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Умер экс-глава Сухопутными войсками России Алексей Маслов

Умер экс-глава Сухопутными войсками России Алексей Маслов - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Умер экс-глава Сухопутными войсками России Алексей Маслов

В воскресенье утром ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками России Алексей Маслов. Об этом сообщили в концерне... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T14:20

2022-12-25T14:20

2022-12-25T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье утром ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками России Алексей Маслов. Об этом сообщили в концерне "Уралвагонзавод".Алексей Федорович Маслов прошел путь от военной академии до ключевых постов в оборонном секторе государства. Закончив учебу в 1998 году, он уже через год стал начальником управления боевой подготовки Сибирского военного округа. С 2004 года, после получения звания генерал-полковника, был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками. В 2008 году занял пост военного представителя России при НАТО.В последние годы работал специальным представителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, утраты, новости, россия, вооруженные силы россии