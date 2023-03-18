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Главные события Крыма и мира: 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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Главные события Крыма и мира: 18 марта
Главные события Крыма и мира: 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Главные события Крыма и мира: 18 марта
Президент РФ Владимир Путин приехал в Крым в годовщину Крымской весны. Главы новых регионов РФ поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию. В Крыму... РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T21:15
2023-03-18T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин приехал в Крым в годовщину Крымской весны. Главы новых регионов РФ поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию. В Крыму высадили "Сад памяти". Скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин. Днепровская вода пошла в Крым по Северо-Крымскому каналу. Мусульмане Крыма и Херсонской области осудили сожжение Корана. МО РФ: на Украине российские войска уничтожили сотни боевиков и технику ВСУ. Традиционный автомотопробег к 9-летию Крымской весны стартовал в Симферополе.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин в СевастополеПрезидент России Владимир Путин в девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией посетил Севастополь. В сопровождении губернатора Михаила Развожаева и митрополита Тихона (Шевкунова) он осмотрел школу искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе.С 9-летием возвращения в Россию!Главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей поздравили жителей и руководство Республики Крым и города Севастополя с 9-летием воссоединения с Российской Федерацией."Сад памяти" в память о погибших в годы ВОВ и героях СВОВ память о воинах-защитниках, павших в годы Великой Отечественной войны и СВО, участники акции "Сад памяти" высадили саженцы сосны крымской на территории мемориала "Концлагерь "Красный"."Символично, что старт акции приурочен ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Крым бережно хранит историческую память о своих великих предках, а высаженные сегодня деревья станут олицетворением преемственности поколений", – написалв своем Telegram-канале Аксенов.А в районе горы Гасфорта под Севастополем аллею "Русский лес" в честь героев Русской весны.Ушел из жизни последний советский адмирал18 марта 2023 года на 95-м году жизни скончался Герой Советского Союза, экс-главнокомандующий ВМФ СССР – замминистра обороны СССР (1985—1992), член Клуба военачальников Российской Федерации адмирал флота Чернавин Владимир Николаевич.Адмирал флота Владимир Чернавин – первый из советских военных моряков послевоенных поколений, поднявшийся на высшую ступень штабной службы в ВМФ. В середине 1980-х годов он стал первым начальником Главного штаба ВМФ, выдвинутым на должность главнокомандующего ВМФ.Днепровская вода пошла в КрымВ Херсонской области открыли шлюзы и днепровская вода поступила в Крым по Северо-Крымскому каналу."Сегодня днепровская вода пошла по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Начинается второй поливной сезон после разблокирования водной артерии", – сообщилпредставитель врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.Он выразил уверенность, что этот сезон будет более продуктивным, так как в межсезонье русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.Мусульмане Крыма и Херсонской области осудили сожжение КоранаСожжение Корана украинскими военными вызвало большой резонанс в мусульманском мире. Поднявших руку на священное для мусульман писание найдут и предадут суду, уверен глава администрации Новоалексеевки Херсонской области Асан Алиев. Заместитель Муфтия Крыма и Севастополя, главный имам Симферополя Мухаммед Исламов категорически осудил поступок украинских военнослужащих. В свою очередь общественник Энвер Абдураимов отметил, что произошедшее вызывает большое сожаление и в очередной раз показывает, какими "ценностями" сегодня наполнена Украина.В Минобороны России сообщили о ходе СВОБолее 350 боевиков вооруженных формирований уничтожили военнослужащие армии России за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшие потери в технике и личном составе противник понес на Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.Автомотопробег к 9-летию Крымской весныТрадиционный автомотопробег, приуроченный к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией стартовал в Симферополе. Дождливая погода не помешала радости крымчан.
https://crimea.ria.ru/20230318/kadyrov-pozdravil-aksenova-i-krymchan-s-dnem-vossoedineniya-s-rossiey-1127636363.html
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главное за день, крым, новости, новости крыма, в мире, владимир путин (политик), сергей аксенов, рамзан кадыров, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, общество, крымская весна: девять лет вместе, крымская весна
Главные события Крыма и мира: 18 марта

Новости Крыма: главные события и заявления 18 марта

21:15 18.03.2023 (обновлено: 21:17 18.03.2023)
 
© Telegram-канал член Общественной палаты РФ Ивана ЕсинаВладимир Путин в школе искусств в Севастополе 18 марта 2023 года
Владимир Путин в школе искусств в Севастополе 18 марта 2023 года
© Telegram-канал член Общественной палаты РФ Ивана Есина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин приехал в Крым в годовщину Крымской весны. Главы новых регионов РФ поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию. В Крыму высадили "Сад памяти". Скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин. Днепровская вода пошла в Крым по Северо-Крымскому каналу. Мусульмане Крыма и Херсонской области осудили сожжение Корана. МО РФ: на Украине российские войска уничтожили сотни боевиков и технику ВСУ. Традиционный автомотопробег к 9-летию Крымской весны стартовал в Симферополе.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин в Севастополе

Президент России Владимир Путин в девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией посетил Севастополь. В сопровождении губернатора Михаила Развожаева и митрополита Тихона (Шевкунова) он осмотрел школу искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе.

С 9-летием возвращения в Россию!

Главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей поздравили жителей и руководство Республики Крым и города Севастополя с 9-летием воссоединения с Российской Федерацией.

"Сад памяти" в память о погибших в годы ВОВ и героях СВО

В память о воинах-защитниках, павших в годы Великой Отечественной войны и СВО, участники акции "Сад памяти" высадили саженцы сосны крымской на территории мемориала "Концлагерь "Красный".
"Символично, что старт акции приурочен ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Крым бережно хранит историческую память о своих великих предках, а высаженные сегодня деревья станут олицетворением преемственности поколений", – написалв своем Telegram-канале Аксенов.
А в районе горы Гасфорта под Севастополем аллею "Русский лес" в честь героев Русской весны.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
20:20
Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией

Ушел из жизни последний советский адмирал

18 марта 2023 года на 95-м году жизни скончался Герой Советского Союза, экс-главнокомандующий ВМФ СССР – замминистра обороны СССР (1985—1992), член Клуба военачальников Российской Федерации адмирал флота Чернавин Владимир Николаевич.
Адмирал флота Владимир Чернавин – первый из советских военных моряков послевоенных поколений, поднявшийся на высшую ступень штабной службы в ВМФ. В середине 1980-х годов он стал первым начальником Главного штаба ВМФ, выдвинутым на должность главнокомандующего ВМФ.

Днепровская вода пошла в Крым

В Херсонской области открыли шлюзы и днепровская вода поступила в Крым по Северо-Крымскому каналу.
"Сегодня днепровская вода пошла по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Начинается второй поливной сезон после разблокирования водной артерии", – сообщилпредставитель врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Он выразил уверенность, что этот сезон будет более продуктивным, так как в межсезонье русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.
Уголовный кодекс Российской Федерации
14:10
До 12 лет за контрабанду оружия иностранцам - Путин подписал закон

Мусульмане Крыма и Херсонской области осудили сожжение Корана

Сожжение Корана украинскими военными вызвало большой резонанс в мусульманском мире. Поднявших руку на священное для мусульман писание найдут и предадут суду, уверен глава администрации Новоалексеевки Херсонской области Асан Алиев. Заместитель Муфтия Крыма и Севастополя, главный имам Симферополя Мухаммед Исламов категорически осудил поступок украинских военнослужащих. В свою очередь общественник Энвер Абдураимов отметил, что произошедшее вызывает большое сожаление и в очередной раз показывает, какими "ценностями" сегодня наполнена Украина.

В Минобороны России сообщили о ходе СВО

Более 350 боевиков вооруженных формирований уничтожили военнослужащие армии России за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшие потери в технике и личном составе противник понес на Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.

Автомотопробег к 9-летию Крымской весны

Традиционный автомотопробег, приуроченный к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией стартовал в Симферополе. Дождливая погода не помешала радости крымчан.
Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией. - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
13:06Фотоленты
Автомотопробег к 9-летию Крымской весны стартовал в Симферополе
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Заголовок открываемого материала
21:15Главные события Крыма и мира: 18 марта
20:55Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре
20:41Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана
20:20Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией
19:31В Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясений
18:57Реакция мусульман Крыма на сожжение Корана солдатами ВСУ
18:37Байкеры и ополченцы высадили Русский лес на горе Гасфорта в Севастополе 1:33
17:26Город Алешки на Херсонщине вновь станет Цюрупинском 1:10
16:53Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе 1:42
16:36Уничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки
15:52Владимир Путин посетил Севастополь
15:49Днепровская вода пошла в Крым по Северо-Крымскому каналу
15:10Главы новых регионов РФ поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию
14:10До 12 лет за контрабанду оружия иностранцам - Путин подписал закон
13:12Путин: гражданство Украины прекращается со дня подачи заявления в МВД
13:06Автомотопробег к 9-летию Крымской весны стартовал в Симферополе
12:27Как работает Керченская переправа 18 марта
11:47Аксенов: в память героев ВОВ и СВО в Крыму стартовала акция "Сад памяти"
11:13Скончался последний советский адмирал Владимир Чернавин
10:14Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
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