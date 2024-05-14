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Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев
Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев
Главой администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение единогласно приняли депутаты горсовета. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T16:20
2024-05-14T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Главой администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение единогласно приняли депутаты горсовета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.В числе приоритетных задач на этой должности Александр Юрьев назвал увеличение доходного потенциала местного бюджета, развитие городского хозяйства, создание комфортной городской среды, а также развитие санаторно-туристского потенциала, совершенствование социальной политики и поддержку участников СВО и членов их семей.Иван Просоедов, исполнявший обязанности главы Евпатории с 28 февраля 2024 года, в середине апреля сложил полномочия. 18 апреля Юрьев был назначен исполняющим обязанности главы.Александр Юрьев родился 11 октября 1975 года. В 1997 году окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета. В 2007 году – экономический факультет Университета экономики и управления.Трудовую деятельность начал в 1997 году региональным представителем одной из фирм. Занимал должности заместителя директора Крымского республиканского благотворительного фонда "Черноморский благотворительный фонд", начальника управления по антикоррупционным проверкам Комитета по противодействию коррупции Республики Крым и другие. Активно занимался общественной деятельностью.С 2022 года являлся внештатным советником главы Республики Крым.Награжден медалями "За защиту Крыма" и "За защиту Республики Крым".
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, евпатория, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, политика
Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев

Главой администрации Евпатории назначен Александр Юрьев

16:20 14.05.2024 (обновлено: 17:15 14.05.2024)
 
© Соцсети Александра ЮрьеваАлександр Юрьев
Александр Юрьев
© Соцсети Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Главой администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение единогласно приняли депутаты горсовета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"Сегодня на очередном заседании 85 сессии Евпаторийского городского совета депутаты единогласно утвердили Александра Юрьева на должность главы администрации Евпатории", - говорится в сообщении.
В числе приоритетных задач на этой должности Александр Юрьев назвал увеличение доходного потенциала местного бюджета, развитие городского хозяйства, создание комфортной городской среды, а также развитие санаторно-туристского потенциала, совершенствование социальной политики и поддержку участников СВО и членов их семей.
Иван Просоедов, исполнявший обязанности главы Евпатории с 28 февраля 2024 года, в середине апреля сложил полномочия. 18 апреля Юрьев был назначен исполняющим обязанности главы.
Александр Юрьев родился 11 октября 1975 года. В 1997 году окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета. В 2007 году – экономический факультет Университета экономики и управления.
Трудовую деятельность начал в 1997 году региональным представителем одной из фирм. Занимал должности заместителя директора Крымского республиканского благотворительного фонда "Черноморский благотворительный фонд", начальника управления по антикоррупционным проверкам Комитета по противодействию коррупции Республики Крым и другие. Активно занимался общественной деятельностью.
С 2022 года являлся внештатным советником главы Республики Крым.
Награжден медалями "За защиту Крыма" и "За защиту Республики Крым".
 
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