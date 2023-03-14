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Турецкий бизнес хочет торговать с Крымом

Турецкий бизнес хочет торговать с Крымом - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Турецкий бизнес хочет торговать с Крымом

Турецкие предприниматели выступают за возобновление торговых связей с Крымом, поскольку страна несет многомиллионные убытки. Об этом со ссылкой на председателя... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T10:15

2023-03-14T10:15

2023-03-14T10:15

турция

крым

экономика

в мире

крымский бизнес

унвер сель

общество

транспорт

черное море

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Турецкие предприниматели выступают за возобновление торговых связей с Крымом, поскольку страна несет многомиллионные убытки. Об этом со ссылкой на председателя Ассоциации друзей Крыма в Турции, главу Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвера Селя сообщает РИА Новости.Идея запуска паромного сообщения между Турцией и Крымом прорабатывалась, однако события на Украине внесли свои коррективы, уточнил общественник. После стабилизации ситуации турецкий бизнес надеется вернуться к этому вопросу."Мы провели переговоры с Торгово-промышленной палатой Трабзона и деловыми людьми крупных городов Черноморского побережья о возобновлении паромов. Мы связались с властями, которые разрешат этот вопрос. Мы видели, что все стороны очень надеялись. Однако риски, связанные с текущими событиями на Украине, необходимо устранять. Когда эти риски будут устранены, мы снова начнем необходимые инициативы", - отметил Сель.Между Крымом и Турецкой Республикой ранее существовало паромное и авиасообщение, что укрепляло и расширяло культурные, этнические и экономические связи. В октябре 2017 года Турция перестала принимать корабли из портов Крыма, однако спустя несколько лет этот вопрос снова подняли в политических и экономических кругах обоих регионов. В 2021 году на форуме в Анкаре представители крымскотатарских организаций полуострова предложили возобновить паромное и авиационное сообщение между Турцией и Крымом.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о кризисе мировой торговли: Россия выйдет на новые рынкиКак спецоперация повлияла на рынок труда в КрымуКрымские порты предложат Белоруссии

турция

крым

черное море

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, крым, экономика, в мире, крымский бизнес, унвер сель, общество, транспорт, черное море, украина