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Главы новых регионов РФ поздравили Крым годовщиной возвращения в Россию
Главы новых регионов РФ поздравили Крым годовщиной возвращения в Россию - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Главы новых регионов РФ поздравили Крым годовщиной возвращения в Россию
Главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей поздравили жителей Республики Крым и города Севастополя с 9-летием... РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T15:10
2023-03-18T15:10
2023-03-18T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей поздравили жителей Республики Крым и города Севастополя с 9-летием воссоединения с Российской Федерацией.Он подчеркнул, что путь Луганской Народной Республики "оказался сложнее и дольше". Но на этом пути жители ЛНР всегда чувствовали поддержку крымчан. А сегодня военнослужащие из Крыма и присоединенных регионов "плечом к плечу сражаются с общим врагом – украинским национализмом, который не оставляет попыток отторгнуть нас от России".В свою очередь и.о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что это историческое событие свершилось "благодаря единству и силе духа жителей полуострова", и теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в дружной семье регионов Российской Федерации. Он также выразил благодарность крымчанам за поданный пример и предоставленную республике помощь.Врио губернатора Запорожской области назвал Крымскую весну не только эпохальным событием для жителей полуострова и России, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира.По мнению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, возвращение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации положило начало "пути воссоединения южнорусских земель с Родиной, которым сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области". Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России, добавил он.Он пожелал всем жителям Крыма и Севастополя, руководителям регионов успехов в мирном строительстве и побед на поле боя."С праздником вас, дорогие братья, с Днём воссоединения с Россией!", – резюмировал Сальдо.Республика Крым и город Севастополь стали частью РФ после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.18 марта 2014 года президент ПФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Согласно документу, все жители полуострова признаются гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:День воссоединения Крыма с РоссиейБезопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по КрымуКак Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням
https://crimea.ria.ru/20230318/aksenov-v-pamyat-geroev-vov-i-svo-v-krymu-startovala-aktsiya-sad-pamyati--1127627524.html
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Главы новых регионов РФ поздравили Крым годовщиной возвращения в Россию
Главы новых регионов РФ поздравили Крым и Севастополь с 9-летием с возвращения в Россию
15:10 18.03.2023 (обновлено: 15:14 18.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей поздравили жителей Республики Крым и города Севастополя с 9-летием воссоединения с Российской Федерацией.
"Возвращение Крыма в родную гавань подтвердило, что Россия – Великая держава, способная защитить своих людей, где бы они ни находились. Вы были первыми. Жители Луганщины всей душой болели за вас и радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом, веря, что правда восторжествует и на нашей земле", – написал в своем Telegram-канале и.о. главы ЛНР Леонид Пасейчник.
Он подчеркнул, что путь Луганской Народной Республики "оказался сложнее и дольше". Но на этом пути жители ЛНР всегда чувствовали поддержку крымчан. А сегодня военнослужащие из Крыма и присоединенных регионов "плечом к плечу сражаются с общим врагом – украинским национализмом, который не оставляет попыток отторгнуть нас от России".
В свою очередь и.о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что это историческое событие свершилось "благодаря единству и силе духа жителей полуострова", и теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в дружной семье регионов Российской Федерации. Он также выразил благодарность крымчанам за поданный пример и предоставленную республике помощь.
"Мы благодарны нашим братьям за пример, всестороннюю помощь и вовремя подставленное братское плечо, когда на землю Донбасса посягнул неонацизм. Уверен, в составе многонациональной России наша дружба и тесное сотрудничество будут крепнуть день ото дня", – написал Пушилин.
Врио губернатора Запорожской области назвал Крымскую весну не только эпохальным событием для жителей полуострова и России, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира.
"Крымчане сделали свой выбор, выбор, которым будут гордиться потомки. Крым стал первой ласточкой в восстановлении единства русского мира и исторической справедливости. Сегодня в родную гавань вернулись Донецкая, Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, этот процесс продолжится", написал в своем Telegram-канале Балицкий.
По мнению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, возвращение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации положило начало "пути воссоединения южнорусских земель с Родиной, которым сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области". Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России, добавил он.
"Искренне поздравляем наших крымских и севастопольских друзей и соседей с праздником Крымской весны и благодарим их за неоценимую поддержку, которую они оказывали и продолжают оказывать Херсонщине как в тылу, так и на фронте", – написал в своем Telegram-канале Сальдо.
Он пожелал всем жителям Крыма и Севастополя, руководителям регионов успехов в мирном строительстве и побед на поле боя.
"С праздником вас, дорогие братья, с Днём воссоединения с Россией!", – резюмировал Сальдо.
Республика Крым и город Севастополь стали частью РФ после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
18 марта 2014 года президент ПФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Согласно документу, все жители полуострова признаются гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.
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