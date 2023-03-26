https://crimea.ria.ru/20230326/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-v-mire-i-v-krymu-26-marta-1127780763.html

Главные события и заявления дня в мире и в Крыму: 26 марта

Главные события и заявления дня в мире и в Крыму: 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Главные события и заявления дня в мире и в Крыму: 26 марта

В Тульской области произошел взрыв. Группа "Вагнер" заняла завод АЗОМ в Артемовске, бойцы проводят эвакуацию населения. Армия России за сутки поразила 84... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T20:03

2023-03-26T20:03

2023-03-26T20:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Тульской области произошел взрыв. Группа "Вагнер" заняла завод АЗОМ в Артемовске, бойцы проводят эвакуацию населения. Армия России за сутки поразила 84 артиллерийских подразделения ВСУ. МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным. Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру. В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов. Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и Запорожья.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Взрыв в Тульской областиВ Киреевске Тульской области произошел взрыв, предположительно причиной стало падение дрона с боеприпасом. Пострадали три жилых дома, три человека получили осколочные ранения. ЧП произошло в черте города - на улице Дорожников, 29.По поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.В свою очередь, комитет по региональной безопасности подчеркнул, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.Армия России за сутки поразила 84 артиллерийских подразделения ВСУРоссийские военнослужащие за сутки нанесли поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки российских войск уничтожили более 70 украинских военнослужащих. Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.На Херсонском направлении российскими военными уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", а также одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 225 вертолетов, 3587 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8415 танков и других боевых бронированных машин, 1073 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9126 единиц специальной военной автомобильной техники.Группа "Вагнер" заняла завод "АЗОМ" в АртемовскеБойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль Артемовский завод обработки металлов. "Вагнеровцы" уничтожили несколько военнослужащих ВСУ и взяли в плен одного из украинских военных.Ожесточенные бои идут в районе Артемовска уже более полугода. По словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы сейчас находится примерно 70 процентов территории города.Бойцы группы "Вагнер" проводят эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска под обстрелами ВСУ.Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавруТысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.Эта воскресная служба может оказаться последней в лавре. 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.Сами монахи канонической Украинской православной церкви завили, что не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, несмотря на угрозы расправы, которые к ним поступают со стороны представителей киевского режима.МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативнымСаммит лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина был очень успешным и очень результативным, считает министр иностранных дел Китая Цинь Ган.По мнению Цинь Ган, главы государств обсудили важные вопросы, касающиеся двусторонних отношений.Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристовПо данным министра транспорта РФ Виталия Савельева в летний сезон с 1 мая по 30 сентября в Крым планируется перевезти 3 миллиона туристов.Это более чем на треть превысит прошлогодние показатели – в прошлом году в Крым было перевезено около 2,2 миллиона человек.По данным Савельева, в направлении Крымского полуострова в летний период текущего года будет курсировать 22 пассажирских поезда. Дополнительно планируется привлечь свыше 400 пассажирских вагонов.В этом году будут расти и мультимодальные перевозки, когда пассажиры могут воспользоваться по единому сквозному билету несколькими видами транспорта. В настоящее время уже запущены 38 круглогодичных маршрутов.Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и ЗапорожьяКрымский парк львов "Тайган" в Белогорском районе принял 24 животных из зоопарков Донецка и городов Запорожья, сейчас они находятся на карантине. По словам директора парка львов Олега Зубкова, всего с прошлого года с Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Крым привезено уже около сотни обитателей зоопарков - ламы, львица, обезьяны, овчарки и другие.Животных начали эвакуировать в Крым по просьбе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и главы Крыма Сергея Аксенова. В зоопарки "Тайган" и "Сказка" привезли енотов, волчиц, осла и ламу, а также павлинов, фазанов и голубей. Животные, жившие под обстрелами, прошли медицинское обследование и получили необходимую помощь и уход.

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https://crimea.ria.ru/20230326/iz-za-shtorma-u-beregov-odessy-vzorvalas-morskaya-mina---smi-1127777953.html

https://crimea.ria.ru/20230326/pochemu-ukrainskoe-oruzhie-ne-unichtozhaetsya-na-dalnikh-podstupakh---putin-1127778494.html

https://crimea.ria.ru/20230326/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-stoit-61-mashina-1127780253.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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