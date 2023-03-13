https://crimea.ria.ru/20230313/es-prodlil-antirossiyskie-sanktsii-1127511572.html
ЕС продлил антироссийские санкции
ЕС продлил антироссийские санкции - РИА Новости Крым, 13.03.2023
ЕС продлил антироссийские санкции
Евросоюз до 15 сентября 2023 года продлил действующие индивидуальные ограничительные меры в отношении почти 1,5 тысяч физлиц и 205 организаций из России. Об... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T18:08
2023-03-13T18:08
2023-03-13T18:09
европейский союз
санкции против россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз до 15 сентября 2023 года продлил действующие индивидуальные ограничительные меры в отношении почти 1,5 тысяч физлиц и 205 организаций из России. Об этом сообщается на официальном сайте организации."Совет ЕС сегодня принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.Действующие санкции были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались.В заявлении уточняется, что существующие санкции предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов попавшим в список физическим и юридическим лицам.Ранее стало известно, что в 10-й пакет санкций Евросоюза попала медиагруппа "Россия сегодня". Новые ограничения коснулись и ее исполнительного директора Кирилла Вышинского.Всего в 10-м санкционном пакете ЕС оказались 1 473 физлиц и 205 организаций, в том числе Минобороны и Служба внешней разведки РФ, а также ряд организаций и лиц, которым приписывается связь с ЧВК "Вагнер". В список внесены российские военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев, командующие видами и родами войск и руководители департаментов.В новом ограничительном списке ЕС оказались и ведущие предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатом", в том числе "Росатомфлот", управляющее атомным ледокольным флотом России, а также МЧС Донецкой Народной Республики, работа которого, согласно документу, "направлена на подавление украинского сопротивления и обеспечение лояльности среди оставшегося населения".Санкционные списки ЕС периодически пересматриваются. В начале февраля этого года Евросоюз исключил из них экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.Читайте также на РИА Новости Крым:США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕССанкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС
https://crimea.ria.ru/20230225/arabskie-sluzhby-rt-i-sputnik-popali-v-desyatyy-paket-sanktsiy-es-1127194062.html
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РИА Новости Крым
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европейский союз, санкции против россии, россия, в мире, новости, экономика, общество
ЕС продлил антироссийские санкции
Европейский Союз на полгода продлил антироссийские санкции
18:08 13.03.2023 (обновлено: 18:09 13.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз до 15 сентября 2023 года продлил действующие индивидуальные ограничительные меры в отношении почти 1,5 тысяч физлиц и 205 организаций из России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
"Совет ЕС сегодня принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.
Действующие санкции были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались.
В заявлении уточняется, что существующие санкции предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов попавшим в список физическим и юридическим лицам.
Ранее стало известно
, что в 10-й пакет санкций Евросоюза попала медиагруппа "Россия сегодня"
. Новые ограничения коснулись и ее исполнительного директора Кирилла Вышинского.
Всего в 10-м санкционном пакете ЕС оказались 1 473 физлиц и 205 организаций, в том числе Минобороны и Служба внешней разведки РФ, а также ряд организаций и лиц, которым приписывается связь с ЧВК "Вагнер". В список внесены российские военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев, командующие видами и родами войск и руководители департаментов.
В новом ограничительном списке ЕС оказались и ведущие предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатом", в том числе "Росатомфлот", управляющее атомным ледокольным флотом России, а также МЧС Донецкой Народной Республики, работа которого, согласно документу, "направлена на подавление украинского сопротивления и обеспечение лояльности среди оставшегося населения".
Санкционные списки ЕС периодически пересматриваются. В начале февраля этого года Евросоюз исключил из них экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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