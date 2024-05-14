https://crimea.ria.ru/20240514/vodopad-uchan-su-v-krymu-zakryvayut-dlya-posescheniya-1137279276.html

Водопад Учан-Су в Крыму закрывают для посещения

Водопад Учан-Су в Крыму закрывают для посещения - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Водопад Учан-Су в Крыму закрывают для посещения

Доступ к расположенному у подножья горы Ай-Петри водопаду Учан-Су в Крыму с 15 мая закроют. Об этом сообщили в "Заповедном Крыму". РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T21:11

2024-05-14T21:11

2024-05-14T21:11

крым

учан-су

фгбу "заповедный крым"

общество

природа

туризм в крыму

туризм

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133858970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0cdf212c1403feddf38ec85a6d19ba0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Доступ к расположенному у подножья горы Ай-Петри водопаду Учан-Су в Крыму с 15 мая закроют. Об этом сообщили в "Заповедном Крыму".Уточняется, что работы назначены на 15 и 16 мая, а уже с 17 мая объект возобновит работу в прежнем режиме.Ранее сообщалось, что в связи с проведением ремонтных работ с 13 мая по 31 июля в ночное время будут полностью перекрывать участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновила работуКаникулы без гаджетов: куда пойти и что увидеть в Крыму детям и родителямДорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда

крым

учан-су

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, учан-су , фгбу "заповедный крым", общество, природа, туризм в крыму, туризм, новости крыма