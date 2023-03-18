https://crimea.ria.ru/20230318/glavy-novykh-regionov-rf-pozdravili-krym-godovschinoy-vozvrascheniya-v-rossiyu-1127629527.html

Главы новых регионов РФ поздравили Крым годовщиной возвращения в Россию

Главы новых регионов РФ поздравили Крым годовщиной возвращения в Россию - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Главы новых регионов РФ поздравили Крым годовщиной возвращения в Россию

Главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей поздравили жителей Республики Крым и города Севастополя с 9-летием... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T15:10

2023-03-18T15:10

2023-03-18T15:14

крым

новые регионы россии

крымская весна: девять лет вместе

крымская весна

общество

новости крыма

владимир сальдо

леонид пасечник

евгений балицкий

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127625319_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fd8c21501bcb72a73b7a9d5913cc6582.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей поздравили жителей Республики Крым и города Севастополя с 9-летием воссоединения с Российской Федерацией.Он подчеркнул, что путь Луганской Народной Республики "оказался сложнее и дольше". Но на этом пути жители ЛНР всегда чувствовали поддержку крымчан. А сегодня военнослужащие из Крыма и присоединенных регионов "плечом к плечу сражаются с общим врагом – украинским национализмом, который не оставляет попыток отторгнуть нас от России".В свою очередь и.о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что это историческое событие свершилось "благодаря единству и силе духа жителей полуострова", и теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в дружной семье регионов Российской Федерации. Он также выразил благодарность крымчанам за поданный пример и предоставленную республике помощь.Врио губернатора Запорожской области назвал Крымскую весну не только эпохальным событием для жителей полуострова и России, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира.По мнению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, возвращение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации положило начало "пути воссоединения южнорусских земель с Родиной, которым сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области". Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России, добавил он.Он пожелал всем жителям Крыма и Севастополя, руководителям регионов успехов в мирном строительстве и побед на поле боя."С праздником вас, дорогие братья, с Днём воссоединения с Россией!", – резюмировал Сальдо.Республика Крым и город Севастополь стали частью РФ после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.18 марта 2014 года президент ПФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Согласно документу, все жители полуострова признаются гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:День воссоединения Крыма с РоссиейБезопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по КрымуКак Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням

https://crimea.ria.ru/20230318/aksenov-v-pamyat-geroev-vov-i-svo-v-krymu-startovala-aktsiya-sad-pamyati--1127627524.html

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новые регионы россии, крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, общество, новости крыма, владимир сальдо, леонид пасечник, евгений балицкий, денис пушилин