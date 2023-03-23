https://crimea.ria.ru/20230323/vlasti-zaschityat-interesy-lyudey-pri-ukhode-inostrannykh-kompaniy---mishustin-1127724442.html

Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин

Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин

Власти поддержат оставшиеся в России иностранные компании, несмотря на санкционную политику Запада и введенные против российского бизнеса ограничений для них в... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T13:48

2023-03-23T13:48

2023-03-23T13:48

михаил мишустин

государственная дума рф

правительство россии

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санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Власти поддержат оставшиеся в России иностранные компании, несмотря на санкционную политику Запада и введенные против российского бизнеса ограничений для них в нашей стране созданы комфортные условия. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для перспективных проектов, но вместе с тем безусловным приоритетом является защита интересов людей."И тех, кто решит реализовать их в нашей стране, будем поддерживать. Не сомневаюсь, это будет взаимовыгодное сотрудничество. Но, конечно, если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей", – заявил Мишустин.Ранее Евросоюз продлил до 15 сентября 2023 года действующие индивидуальные ограничительные меры в отношении почти 1,5 тысяч физлиц и 205 организаций из России. Эти ограничения были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались. Санкции предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов попавшим в список физическим и юридическим лицам.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕСГлава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против РоссииПутин: внешнеторговый оборот России за год вырос на 8%

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, государственная дума рф, правительство россии, экономика, работа, общество, новости , санкции против россии