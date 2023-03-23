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Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин
Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин
Власти поддержат оставшиеся в России иностранные компании, несмотря на санкционную политику Запада и введенные против российского бизнеса ограничений для них в... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T13:48
2023-03-23T13:48
михаил мишустин
государственная дума рф
правительство россии
экономика
работа
общество
новости
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Власти поддержат оставшиеся в России иностранные компании, несмотря на санкционную политику Запада и введенные против российского бизнеса ограничений для них в нашей стране созданы комфортные условия. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для перспективных проектов, но вместе с тем безусловным приоритетом является защита интересов людей."И тех, кто решит реализовать их в нашей стране, будем поддерживать. Не сомневаюсь, это будет взаимовыгодное сотрудничество. Но, конечно, если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей", – заявил Мишустин.Ранее Евросоюз продлил до 15 сентября 2023 года действующие индивидуальные ограничительные меры в отношении почти 1,5 тысяч физлиц и 205 организаций из России. Эти ограничения были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались. Санкции предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов попавшим в список физическим и юридическим лицам.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕСГлава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против РоссииПутин: внешнеторговый оборот России за год вырос на 8%
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, государственная дума рф, правительство россии, экономика, работа, общество, новости , санкции против россии
Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин

Мишустин: Россия поддержит оставшиеся в стране иностранные компании и защитит работников

13:48 23.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Александр Астафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Власти поддержат оставшиеся в России иностранные компании, несмотря на санкционную политику Запада и введенные против российского бизнеса ограничений для них в нашей стране созданы комфортные условия. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.
"Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России. В том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств. Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно", - отметил премьер.
Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для перспективных проектов, но вместе с тем безусловным приоритетом является защита интересов людей.
"И тех, кто решит реализовать их в нашей стране, будем поддерживать. Не сомневаюсь, это будет взаимовыгодное сотрудничество. Но, конечно, если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей", – заявил Мишустин.
Ранее Евросоюз продлил до 15 сентября 2023 года действующие индивидуальные ограничительные меры в отношении почти 1,5 тысяч физлиц и 205 организаций из России. Эти ограничения были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались. Санкции предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов попавшим в список физическим и юридическим лицам.
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Михаил МишустинГосударственная Дума РФПравительство РоссииЭкономикаработаОбществоНовостиСанкции против России
 
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