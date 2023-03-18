https://crimea.ria.ru/20230318/glavnye-sobytiya-kryma-18-marta-1127636716.html

Главные события Крыма и мира: 18 марта

Главные события Крыма и мира: 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Главные события Крыма и мира: 18 марта

Президент РФ Владимир Путин приехал в Крым в годовщину Крымской весны. Главы новых регионов РФ поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию. В Крыму... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T21:15

2023-03-18T21:15

2023-03-18T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин приехал в Крым в годовщину Крымской весны. Главы новых регионов РФ поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию. В Крыму высадили "Сад памяти". Скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин. Днепровская вода пошла в Крым по Северо-Крымскому каналу. Мусульмане Крыма и Херсонской области осудили сожжение Корана. МО РФ: на Украине российские войска уничтожили сотни боевиков и технику ВСУ. Традиционный автомотопробег к 9-летию Крымской весны стартовал в Симферополе.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин в СевастополеПрезидент России Владимир Путин в девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией посетил Севастополь. В сопровождении губернатора Михаила Развожаева и митрополита Тихона (Шевкунова) он осмотрел школу искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе.С 9-летием возвращения в Россию!Главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей поздравили жителей и руководство Республики Крым и города Севастополя с 9-летием воссоединения с Российской Федерацией."Сад памяти" в память о погибших в годы ВОВ и героях СВОВ память о воинах-защитниках, павших в годы Великой Отечественной войны и СВО, участники акции "Сад памяти" высадили саженцы сосны крымской на территории мемориала "Концлагерь "Красный"."Символично, что старт акции приурочен ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Крым бережно хранит историческую память о своих великих предках, а высаженные сегодня деревья станут олицетворением преемственности поколений", – написалв своем Telegram-канале Аксенов.А в районе горы Гасфорта под Севастополем аллею "Русский лес" в честь героев Русской весны.Ушел из жизни последний советский адмирал18 марта 2023 года на 95-м году жизни скончался Герой Советского Союза, экс-главнокомандующий ВМФ СССР – замминистра обороны СССР (1985—1992), член Клуба военачальников Российской Федерации адмирал флота Чернавин Владимир Николаевич.Адмирал флота Владимир Чернавин – первый из советских военных моряков послевоенных поколений, поднявшийся на высшую ступень штабной службы в ВМФ. В середине 1980-х годов он стал первым начальником Главного штаба ВМФ, выдвинутым на должность главнокомандующего ВМФ.Днепровская вода пошла в КрымВ Херсонской области открыли шлюзы и днепровская вода поступила в Крым по Северо-Крымскому каналу."Сегодня днепровская вода пошла по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Начинается второй поливной сезон после разблокирования водной артерии", – сообщилпредставитель врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.Он выразил уверенность, что этот сезон будет более продуктивным, так как в межсезонье русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.Мусульмане Крыма и Херсонской области осудили сожжение КоранаСожжение Корана украинскими военными вызвало большой резонанс в мусульманском мире. Поднявших руку на священное для мусульман писание найдут и предадут суду, уверен глава администрации Новоалексеевки Херсонской области Асан Алиев. Заместитель Муфтия Крыма и Севастополя, главный имам Симферополя Мухаммед Исламов категорически осудил поступок украинских военнослужащих. В свою очередь общественник Энвер Абдураимов отметил, что произошедшее вызывает большое сожаление и в очередной раз показывает, какими "ценностями" сегодня наполнена Украина.В Минобороны России сообщили о ходе СВОБолее 350 боевиков вооруженных формирований уничтожили военнослужащие армии России за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшие потери в технике и личном составе противник понес на Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.Автомотопробег к 9-летию Крымской весныТрадиционный автомотопробег, приуроченный к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией стартовал в Симферополе. Дождливая погода не помешала радости крымчан.

https://crimea.ria.ru/20230318/kadyrov-pozdravil-aksenova-i-krymchan-s-dnem-vossoedineniya-s-rossiey-1127636363.html

https://crimea.ria.ru/20230318/do-12-let-za-kontrabandu-oruzhiya-inostrantsam---putin-podpisal-zakon-1127629285.html

https://crimea.ria.ru/20230318/avtomotoprobeg-k-9-letiyu-krymskoy-vesny-startoval-v-simferopole-1127627349.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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