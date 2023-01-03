Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
На 80-м году жизни умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
22:07 03.01.2023 (обновлено: 22:25 03.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на родственников покойного. Он ушел из жизни на 80-м году жизни.
"Да, действительно, это так", - сообщили родственники изданию.
"Похороны будут в Чечне. В Москве прощания не будет, улетаем завтра... (Похороны будут) завтра или послезавтра, как долетим", - рассказала собеседница агентства.
Руслан Имранович Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном.
Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук.
В 1965-1967 гг. – секретарь комитета комсомола МГУ им. Ломоносова.
В 1966-1991 гг. - член Коммунистической партии Советского Союза.
В 1970-1972 гг. - инструктор, ответственный организатор отдела пропаганды и агитации центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.
С 1972 по 1974 г. – исполняющий обязанности завсектором координации исследований проблем научно-технической революции Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Академии наук СССР.
В 1974-1979 гг. - завсектором научной разработки нормативных материалов отдела проблем экономики высшего образования Научно-исследовательского института проблем высшей школы.
С 1979 г. - старший преподаватель, доцент, профессор кафедры политэкономии, с 1984 по 1990 г. - профессор, завкафедрой экономики зарубежных стран Московского института народного хозяйства им. Плеханова.
В годы перестройки получил известность как автор публицистических статей в газетах "Правда", "Известия", "Труд" и др., посвященных проблемам социально-экономического развития СССР.
В 1989 г. был выдвинут коллективом Московского института народного хозяйства кандидатом в народные депутаты СССР, но не прошел регистрацию.
В 1990-1993 гг. - народный депутат РСФСР.
5 июня 1990 г. на I съезде народных депутатов РСФСР стал первым заместителем председателя Верховного Совета (ВС) Бориса Ельцина. Занимал этот пост до 29 октября 1991 г.
Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук.
В 1965-1967 гг. – секретарь комитета комсомола МГУ им. Ломоносова.
В 1966-1991 гг. - член Коммунистической партии Советского Союза.
В 1970-1972 гг. - инструктор, ответственный организатор отдела пропаганды и агитации центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.
С 1972 по 1974 г. – исполняющий обязанности завсектором координации исследований проблем научно-технической революции Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Академии наук СССР.
В 1974-1979 гг. - завсектором научной разработки нормативных материалов отдела проблем экономики высшего образования Научно-исследовательского института проблем высшей школы.
С 1979 г. - старший преподаватель, доцент, профессор кафедры политэкономии, с 1984 по 1990 г. - профессор, завкафедрой экономики зарубежных стран Московского института народного хозяйства им. Плеханова.
В годы перестройки получил известность как автор публицистических статей в газетах "Правда", "Известия", "Труд" и др., посвященных проблемам социально-экономического развития СССР.
В 1989 г. был выдвинут коллективом Московского института народного хозяйства кандидатом в народные депутаты СССР, но не прошел регистрацию.
В 1990-1993 гг. - народный депутат РСФСР.
5 июня 1990 г. на I съезде народных депутатов РСФСР стал первым заместителем председателя Верховного Совета (ВС) Бориса Ельцина. Занимал этот пост до 29 октября 1991 г.
После вступления Бориса Ельцина в должность президента РСФСР, исполнял обязанности председателя Верховного Совета республики.
19 августа 1991 г. группа высших руководителей Советского Союза, выступавших против преобразования СССР в конфедеративный Союз Суверенных Государств, попыталась отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.
В стране было объявлено чрезвычайное положение, полномочия главы государства были переданы вице-президенту СССР Геннадию Янаеву, который возглавил Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).
Руководство РСФСР во главе с Борисом Ельциным и Русланом Хасбулатовым осудило действия ГКЧП. 19 августа 1991 г. Хасбулатов написал текст обращения "К гражданам России", в котором создание ГКЧП было названо "реакционным антиконституционным переворотом", говорилось о необходимости "всеобщей бессрочной забастовки".
Вместе с Русланом Хасбулатовым обращение подписали Борис Ельцин и премьер-министр РСФСР Иван Силаев. 21 августа члены ГКЧП, столкнувшись с противодействием российских властей, а также нежеланием армейского руководства применять силу, прекратили свою деятельность и были арестованы.
29 октября 1991 г. на втором этапе V съезда народных депутатов Руслан Хасбулатов был избран председателем Верховного Совета РСФСР.
12 декабря 1991 г. поддержал ратификацию Верховным Советом РСФСР Беловежских соглашений о прекращении существования Союза ССР, денонсацию Союзного договора 1922 г. и выход РСФСР из состава Советского Союза.
Заслуженный деятель науки РФ, награжден советской медалью "За трудовую доблесть".
Автор книг по экономике, международным отношениям, государственном устройстве, школьных учебников и учебных пособий для вузов.
Автор книг по экономике, международным отношениям, государственном устройстве, школьных учебников и учебных пособий для вузов.