https://crimea.ria.ru/20240514/glavoy-administratsii-evpatorii-stal-aleksandr-yurev-1137274361.html

Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев

Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев

Главой администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение единогласно приняли депутаты горсовета. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T16:20

2024-05-14T16:20

2024-05-14T17:15

крым

новости крыма

евпатория

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136652274_0:0:1126:633_1920x0_80_0_0_2257fff0f6b3f8959b041c7f11980f7e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Главой администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение единогласно приняли депутаты горсовета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.В числе приоритетных задач на этой должности Александр Юрьев назвал увеличение доходного потенциала местного бюджета, развитие городского хозяйства, создание комфортной городской среды, а также развитие санаторно-туристского потенциала, совершенствование социальной политики и поддержку участников СВО и членов их семей.Иван Просоедов, исполнявший обязанности главы Евпатории с 28 февраля 2024 года, в середине апреля сложил полномочия. 18 апреля Юрьев был назначен исполняющим обязанности главы.Александр Юрьев родился 11 октября 1975 года. В 1997 году окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета. В 2007 году – экономический факультет Университета экономики и управления.Трудовую деятельность начал в 1997 году региональным представителем одной из фирм. Занимал должности заместителя директора Крымского республиканского благотворительного фонда "Черноморский благотворительный фонд", начальника управления по антикоррупционным проверкам Комитета по противодействию коррупции Республики Крым и другие. Активно занимался общественной деятельностью.С 2022 года являлся внештатным советником главы Республики Крым.Награжден медалями "За защиту Крыма" и "За защиту Республики Крым".

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, евпатория, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, политика