У бессменного министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова день рождения, ему исполняется 73 года. Сергей Викторович возглавляет российский МИД уже 19 лет и... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T07:51
2023-03-21T07:51
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сша
владимир зеленский (президент украины)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/14/1127662023_0:0:2321:1306_1920x0_80_0_0_e9ca065231ff764d9dd710d39b52eca0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. У бессменного министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова день рождения, ему исполняется 73 года. Сергей Викторович возглавляет российский МИД уже 19 лет и остается одним из самых популярных и эффективных министров правительства РФ. Сам Лавров называет себя "скорее карьерным дипломатом, нежели карьерным чиновником" и говорит, что нисколько не жалеет о принятом когда-то решении занять пост главы МИД. В публичных выступлениях, переговорах и интервью масс-медиа Лавров нередко произносит фразы, которые впоследствии становятся крылатыми. Наиболее яркие цитаты дипломата – в подборке РИА Новости Крым.О "железном занавесе"Июнь 2022 г., сказано на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром МакеемО действиях Запада по отношению к РоссииМай 2022 г., комментарий о ситуации с памятниками советским воинам в Латвии и Литве.О взаимоотношениях с СШАСентябрь 2017 г., из приветственного слова студентам и преподавателям МГИМО на торжественной линейке по случаю Дня знаний.О санкциях ЗеленскогоИюнь 2022 г., из комментария журналистам о санкциях президента Украины Владимира Зеленского против президента Владимира Путина и других российских политиков.Об оптимизмеМарт 2015 года, из ответа на вопрос о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе.О дебилахСказано на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в августе 2015 года. Кому именно было адресовано высказывание, неизвестно. По одной из версий – журналистам, которые переговаривались в зале во время речи министра, по другой – переводчикам, которые не могли быстро и точно переводить с арабского на русский.О мире и войнеФевраль 2023 г., из интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.О вхождении Крыма в состав РФФевраль 2015 года, из выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.О "древнейшей профессии"Май 2021 г., из ответа на вопрос о качествах дипломата в ходе просветительского марафона "Новое знание".О главе МИД Украины ДещицеИюнь 2014 года, комментарий по поводу оскорблений в адрес России из уст министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы.О "болезни" СШАМай 2016 г., сказано в ходе онлайн-конференции на сайте "Комсомольская правда".О попытках вербовки дипломатов РФ со стороны СШАЯнварь 2017 года, из выступления на пресс-конференции в МосквеО срыве флага с посольства РФ в КиевеМарт 2016 года, комментарий по поводу срыва украинским нардепом Владимиром Парасюком флага с российского посольства в Киеве.О терпенииСентябрь 2014 года, из интервью ТАСС.
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/14/1127662023_137:0:2140:1502_1920x0_80_0_0_77d70dc2ab01732b2932ae8614199198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, владимир зеленский (президент украины), украина, в мире
"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова

Международное оборзение и болезнь США: самые яркие высказывания главы МИД Сергея Лаврова

07:51 21.03.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. У бессменного министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова день рождения, ему исполняется 73 года. Сергей Викторович возглавляет российский МИД уже 19 лет и остается одним из самых популярных и эффективных министров правительства РФ. Сам Лавров называет себя "скорее карьерным дипломатом, нежели карьерным чиновником" и говорит, что нисколько не жалеет о принятом когда-то решении занять пост главы МИД. В публичных выступлениях, переговорах и интервью масс-медиа Лавров нередко произносит фразы, которые впоследствии становятся крылатыми. Наиболее яркие цитаты дипломата – в подборке РИА Новости Крым.

О "железном занавесе"

"Что касается "железного занавеса" (между Западом и Россией – ред.), он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить".

Июнь 2022 г., сказано на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем

О действиях Запада по отношению к России

"У нас есть такая еженедельная программа на телевидении – называется "Международное обозрение". Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международное оборзение".
Май 2022 г., комментарий о ситуации с памятниками советским воинам в Латвии и Литве.

О взаимоотношениях с США

"Мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия. Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс".
Сентябрь 2017 г., из приветственного слова студентам и преподавателям МГИМО на торжественной линейке по случаю Дня знаний.

О санкциях Зеленского

"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось...".
Июнь 2022 г., из комментария журналистам о санкциях президента Украины Владимира Зеленского против президента Владимира Путина и других российских политиков.

Об оптимизме

"Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом".
Март 2015 года, из ответа на вопрос о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе.

О дебилах

"Дебилы, б…ь!"
Сказано на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в августе 2015 года. Кому именно было адресовано высказывание, неизвестно. По одной из версий – журналистам, которые переговаривались в зале во время речи министра, по другой – переводчикам, которые не могли быстро и точно переводить с арабского на русский.

О мире и войне

"Я за мир однозначно. Не помню, кто сказал: "Хочешь мира — готовься к войне". Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать".

Февраль 2023 г., из интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

О вхождении Крыма в состав РФ

"Произошло самоопределение народа на основе многовековой истории. Мы можем это обсуждать, если вы хотите действительно понять нашу позицию и чем мы руководствовались. Можно, конечно, над этим смеяться. Ну, тогда просто кто-то получит удовольствие от этого. Смех, говорят, продлевает жизнь".
Февраль 2015 года, из выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

О "древнейшей профессии"

"Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться".
Май 2021 г., из ответа на вопрос о качествах дипломата в ходе просветительского марафона "Новое знание".

О главе МИД Украины Дещице

"Глядя на него вспоминается хорошее выражение: "не умеешь петь – не пей"
Июнь 2014 года, комментарий по поводу оскорблений в адрес России из уст министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы.

О "болезни" США

"США пытаются диктовать всему миру правила. Это болезнь застарелая, и она пройдет".
Май 2016 г., сказано в ходе онлайн-конференции на сайте "Комсомольская правда".

О попытках вербовки дипломатов РФ со стороны США

"Нашему дипломату американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, буквально засунули в машину 10 тысяч долларов. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и работают на благо российского государства".
Январь 2017 года, из выступления на пресс-конференции в Москве

О срыве флага с посольства РФ в Киеве

"Это сделал, по-моему, один из депутатов Верховной рады с какой-то говорящей фамилией. Какой-то Панасюк, то ли Поросюк – я не помню".
Март 2016 года, комментарий по поводу срыва украинским нардепом Владимиром Парасюком флага с российского посольства в Киеве.

О терпении

"Терять голову позволительно только новичку, впервые столкнувшемуся с непреодолимым тупиком и опустившему руки. А мне, слава богу, за десятилетия дипломатической службы довелось немало повидать. Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит".
Сентябрь 2014 года, из интервью ТАСС.
 
Сергей ЛавровПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)СШАВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Открылись продажи билетов на дополнительные поезда Москва - Симферополь
11:53За неделю крымчане передали мошенникам более 27,5 млн рублей
11:48В Гродно изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов - Лукашенко
11:25Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ
11:15На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов
11:11Эксперты: атака беспилотников в Джанкое в Крыму – террор и деградация ВСУ
11:02Работа Керченской паромной переправы 21 марта
10:52Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
10:25В Джанкое введен режим ЧС – власти
10:11Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем
10:08В Крыму и Севастополе за сутки выявили 82 новых случая COVID-19
09:49СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Крым
09:18Премьер Японии Фумио Кисида встретится с Владимиром Зеленским в Киеве
08:42Стало известно о состоянии пострадавшего от атаки дронов на Джанкой
08:15Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю
08:06Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено
07:51"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова
07:27Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт
07:02Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО 1:17
00:01В Крыму без осадков: прогноз погоды на вторник
Лента новостейМолния