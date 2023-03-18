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День воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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День воссоединения Крыма с Россией
День воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2023
День воссоединения Крыма с Россией
18 марта в Крыму празднуется День воссоединения с Россией. В этот день восемь лет назад был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T07:00
2023-03-18T07:00
общество
крым
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
история
россия
сергей аксенов
севастополь
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18 марта в Крыму празднуется День воссоединения с Россией. В этот день восемь лет назад был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;Госсовет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединенияПолуостров стал частью РФ после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент ПФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Согласно документу, все жители полуострова признаются гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины."Понимаю крымчан, которые поставили вопрос на референдуме предельно прямо и четко: быть Крыму либо с Украиной, либо с Россией, — заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в этот день семь лет назад. — И можно с уверенностью сказать, что руководство Крыма и Севастополя, депутаты законодательных органов власти, формулируя вопрос референдума, поднялись над групповыми и политическими интересами, во главу угла поставили исключительно коренные интересы людей. Любой другой вариант плебисцита, каким бы привлекательным он ни казался на первый взгляд, в силу исторических, демографических, политических и экономических особенностей этой территории был бы промежуточным, временным и зыбким, неизбежно привел бы к дальнейшему обострению ситуации вокруг Крыма и самым пагубным образом отразился бы на жизни людей. Крымчане поставили вопрос жестко, бескомпромиссно, без всяких полутонов. Референдум был проведен открыто и честно, и люди в Крыму ясно, убедительно выразили свою волю: они хотят быть с Россией".Тогда же глава государства, "основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа", внес на рассмотрение Федерального Собрания конституционный закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов Федерации — Республики Крым и города Севастополь, а также ратифицировать подготовленный для подписания договор о вхождении этих регионов в РФ.18 марта 2014 года на концерте в Москве по случаю подписания договора российский президент заявил: "После тяжелого, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию".День вхождения Крыма в состав России отмечается по всей стране митингами, концертами, флешмобами, массовыми гуляниями и другими мероприятиями.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Также волеизъявление крымчан не признали западные страны, которые ввели санкции против России и крымского региона.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости Крым и открытых источников
https://crimea.ria.ru/20220317/referendum-v-krymu-byl-nastoyaschey-borboy-za-svobodu--zakharova-1122696716.html
https://crimea.ria.ru/20230317/krymskaya-vesna-spasla-poluostrov-ot-bolshoy-krovi--aksenov-1127607857.html
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общество, крым, крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, история, россия, сергей аксенов, севастополь

День воссоединения Крыма с Россией

07:00 18.03.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк18 марта 2014 года, церемония подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым
18 марта 2014 года, церемония подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
18 марта в Крыму празднуется День воссоединения с Россией. В этот день восемь лет назад был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>
Госсовет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения
Полуостров стал частью РФ после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент ПФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Согласно документу, все жители полуострова признаются гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.
Агитационные билборды в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта 2022, 11:38
Референдум в Крыму был настоящей борьбой за свободу – Захарова
"Понимаю крымчан, которые поставили вопрос на референдуме предельно прямо и четко: быть Крыму либо с Украиной, либо с Россией, — заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в этот день семь лет назад. — И можно с уверенностью сказать, что руководство Крыма и Севастополя, депутаты законодательных органов власти, формулируя вопрос референдума, поднялись над групповыми и политическими интересами, во главу угла поставили исключительно коренные интересы людей. Любой другой вариант плебисцита, каким бы привлекательным он ни казался на первый взгляд, в силу исторических, демографических, политических и экономических особенностей этой территории был бы промежуточным, временным и зыбким, неизбежно привел бы к дальнейшему обострению ситуации вокруг Крыма и самым пагубным образом отразился бы на жизни людей. Крымчане поставили вопрос жестко, бескомпромиссно, без всяких полутонов. Референдум был проведен открыто и честно, и люди в Крыму ясно, убедительно выразили свою волю: они хотят быть с Россией".
Митинги у здания Верховного совета Крыма - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Вчера, 16:47
Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – Аксенов
Тогда же глава государства, "основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа", внес на рассмотрение Федерального Собрания конституционный закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов Федерации — Республики Крым и города Севастополь, а также ратифицировать подготовленный для подписания договор о вхождении этих регионов в РФ.
18 марта 2014 года на концерте в Москве по случаю подписания договора российский президент заявил: "После тяжелого, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию".
День вхождения Крыма в состав России отмечается по всей стране митингами, концертами, флешмобами, массовыми гуляниями и другими мероприятиями.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Также волеизъявление крымчан не признали западные страны, которые ввели санкции против России и крымского региона.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости Крым и открытых источников
ОбществоКрымКрымская весна: девять лет вместеКрымская веснаИсторияРоссияСергей АксеновСевастополь
 
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Заголовок открываемого материала
07:00День воссоединения Крыма с Россией
00:01В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
22:12Туман остановил паромы через Керченский пролив
21:57136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни города 3:10
21:29В Симферополе 18 марта ограничат движение транспорта в центре города
21:02Безопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по Крыму
20:52Какой будет погода в Крыму на выходных
20:39Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму
20:27Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин
20:16Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона
20:08Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма 1:18
19:54Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор
19:46Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
19:39В Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" Путина
19:25Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
19:16В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет
19:04Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина
18:53Путин поручил отрегулировать цены в Крыму и сократить разрыв в доходах
18:42Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
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