Рейтинг@Mail.ru
Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230108/umer-legendarnyy-direktor-teatra-sovremennik-leonid-erman-1126299647.html
Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, легендарный директор театра "Современник" и Московского Художественного театра Леонид Эрман. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T17:47
2023-01-08T17:48
россия
культура
утраты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/08/1126299535_0:0:420:237_1920x0_80_0_0_271382d6f3df1e554704763a3fdab07a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, легендарный директор театра "Современник" и Московского Художественного театра Леонид Эрман. Об этом сообщает пресс-служба Московского художественного театра им. Чехова.Эрман скончался в возрасте 96 лет. Уточняется, что прощание состоится во вторник, 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.Леонид Иосифович Эрман родился в 1926 году, прошел войну, а в 1952 году поступил на постановочный факультет школы-студии МХАТ. В 1956 году участвовал в создании "Современника" в качестве заведующего постановочной частью, потом стал его финансовым директором. В 1976 году перешел в Художественный театр, а в 1989 вернулся обратно. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/08/1126299535_9:0:397:291_1920x0_80_0_0_68f34d46af58f2e4d8e5b3bec3c6840e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, культура, утраты, общество
Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман

Скончался легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман

17:47 08.01.2023 (обновлено: 17:48 08.01.2023)
 
© Московский художественный театр имени ЧеховаЛеонид Эрман
Леонид Эрман
© Московский художественный театр имени Чехова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, легендарный директор театра "Современник" и Московского Художественного театра Леонид Эрман. Об этом сообщает пресс-служба Московского художественного театра им. Чехова.
Эрман скончался в возрасте 96 лет. Уточняется, что прощание состоится во вторник, 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.
Леонид Иосифович Эрман родился в 1926 году, прошел войну, а в 1952 году поступил на постановочный факультет школы-студии МХАТ. В 1956 году участвовал в создании "Современника" в качестве заведующего постановочной частью, потом стал его финансовым директором. В 1976 году перешел в Художественный театр, а в 1989 вернулся обратно. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.
РоссияКультураУтратыОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
17:21Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУ
17:04На пожаре в многоэтажке Москвы нашли погибших с огнестрельными ранениями
16:31Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках
16:10Из украинского плена возвращены 50 российских военных
15:58Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь
15:35Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
15:16Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине
14:41Умер автор сценария "Ирония судьбы. Продолжение" Алексей Слаповский
14:03Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели
13:29В первые дни января в Крыму родились 24 ребенка
13:06В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода
12:26В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин
12:02Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января
11:15"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ
10:39Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения
10:05Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января
09:51Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента
09:19Депутаты хотят ввести акцизы на пиво
08:56Экологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елку
Лента новостейМолния