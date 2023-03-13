https://crimea.ria.ru/20230313/es-prodlil-antirossiyskie-sanktsii-1127511572.html

ЕС продлил антироссийские санкции

ЕС продлил антироссийские санкции - РИА Новости Крым, 13.03.2023

ЕС продлил антироссийские санкции

Евросоюз до 15 сентября 2023 года продлил действующие индивидуальные ограничительные меры в отношении почти 1,5 тысяч физлиц и 205 организаций из России. Об... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T18:08

2023-03-13T18:08

2023-03-13T18:09

европейский союз

санкции против россии

россия

в мире

новости

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/11/1116191150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc80f95a573058776f3be6a75c666133.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз до 15 сентября 2023 года продлил действующие индивидуальные ограничительные меры в отношении почти 1,5 тысяч физлиц и 205 организаций из России. Об этом сообщается на официальном сайте организации."Совет ЕС сегодня принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.Действующие санкции были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались.В заявлении уточняется, что существующие санкции предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов попавшим в список физическим и юридическим лицам.Ранее стало известно, что в 10-й пакет санкций Евросоюза попала медиагруппа "Россия сегодня". Новые ограничения коснулись и ее исполнительного директора Кирилла Вышинского.Всего в 10-м санкционном пакете ЕС оказались 1 473 физлиц и 205 организаций, в том числе Минобороны и Служба внешней разведки РФ, а также ряд организаций и лиц, которым приписывается связь с ЧВК "Вагнер". В список внесены российские военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев, командующие видами и родами войск и руководители департаментов.В новом ограничительном списке ЕС оказались и ведущие предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатом", в том числе "Росатомфлот", управляющее атомным ледокольным флотом России, а также МЧС Донецкой Народной Республики, работа которого, согласно документу, "направлена на подавление украинского сопротивления и обеспечение лояльности среди оставшегося населения".Санкционные списки ЕС периодически пересматриваются. В начале февраля этого года Евросоюз исключил из них экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.Читайте также на РИА Новости Крым:США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕССанкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС

https://crimea.ria.ru/20230225/arabskie-sluzhby-rt-i-sputnik-popali-v-desyatyy-paket-sanktsiy-es-1127194062.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, санкции против россии, россия, в мире, новости, экономика, общество