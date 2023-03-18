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День воссоединения Крыма с Россией

День воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2023

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта в Крыму празднуется День воссоединения с Россией. В этот день восемь лет назад был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ. РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T07:00

2023-03-18T07:00

2023-03-18T07:00

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18 марта в Крыму празднуется День воссоединения с Россией. В этот день восемь лет назад был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>Госсовет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединенияПолуостров стал частью РФ после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент ПФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Согласно документу, все жители полуострова признаются гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины."Понимаю крымчан, которые поставили вопрос на референдуме предельно прямо и четко: быть Крыму либо с Украиной, либо с Россией, — заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в этот день семь лет назад. — И можно с уверенностью сказать, что руководство Крыма и Севастополя, депутаты законодательных органов власти, формулируя вопрос референдума, поднялись над групповыми и политическими интересами, во главу угла поставили исключительно коренные интересы людей. Любой другой вариант плебисцита, каким бы привлекательным он ни казался на первый взгляд, в силу исторических, демографических, политических и экономических особенностей этой территории был бы промежуточным, временным и зыбким, неизбежно привел бы к дальнейшему обострению ситуации вокруг Крыма и самым пагубным образом отразился бы на жизни людей. Крымчане поставили вопрос жестко, бескомпромиссно, без всяких полутонов. Референдум был проведен открыто и честно, и люди в Крыму ясно, убедительно выразили свою волю: они хотят быть с Россией".Тогда же глава государства, "основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа", внес на рассмотрение Федерального Собрания конституционный закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов Федерации — Республики Крым и города Севастополь, а также ратифицировать подготовленный для подписания договор о вхождении этих регионов в РФ.18 марта 2014 года на концерте в Москве по случаю подписания договора российский президент заявил: "После тяжелого, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию".День вхождения Крыма в состав России отмечается по всей стране митингами, концертами, флешмобами, массовыми гуляниями и другими мероприятиями.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Также волеизъявление крымчан не признали западные страны, которые ввели санкции против России и крымского региона.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости Крым и открытых источников

https://crimea.ria.ru/20220317/referendum-v-krymu-byl-nastoyaschey-borboy-za-svobodu--zakharova-1122696716.html

https://crimea.ria.ru/20230317/krymskaya-vesna-spasla-poluostrov-ot-bolshoy-krovi--aksenov-1127607857.html

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общество, крым, крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, история, россия, сергей аксенов, севастополь