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Путин: внешнеторговый оборот России за год вырос на 8% - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Путин: внешнеторговый оборот России за год вырос на 8%
Путин: внешнеторговый оборот России за год вырос на 8% - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Путин: внешнеторговый оборот России за год вырос на 8%
Внешнеторговый оборот России за прошлый год вырос на 8,1% и достиг 850 миллиардов долларов, заявил президент страны Владимир Путин РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T15:26
2023-03-16T15:26
владимир путин (политик)
россия
экономика
новости
внешняя торговля
санкции против россии
российский союз промышленников и предпринимателей (рспп)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Внешнеторговый оборот России за прошлый год вырос на 8,1% и достиг 850 миллиардов долларов, заявил президент страны Владимир Путин"В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20%, а импорт сократился почти на 12%. Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году", - сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.По словам Путина, российскому бизнесу удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира. В частности, за последний год наш товарооборот с этими странами мира "растет двузначными темпами и продолжает увеличиваться", констатировал он.Президент отметил, что это заслуга руководителей российского бизнеса и управленческих команд, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, открыли новые логистические маршруты и новые направления кооперации с предсказуемыми и добросовестными партнерами.В ходе послания Федеральному Собранию Путин обозначил, что экономика России преодолела возникшие риски. Благодаря оперативно принимаемым решениям многие отрасли экономики не только не сократили, но и нарастили объемы производства.Россия, по словам президента, переходит от поставки сырья за рубеж на экспорт собственных товаров с высокой добавленной стоимостью. Стратегическая задача сейчас - вывести экономику страны на новые рубежи, подчеркнул Путин. Для этого планируется расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что в том числе расширит связи с Юго-Восточной Азией.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли более чем на четвертьПутин: доля российского рубля удвоилась в международных расчетахТурецкий бизнес хочет торговать с Крымом
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владимир путин (политик), россия, экономика, новости, внешняя торговля, санкции против россии, российский союз промышленников и предпринимателей (рспп)
Путин: внешнеторговый оборот России за год вырос на 8%

Путин: внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 миллиардов долларов

15:26 16.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Внешнеторговый оборот России за прошлый год вырос на 8,1% и достиг 850 миллиардов долларов, заявил президент страны Владимир Путин
"В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20%, а импорт сократился почти на 12%. Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году", - сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам Путина, российскому бизнесу удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира. В частности, за последний год наш товарооборот с этими странами мира "растет двузначными темпами и продолжает увеличиваться", констатировал он.
Президент отметил, что это заслуга руководителей российского бизнеса и управленческих команд, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, открыли новые логистические маршруты и новые направления кооперации с предсказуемыми и добросовестными партнерами.
В ходе послания Федеральному Собранию Путин обозначил, что экономика России преодолела возникшие риски. Благодаря оперативно принимаемым решениям многие отрасли экономики не только не сократили, но и нарастили объемы производства.
Россия, по словам президента, переходит от поставки сырья за рубеж на экспорт собственных товаров с высокой добавленной стоимостью. Стратегическая задача сейчас - вывести экономику страны на новые рубежи, подчеркнул Путин. Для этого планируется расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что в том числе расширит связи с Юго-Восточной Азией.
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