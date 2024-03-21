https://crimea.ria.ru/20240321/ne-prischemite-sebe-nichego-zheleznym-zanavesom-samye-yarkie-tsitaty-lavrova-1127661662.html

"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова

"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова - РИА Новости Крым, 21.03.2024

"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова

У бессменного министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова день рождения, ему исполняется 74 года. Сергей Викторович возглавляет российский МИД уже два... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T06:02

2024-03-21T06:02

2024-03-21T08:05

сергей лавров

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сша

владимир зеленский (президент украины)

украина

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общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. У бессменного министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова день рождения, ему исполняется 74 года. Сергей Викторович возглавляет российский МИД уже два десятилетия и остается одним из самых популярных и эффективных министров правительства РФ. Сам Лавров называет себя "скорее карьерным дипломатом, нежели карьерным чиновником" и говорит, что нисколько не жалеет о принятом когда-то решении занять пост главы МИД. В публичных выступлениях, переговорах и интервью масс-медиа Лавров нередко произносит фразы, которые впоследствии становятся крылатыми. Наиболее яркие цитаты дипломата – в подборке РИА Новости Крым.О "железном занавесе"Июнь 2022 г., сказано на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.О действиях Запада по отношению к РоссииМай 2022 г., комментарий о ситуации с памятниками советским воинам в Латвии и Литве.О взаимоотношениях с СШАСентябрь 2017 г., из приветственного слова студентам и преподавателям МГИМО на торжественной линейке по случаю Дня знаний.О санкциях ЗеленскогоИюнь 2022 г., из комментария журналистам о санкциях президента Украины Владимира Зеленского против президента Владимира Путина и других российских политиков.Об оптимизмеМарт 2015 года, из ответа на вопрос о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе.О дебилахСказано на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в августе 2015 года. Кому именно было адресовано высказывание, неизвестно. По одной из версий – журналистам, которые переговаривались в зале во время речи министра, по другой – переводчикам, которые не могли быстро и точно переводить с арабского на русский.О мире и войнеФевраль 2023 г., из интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.О вхождении Крыма в состав РФФевраль 2015 года, из выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.О "древнейшей профессии"Май 2021 г., из ответа на вопрос о качествах дипломата в ходе просветительского марафона "Новое знание".О главе МИД Украины ДещицеИюнь 2014 года, комментарий по поводу оскорблений в адрес России из уст министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы.О "болезни" СШАМай 2016 г., сказано в ходе онлайн-конференции на сайте "Комсомольская правда".О попытках вербовки дипломатов РФ со стороны СШАЯнварь 2017 года, из выступления на пресс-конференции в Москве.О срыве флага с посольства РФ в КиевеМарт 2016 года, комментарий по поводу срыва украинским нардепом Владимиром Парасюком флага с российского посольства в Киеве.О терпенииСентябрь 2014 года, из интервью ТАСС.

https://crimea.ria.ru/20240227/diplomaticheskie-konvulsii-lavrov-o-sammite-po-formule-mira-zelenskogo-1135253000.html

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сергей лавров, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, владимир зеленский (президент украины), украина, в мире, общество, россия