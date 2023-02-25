https://crimea.ria.ru/20230225/minoborony-i-sluzhba-vneshney-razvedki-rossii-popali-pod-sanktsii-es-1127200507.html

Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕС

Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕС - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕС

Минобороны и Служба внешней разведки России (СВР), а также ряд организаций и лиц, которым приписывается связь с ЧВК "Вагнер", включены Евросоюзом в десятый... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T22:09

2023-02-25T22:09

2023-02-25T22:19

европейский союз

санкции против россии

министерство обороны рф

служба внешней разведки (свр)

в мире

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/18/1123942360_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_a6627fbdc6d6c8df8b7b0fbf24483361.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Минобороны и Служба внешней разведки России (СВР), а также ряд организаций и лиц, которым приписывается связь с ЧВК "Вагнер", включены Евросоюзом в десятый пакет антироссийских санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.В cписке ЕС – командующие видами и родами войск, руководители департаментов, Главное управление глубоководных исследований Минобороны, Центр связи Минобороны и другие. Фигурируют российские военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев. В документе отмечается, что они среди прочих "несут ответственность за поддержку и осуществление действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".В санкционный 10-й пакет вошла также Служба внешней разведки России (СВР) – составная часть сил обеспечения безопасности РФ.Также ограничения распространили на ряд организаций и физических лиц из-за якобы их связи с ЧВК "Вагнер" (в том числе в Африке). В частности, под санкции попал глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, которого обвиняют в организации "кампании пропаганды и дезинформации" в интересах группы "Вагнер", и глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый, который как считают в ЕС, проводит политику в интересах группы в Центральноафриканской республике.Помимо этого в новом ограничительном списке ЕС ряд ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатом", в том числе "Росатомфлот", управляющее атомным ледокольным флотом России."Угрозу", по мнению ЕС, представляет также МЧС Донецкой Народной Республики, работа которого, согласно документу, "направлена на подавление украинского сопротивления и обеспечение лояльности среди оставшегося населения".Всего после принятия 10-го санкционного пакета под санкциями ЕС оказались 1 473 физлиц и 205 организаций.Ранее стало известно, что в 10-й пакет санкций Евросоюза попала медиагруппа "Россия сегодня". В начале февраля санкции против медиагруппы "Россия сегодня" ввела Канада.Читайте также на РИА Новости Крым:Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕССША ввели новые санкции против РоссииСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии

https://crimea.ria.ru/20230225/mediagruppa-rossiya-segodnya-popala-v-10-y-paket-sanktsiy-evrosoyuza-1127199968.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, санкции против россии, министерство обороны рф, служба внешней разведки (свр), в мире, новости, безопасность