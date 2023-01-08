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Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, легендарный директор театра "Современник" и Московского Художественного театра Леонид Эрман. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T17:47
2023-01-08T17:47
2023-01-08T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, легендарный директор театра "Современник" и Московского Художественного театра Леонид Эрман. Об этом сообщает пресс-служба Московского художественного театра им. Чехова.Эрман скончался в возрасте 96 лет. Уточняется, что прощание состоится во вторник, 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.Леонид Иосифович Эрман родился в 1926 году, прошел войну, а в 1952 году поступил на постановочный факультет школы-студии МХАТ. В 1956 году участвовал в создании "Современника" в качестве заведующего постановочной частью, потом стал его финансовым директором. В 1976 году перешел в Художественный театр, а в 1989 вернулся обратно. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.
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россия, культура, утраты, общество
Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
Скончался легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
17:47 08.01.2023 (обновлено: 17:48 08.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, легендарный директор театра "Современник" и Московского Художественного театра Леонид Эрман. Об этом сообщает пресс-служба Московского художественного театра им. Чехова.
Эрман скончался в возрасте 96 лет. Уточняется, что прощание состоится во вторник, 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.
Леонид Иосифович Эрман родился в 1926 году, прошел войну, а в 1952 году поступил на постановочный факультет школы-студии МХАТ. В 1956 году участвовал в создании "Современника" в качестве заведующего постановочной частью, потом стал его финансовым директором. В 1976 году перешел в Художественный театр, а в 1989 вернулся обратно. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.