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Умер экс-глава Сухопутными войсками России Алексей Маслов - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Умер экс-глава Сухопутными войсками России Алексей Маслов
Умер экс-глава Сухопутными войсками России Алексей Маслов - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Умер экс-глава Сухопутными войсками России Алексей Маслов
В воскресенье утром ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками России Алексей Маслов. Об этом сообщили в концерне... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье утром ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками России Алексей Маслов. Об этом сообщили в концерне "Уралвагонзавод".Алексей Федорович Маслов прошел путь от военной академии до ключевых постов в оборонном секторе государства. Закончив учебу в 1998 году, он уже через год стал начальником управления боевой подготовки Сибирского военного округа. С 2004 года, после получения звания генерал-полковника, был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками. В 2008 году занял пост военного представителя России при НАТО.В последние годы работал специальным представителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, утраты, новости, россия, вооруженные силы россии
Умер экс-глава Сухопутными войсками России Алексей Маслов

"Уралвагонзавод": в воскресенье скоропостижно умер экс-глава Сухопутными войсками Маслов

14:20 25.12.2022 (обновлено: 14:23 25.12.2022)
 
© Сергей Сметанин / Перейти в фотобанкГлавком Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Алексей Маслов
Главком Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Алексей Маслов
© Сергей Сметанин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье утром ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками России Алексей Маслов. Об этом сообщили в концерне "Уралвагонзавод".
"Руководство АО "Концерн "Уралвагонзавод" с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, в 8 часов 20 минут в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко на семидесятом году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов", - сказано в сообщении.
Алексей Федорович Маслов прошел путь от военной академии до ключевых постов в оборонном секторе государства. Закончив учебу в 1998 году, он уже через год стал начальником управления боевой подготовки Сибирского военного округа. С 2004 года, после получения звания генерал-полковника, был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками. В 2008 году занял пост военного представителя России при НАТО.
В последние годы работал специальным представителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству.
Министерство обороны РФУтратыНовостиРоссияВооруженные силы России
 
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