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Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
Вечером во вторник военные Черноморского флота тренируются уничтожать диверсантов. Звуки стрельбы могут слышать жители и гости города в разных районах,... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T19:21
2024-05-14T19:24
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
общество
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Вечером во вторник военные Черноморского флота тренируются уничтожать диверсантов. Звуки стрельбы могут слышать жители и гости города в разных районах, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что учения ориентировочно продлятся до 20:00.Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.В городе до полудня также проходили учения флота в районах Северного и Южного молов, а также у Стрелецкой и Камышовой бухт.Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240317/chernomorskiy-flot-v-krymu-budet-trenirovatsya-dnem-i-nochyu--shoygu-1135759062.html
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных

В Севастополе во вторник флот проводит учения по борьбе с диверсантами со стрельбой

19:21 14.05.2024 (обновлено: 19:24 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкКомандир расчета БРК "Бастион" на боевом дежурстве
Командир расчета БРК Бастион на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Вечером во вторник военные Черноморского флота тренируются уничтожать диверсантов. Звуки стрельбы могут слышать жители и гости города в разных районах, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что учения ориентировочно продлятся до 20:00.
"В районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты, флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в Telegram.
Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
В городе до полудня также проходили учения флота в районах Северного и Южного молов, а также у Стрелецкой и Камышовой бухт.
Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений.
Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Корабли Черноморского флота
17 марта, 10:51
Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ОбществоНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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