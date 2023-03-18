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Скончался последний советский адмирал Владимир Чернавин
Скончался последний советский адмирал Владимир Чернавин - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Скончался последний советский адмирал Владимир Чернавин
Ушел из жизни последний главнокомандующий ВМФ СССР и последний советский адмирал Владимир Чернавин. Об этом сообщает пресс-служба Клуба военноначальников. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T11:13
2023-03-18T11:13
2023-03-18T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Ушел из жизни последний главнокомандующий ВМФ СССР и последний советский адмирал Владимир Чернавин. Об этом сообщает пресс-служба Клуба военноначальников.Уточняется, что Чернавин скончался сегодня ночью в половине второго в госпитале.Адмирал флота Владимир Чернавин – первый из советских военных моряков послевоенных поколений, поднявшийся на высшую ступень штабной службы в ВМФ. В середине 1980-х годов он стал первым начальником Главного штаба ВМФ, выдвинутым на должность главнокомандующего ВМФ.Владимир Николаевич родился 22 апреля 1928 года в Николаеве.Окончил Ульяновский механический техникум и Бакинское военно-морское подготовительное училище. Затем – Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Был советским военачальником. В 1981 Владимиру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества, "За морские заслуги", двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды и "Во славу флота российского".Автор книг "На морских и океанских просторах" (1987), "Флот в судьбе России, фрагменты из мемуаров" (1993), "Атомный подводный... Флот в судьбе России. Размышления после штормов и походов" (1997), "Борьба на коммуникациях: уроки войн и современность" (2003), публикаций в периодических изданиях.Ранее ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутных войск России Алексей Маслов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе умер контр-адмирал в отставке Сергей РыбакУмер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан ХасбулатовУмер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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утраты, ссср, армия и флот, общество, история, новости, новости крыма
Скончался последний советский адмирал Владимир Чернавин
На 95-м году жизни скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин
11:13 18.03.2023 (обновлено: 11:31 18.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Ушел из жизни последний главнокомандующий ВМФ СССР и последний советский адмирал Владимир Чернавин. Об этом сообщает пресс-служба Клуба военноначальников.
"18 марта 2023 года на 95-м году жизни скончался Герой Советского Союза, экс-главнокомандующий ВМФ СССР – замминистра обороны СССР (1985—1992), член Клуба военачальников Российской Федерации адмирал флота Чернавин Владимир Николаевич", – говорится в сообщении.
Уточняется, что Чернавин скончался сегодня ночью в половине второго в госпитале.
Адмирал флота Владимир Чернавин – первый из советских военных моряков послевоенных поколений, поднявшийся на высшую ступень штабной службы в ВМФ. В середине 1980-х годов он стал первым начальником Главного штаба ВМФ, выдвинутым на должность главнокомандующего ВМФ.
Владимир Николаевич родился 22 апреля 1928 года в Николаеве.
Окончил Ульяновский механический техникум и Бакинское военно-морское подготовительное училище. Затем – Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Был советским военачальником. В 1981 Владимиру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества, "За морские заслуги", двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды и "Во славу флота российского".
Автор книг "На морских и океанских просторах" (1987), "Флот в судьбе России, фрагменты из мемуаров" (1993), "Атомный подводный... Флот в судьбе России. Размышления после штормов и походов" (1997), "Борьба на коммуникациях: уроки войн и современность" (2003), публикаций в периодических изданиях.
Ранее ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутных войск России Алексей Маслов
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