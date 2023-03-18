https://crimea.ria.ru/20230318/aksenov-v-pamyat-geroev-vov-i-svo-v-krymu-startovala-aktsiya-sad-pamyati--1127627524.html

Аксенов: в память героев ВОВ и СВО в Крыму стартовала акция "Сад памяти"

Аксенов: в память героев ВОВ и СВО в Крыму стартовала акция "Сад памяти" - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Аксенов: в память героев ВОВ и СВО в Крыму стартовала акция "Сад памяти"

В Крыму стартовала международная акция "Сад памяти". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T11:47

2023-03-18T11:47

2023-03-18T12:18

сад памяти

сергей аксенов

крым

симферополь

концлагерь "красный"

сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала международная акция "Сад памяти". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В память о воинах-защитниках, павших в годы Великой Отечественной войны и СВО, участники акции высадили саженцы сосны крымской на территории мемориала "Концлагерь "Красный".В Крыму в рамках планируют высадить 80 экземпляров сосны Крымской. Желающие могут присоединиться к высадке деревьев нв официальном сайте садпамяти2023.рф. Для этого необходимо выбрать на интерактивной карте нужный регион и ближайшую площадку. Инвентарь и посадочный материал выдаются на месте.В этом году в рамках акции "Сад памяти" в России планируют высадить 27 млн деревьев: в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в поддержку героев, отстаивающих честь и достоинство страны в настоящее время. В мероприятии примут участие все 89 регионов России, а также более 35 стран.В прошлом году волонтеры "Сад Памяти" высадили 33 млн деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублейГерои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движениеКамень с потухшего Кара-Дага украсит Сад памяти в Подольске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сад памяти, сергей аксенов, крым, симферополь, концлагерь "красный", сво, общество