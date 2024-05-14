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Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T16:22
2024-05-14T16:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыли для проезда

16:22 14.05.2024 (обновлено: 16:23 14.05.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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