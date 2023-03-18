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Аксенов: в память героев ВОВ и СВО в Крыму стартовала акция "Сад памяти"
Аксенов: в память героев ВОВ и СВО в Крыму стартовала акция "Сад памяти" - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Аксенов: в память героев ВОВ и СВО в Крыму стартовала акция "Сад памяти"
В Крыму стартовала международная акция "Сад памяти". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T11:47
2023-03-18T11:47
2023-03-18T12:18
сад памяти
сергей аксенов
крым
симферополь
концлагерь "красный"
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала международная акция "Сад памяти". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В память о воинах-защитниках, павших в годы Великой Отечественной войны и СВО, участники акции высадили саженцы сосны крымской на территории мемориала "Концлагерь "Красный".В Крыму в рамках планируют высадить 80 экземпляров сосны Крымской. Желающие могут присоединиться к высадке деревьев нв официальном сайте садпамяти2023.рф. Для этого необходимо выбрать на интерактивной карте нужный регион и ближайшую площадку. Инвентарь и посадочный материал выдаются на месте.В этом году в рамках акции "Сад памяти" в России планируют высадить 27 млн деревьев: в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в поддержку героев, отстаивающих честь и достоинство страны в настоящее время. В мероприятии примут участие все 89 регионов России, а также более 35 стран.В прошлом году волонтеры "Сад Памяти" высадили 33 млн деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублейГерои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движениеКамень с потухшего Кара-Дага украсит Сад памяти в Подольске
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сад памяти, сергей аксенов, крым, симферополь, концлагерь "красный", сво, общество
Аксенов: в память героев ВОВ и СВО в Крыму стартовала акция "Сад памяти"
"Сад памяти" в Крыму в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и героях СВО
11:47 18.03.2023 (обновлено: 12:18 18.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала международная акция "Сад памяти". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Символично, что старт акции приурочен ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Крым бережно хранит историческую память о своих великих предках, а высаженные сегодня деревья станут олицетворением преемственности поколений", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
В память о воинах-защитниках, павших в годы Великой Отечественной войны и СВО, участники акции высадили саженцы сосны крымской на территории мемориала "Концлагерь "Красный".
В Крыму в рамках планируют высадить 80 экземпляров сосны Крымской. Желающие могут присоединиться к высадке деревьев нв официальном сайте садпамяти2023.рф. Для этого необходимо выбрать на интерактивной карте нужный регион и ближайшую площадку. Инвентарь и посадочный материал выдаются на месте.
В этом году в рамках акции "Сад памяти" в России планируют высадить 27 млн деревьев: в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в поддержку героев, отстаивающих честь и достоинство страны в настоящее время. В мероприятии примут участие все 89 регионов России, а также более 35 стран.
В прошлом году волонтеры "Сад Памяти" высадили 33 млн деревьев.
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