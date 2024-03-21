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"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова
"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова - РИА Новости Крым, 21.03.2024
"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова
У бессменного министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова день рождения, ему исполняется 74 года. Сергей Викторович возглавляет российский МИД уже два... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T06:02
2024-03-21T08:05
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сша
владимир зеленский (президент украины)
украина
в мире
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. У бессменного министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова день рождения, ему исполняется 74 года. Сергей Викторович возглавляет российский МИД уже два десятилетия и остается одним из самых популярных и эффективных министров правительства РФ. Сам Лавров называет себя "скорее карьерным дипломатом, нежели карьерным чиновником" и говорит, что нисколько не жалеет о принятом когда-то решении занять пост главы МИД. В публичных выступлениях, переговорах и интервью масс-медиа Лавров нередко произносит фразы, которые впоследствии становятся крылатыми. Наиболее яркие цитаты дипломата – в подборке РИА Новости Крым.О "железном занавесе"Июнь 2022 г., сказано на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.О действиях Запада по отношению к РоссииМай 2022 г., комментарий о ситуации с памятниками советским воинам в Латвии и Литве.О взаимоотношениях с СШАСентябрь 2017 г., из приветственного слова студентам и преподавателям МГИМО на торжественной линейке по случаю Дня знаний.О санкциях ЗеленскогоИюнь 2022 г., из комментария журналистам о санкциях президента Украины Владимира Зеленского против президента Владимира Путина и других российских политиков.Об оптимизмеМарт 2015 года, из ответа на вопрос о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе.О дебилахСказано на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в августе 2015 года. Кому именно было адресовано высказывание, неизвестно. По одной из версий – журналистам, которые переговаривались в зале во время речи министра, по другой – переводчикам, которые не могли быстро и точно переводить с арабского на русский.О мире и войнеФевраль 2023 г., из интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.О вхождении Крыма в состав РФФевраль 2015 года, из выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.О "древнейшей профессии"Май 2021 г., из ответа на вопрос о качествах дипломата в ходе просветительского марафона "Новое знание".О главе МИД Украины ДещицеИюнь 2014 года, комментарий по поводу оскорблений в адрес России из уст министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы.О "болезни" СШАМай 2016 г., сказано в ходе онлайн-конференции на сайте "Комсомольская правда".О попытках вербовки дипломатов РФ со стороны СШАЯнварь 2017 года, из выступления на пресс-конференции в Москве.О срыве флага с посольства РФ в КиевеМарт 2016 года, комментарий по поводу срыва украинским нардепом Владимиром Парасюком флага с российского посольства в Киеве.О терпенииСентябрь 2014 года, из интервью ТАСС.
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сергей лавров, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, владимир зеленский (президент украины), украина, в мире, общество, россия
"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова

Международное оборзение и болезнь США: самые яркие высказывания главы МИД Сергея Лаврова

06:02 21.03.2024 (обновлено: 08:05 21.03.2024)
 
© МИД РоссииСергей Лавров
Сергей Лавров
© МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. У бессменного министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова день рождения, ему исполняется 74 года. Сергей Викторович возглавляет российский МИД уже два десятилетия и остается одним из самых популярных и эффективных министров правительства РФ. Сам Лавров называет себя "скорее карьерным дипломатом, нежели карьерным чиновником" и говорит, что нисколько не жалеет о принятом когда-то решении занять пост главы МИД. В публичных выступлениях, переговорах и интервью масс-медиа Лавров нередко произносит фразы, которые впоследствии становятся крылатыми. Наиболее яркие цитаты дипломата – в подборке РИА Новости Крым.

О "железном занавесе"

"Что касается "железного занавеса" (между Западом и Россией – ред.), он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить".

Июнь 2022 г., сказано на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

О действиях Запада по отношению к России

"У нас есть такая еженедельная программа на телевидении – называется "Международное обозрение". Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международное оборзение".
Май 2022 г., комментарий о ситуации с памятниками советским воинам в Латвии и Литве.

О взаимоотношениях с США

"Мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия. Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс".
Сентябрь 2017 г., из приветственного слова студентам и преподавателям МГИМО на торжественной линейке по случаю Дня знаний.

О санкциях Зеленского

"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось..."

Июнь 2022 г., из комментария журналистам о санкциях президента Украины Владимира Зеленского против президента Владимира Путина и других российских политиков.

Об оптимизме

"Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом".
Март 2015 года, из ответа на вопрос о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе.

О дебилах

"Дебилы, б…ь!"
Сказано на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в августе 2015 года. Кому именно было адресовано высказывание, неизвестно. По одной из версий – журналистам, которые переговаривались в зале во время речи министра, по другой – переводчикам, которые не могли быстро и точно переводить с арабского на русский.

О мире и войне

"Я за мир однозначно. Не помню, кто сказал: "Хочешь мира готовься к войне". Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира будь готов всегда себя защищать".

Февраль 2023 г., из интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

О вхождении Крыма в состав РФ

"Произошло самоопределение народа на основе многовековой истории. Мы можем это обсуждать, если вы хотите действительно понять нашу позицию и чем мы руководствовались. Можно, конечно, над этим смеяться. Ну, тогда просто кто-то получит удовольствие от этого. Смех, говорят, продлевает жизнь".
Февраль 2015 года, из выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

О "древнейшей профессии"

"Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться".
Май 2021 г., из ответа на вопрос о качествах дипломата в ходе просветительского марафона "Новое знание".

О главе МИД Украины Дещице

"Глядя на него вспоминается хорошее выражение: "не умеешь петь – не пей".

Июнь 2014 года, комментарий по поводу оскорблений в адрес России из уст министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы.

О "болезни" США

"США пытаются диктовать всему миру правила. Это болезнь застарелая, и она пройдет".
Май 2016 г., сказано в ходе онлайн-конференции на сайте "Комсомольская правда".

О попытках вербовки дипломатов РФ со стороны США

"Нашему дипломату американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, буквально засунули в машину 10 тысяч долларов. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и работают на благо российского государства".
Январь 2017 года, из выступления на пресс-конференции в Москве.

О срыве флага с посольства РФ в Киеве

"Это сделал, по-моему, один из депутатов Верховной рады с какой-то говорящей фамилией. Какой-то Панасюк, то ли Поросюк – я не помню".
Март 2016 года, комментарий по поводу срыва украинским нардепом Владимиром Парасюком флага с российского посольства в Киеве.

О терпении

"Терять голову позволительно только новичку, впервые столкнувшемуся с непреодолимым тупиком и опустившему руки. А мне, слава богу, за десятилетия дипломатической службы довелось немало повидать. Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит".
Сентябрь 2014 года, из интервью ТАСС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Дипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" Зеленского
 
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