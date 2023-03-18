https://crimea.ria.ru/20230318/skonchalsya-posledniy-sovetskiy-admiral-vladimir-chernavin-1127625539.html

Скончался последний советский адмирал Владимир Чернавин

Скончался последний советский адмирал Владимир Чернавин - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Скончался последний советский адмирал Владимир Чернавин

Ушел из жизни последний главнокомандующий ВМФ СССР и последний советский адмирал Владимир Чернавин. Об этом сообщает пресс-служба Клуба военноначальников. РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T11:13

2023-03-18T11:13

2023-03-18T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Ушел из жизни последний главнокомандующий ВМФ СССР и последний советский адмирал Владимир Чернавин. Об этом сообщает пресс-служба Клуба военноначальников.Уточняется, что Чернавин скончался сегодня ночью в половине второго в госпитале.Адмирал флота Владимир Чернавин – первый из советских военных моряков послевоенных поколений, поднявшийся на высшую ступень штабной службы в ВМФ. В середине 1980-х годов он стал первым начальником Главного штаба ВМФ, выдвинутым на должность главнокомандующего ВМФ.Владимир Николаевич родился 22 апреля 1928 года в Николаеве.Окончил Ульяновский механический техникум и Бакинское военно-морское подготовительное училище. Затем – Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Был советским военачальником. В 1981 Владимиру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества, "За морские заслуги", двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды и "Во славу флота российского".Автор книг "На морских и океанских просторах" (1987), "Флот в судьбе России, фрагменты из мемуаров" (1993), "Атомный подводный... Флот в судьбе России. Размышления после штормов и походов" (1997), "Борьба на коммуникациях: уроки войн и современность" (2003), публикаций в периодических изданиях.Ранее ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутных войск России Алексей Маслов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе умер контр-адмирал в отставке Сергей РыбакУмер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан ХасбулатовУмер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, ссср, армия и флот, общество, история, новости, новости крыма