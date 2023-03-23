https://crimea.ria.ru/20230323/vlasti-zaschityat-interesy-lyudey-pri-ukhode-inostrannykh-kompaniy---mishustin-1127724442.html
Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин
Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин
Власти поддержат оставшиеся в России иностранные компании, несмотря на санкционную политику Запада и введенные против российского бизнеса ограничений для них в... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T13:48
2023-03-23T13:48
2023-03-23T13:48
михаил мишустин
государственная дума рф
правительство россии
экономика
работа
общество
новости
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127724117_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_8f72f1ae220977a7fb6051d5c75d8446.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Власти поддержат оставшиеся в России иностранные компании, несмотря на санкционную политику Запада и введенные против российского бизнеса ограничений для них в нашей стране созданы комфортные условия. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для перспективных проектов, но вместе с тем безусловным приоритетом является защита интересов людей."И тех, кто решит реализовать их в нашей стране, будем поддерживать. Не сомневаюсь, это будет взаимовыгодное сотрудничество. Но, конечно, если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей", – заявил Мишустин.Ранее Евросоюз продлил до 15 сентября 2023 года действующие индивидуальные ограничительные меры в отношении почти 1,5 тысяч физлиц и 205 организаций из России. Эти ограничения были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались. Санкции предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов попавшим в список физическим и юридическим лицам.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕСГлава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против РоссииПутин: внешнеторговый оборот России за год вырос на 8%
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127724117_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9f845b64ec4afe9766c2554172c385c0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, государственная дума рф, правительство россии, экономика, работа, общество, новости , санкции против россии
Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин
Мишустин: Россия поддержит оставшиеся в стране иностранные компании и защитит работников
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Власти поддержат оставшиеся в России иностранные компании, несмотря на санкционную политику Запада и введенные против российского бизнеса ограничений для них в нашей стране созданы комфортные условия. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.
"Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России. В том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств. Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно", - отметил премьер.
Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для перспективных проектов, но вместе с тем безусловным приоритетом является защита интересов людей.
"И тех, кто решит реализовать их в нашей стране, будем поддерживать. Не сомневаюсь, это будет взаимовыгодное сотрудничество. Но, конечно, если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей", – заявил Мишустин.
Ранее Евросоюз продлил
до 15 сентября 2023 года действующие индивидуальные ограничительные меры в отношении почти 1,5 тысяч физлиц и 205 организаций из России. Эти ограничения были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались. Санкции предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов попавшим в список физическим и юридическим лицам.
Читайте также на РИА Новости Крым: