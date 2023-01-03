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Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов - РИА Новости Крым, 03.01.2023
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Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов - РИА Новости Крым, 03.01.2023
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на родственников покойного. Он ушел из жизни на 80-м РИА Новости Крым, 03.01.2023
2023-01-03T22:07
2023-01-03T22:25
утраты
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на родственников покойного. Он ушел из жизни на 80-м году жизни."Похороны будут в Чечне. В Москве прощания не будет, улетаем завтра... (Похороны будут) завтра или послезавтра, как долетим", - рассказала собеседница агентства.Руслан Имранович Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном.Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук.В 1965-1967 гг. – секретарь комитета комсомола МГУ им. Ломоносова. В 1966-1991 гг. - член Коммунистической партии Советского Союза.В 1970-1972 гг. - инструктор, ответственный организатор отдела пропаганды и агитации центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.С 1972 по 1974 г. – исполняющий обязанности завсектором координации исследований проблем научно-технической революции Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Академии наук СССР.В 1974-1979 гг. - завсектором научной разработки нормативных материалов отдела проблем экономики высшего образования Научно-исследовательского института проблем высшей школы.С 1979 г. - старший преподаватель, доцент, профессор кафедры политэкономии, с 1984 по 1990 г. - профессор, завкафедрой экономики зарубежных стран Московского института народного хозяйства им. Плеханова. В годы перестройки получил известность как автор публицистических статей в газетах "Правда", "Известия", "Труд" и др., посвященных проблемам социально-экономического развития СССР.В 1989 г. был выдвинут коллективом Московского института народного хозяйства кандидатом в народные депутаты СССР, но не прошел регистрацию.В 1990-1993 гг. - народный депутат РСФСР.5 июня 1990 г. на I съезде народных депутатов РСФСР стал первым заместителем председателя Верховного Совета (ВС) Бориса Ельцина. Занимал этот пост до 29 октября 1991 г.После вступления Бориса Ельцина в должность президента РСФСР, исполнял обязанности председателя Верховного Совета республики.19 августа 1991 г. группа высших руководителей Советского Союза, выступавших против преобразования СССР в конфедеративный Союз Суверенных Государств, попыталась отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. В стране было объявлено чрезвычайное положение, полномочия главы государства были переданы вице-президенту СССР Геннадию Янаеву, который возглавил Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).Руководство РСФСР во главе с Борисом Ельциным и Русланом Хасбулатовым осудило действия ГКЧП. 19 августа 1991 г. Хасбулатов написал текст обращения "К гражданам России", в котором создание ГКЧП было названо "реакционным антиконституционным переворотом", говорилось о необходимости "всеобщей бессрочной забастовки". Вместе с Русланом Хасбулатовым обращение подписали Борис Ельцин и премьер-министр РСФСР Иван Силаев. 21 августа члены ГКЧП, столкнувшись с противодействием российских властей, а также нежеланием армейского руководства применять силу, прекратили свою деятельность и были арестованы.29 октября 1991 г. на втором этапе V съезда народных депутатов Руслан Хасбулатов был избран председателем Верховного Совета РСФСР.12 декабря 1991 г. поддержал ратификацию Верховным Советом РСФСР Беловежских соглашений о прекращении существования Союза ССР, денонсацию Союзного договора 1922 г. и выход РСФСР из состава Советского Союза.Заслуженный деятель науки РФ, награжден советской медалью "За трудовую доблесть".Автор книг по экономике, международным отношениям, государственном устройстве, школьных учебников и учебных пособий для вузов.
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утраты, ссср, общество, новости, россия
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

На 80-м году жизни умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

22:07 03.01.2023 (обновлено: 22:25 03.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРуслан Хасбулатов.
Руслан Хасбулатов. - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на родственников покойного. Он ушел из жизни на 80-м году жизни.
"Да, действительно, это так", - сообщили родственники изданию.
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"Похороны будут в Чечне. В Москве прощания не будет, улетаем завтра... (Похороны будут) завтра или послезавтра, как долетим", - рассказала собеседница агентства.
Руслан Имранович Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном.
Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук.
В 1965-1967 гг. – секретарь комитета комсомола МГУ им. Ломоносова.
В 1966-1991 гг. - член Коммунистической партии Советского Союза.

В 1970-1972 гг. - инструктор, ответственный организатор отдела пропаганды и агитации центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

С 1972 по 1974 г. – исполняющий обязанности завсектором координации исследований проблем научно-технической революции Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Академии наук СССР.

В 1974-1979 гг. - завсектором научной разработки нормативных материалов отдела проблем экономики высшего образования Научно-исследовательского института проблем высшей школы.

С 1979 г. - старший преподаватель, доцент, профессор кафедры политэкономии, с 1984 по 1990 г. - профессор, завкафедрой экономики зарубежных стран Московского института народного хозяйства им. Плеханова.
В годы перестройки получил известность как автор публицистических статей в газетах "Правда", "Известия", "Труд" и др., посвященных проблемам социально-экономического развития СССР.

В 1989 г. был выдвинут коллективом Московского института народного хозяйства кандидатом в народные депутаты СССР, но не прошел регистрацию.

В 1990-1993 гг. - народный депутат РСФСР.
5 июня 1990 г. на I съезде народных депутатов РСФСР стал первым заместителем председателя Верховного Совета (ВС) Бориса Ельцина. Занимал этот пост до 29 октября 1991 г.
После вступления Бориса Ельцина в должность президента РСФСР, исполнял обязанности председателя Верховного Совета республики.
19 августа 1991 г. группа высших руководителей Советского Союза, выступавших против преобразования СССР в конфедеративный Союз Суверенных Государств, попыталась отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.
В стране было объявлено чрезвычайное положение, полномочия главы государства были переданы вице-президенту СССР Геннадию Янаеву, который возглавил Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).
Руководство РСФСР во главе с Борисом Ельциным и Русланом Хасбулатовым осудило действия ГКЧП. 19 августа 1991 г. Хасбулатов написал текст обращения "К гражданам России", в котором создание ГКЧП было названо "реакционным антиконституционным переворотом", говорилось о необходимости "всеобщей бессрочной забастовки".
Вместе с Русланом Хасбулатовым обращение подписали Борис Ельцин и премьер-министр РСФСР Иван Силаев. 21 августа члены ГКЧП, столкнувшись с противодействием российских властей, а также нежеланием армейского руководства применять силу, прекратили свою деятельность и были арестованы.
29 октября 1991 г. на втором этапе V съезда народных депутатов Руслан Хасбулатов был избран председателем Верховного Совета РСФСР.
12 декабря 1991 г. поддержал ратификацию Верховным Советом РСФСР Беловежских соглашений о прекращении существования Союза ССР, денонсацию Союзного договора 1922 г. и выход РСФСР из состава Советского Союза.
Заслуженный деятель науки РФ, награжден советской медалью "За трудовую доблесть".
Автор книг по экономике, международным отношениям, государственном устройстве, школьных учебников и учебных пособий для вузов.
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