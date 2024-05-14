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Водопад Учан-Су в Крыму закрывают для посещения
Водопад Учан-Су в Крыму закрывают для посещения - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Водопад Учан-Су в Крыму закрывают для посещения
Доступ к расположенному у подножья горы Ай-Петри водопаду Учан-Су в Крыму с 15 мая закроют. Об этом сообщили в "Заповедном Крыму". РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T21:11
2024-05-14T21:11
2024-05-14T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Доступ к расположенному у подножья горы Ай-Петри водопаду Учан-Су в Крыму с 15 мая закроют. Об этом сообщили в "Заповедном Крыму".Уточняется, что работы назначены на 15 и 16 мая, а уже с 17 мая объект возобновит работу в прежнем режиме.Ранее сообщалось, что в связи с проведением ремонтных работ с 13 мая по 31 июля в ночное время будут полностью перекрывать участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновила работуКаникулы без гаджетов: куда пойти и что увидеть в Крыму детям и родителямДорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда
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крым, учан-су , фгбу "заповедный крым", общество, природа, туризм в крыму, туризм, новости крыма
Водопад Учан-Су в Крыму закрывают для посещения
Водопад Учан-Су под Ялтой закроют для посещения с 15 по 17 мая