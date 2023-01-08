https://crimea.ria.ru/20230108/umer-legendarnyy-direktor-teatra-sovremennik-leonid-erman-1126299647.html

Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман

Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман

Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, легендарный директор театра "Современник" и Московского Художественного театра Леонид Эрман. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T17:47

2023-01-08T17:47

2023-01-08T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, легендарный директор театра "Современник" и Московского Художественного театра Леонид Эрман. Об этом сообщает пресс-служба Московского художественного театра им. Чехова.Эрман скончался в возрасте 96 лет. Уточняется, что прощание состоится во вторник, 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.Леонид Иосифович Эрман родился в 1926 году, прошел войну, а в 1952 году поступил на постановочный факультет школы-студии МХАТ. В 1956 году участвовал в создании "Современника" в качестве заведующего постановочной частью, потом стал его финансовым директором. В 1976 году перешел в Художественный театр, а в 1989 вернулся обратно. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, культура, утраты, общество