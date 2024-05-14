https://crimea.ria.ru/20240514/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya-svyazana-s-ucheniyami-voennykh-1137277827.html
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
Вечером во вторник военные Черноморского флота тренируются уничтожать диверсантов. Звуки стрельбы могут слышать жители и гости города в разных районах,... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T19:21
2024-05-14T19:21
2024-05-14T19:24
севастополь
михаил развожаев
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армия и флот
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Вечером во вторник военные Черноморского флота тренируются уничтожать диверсантов. Звуки стрельбы могут слышать жители и гости города в разных районах, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что учения ориентировочно продлятся до 20:00.Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.В городе до полудня также проходили учения флота в районах Северного и Южного молов, а также у Стрелецкой и Камышовой бухт.Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240317/chernomorskiy-flot-v-krymu-budet-trenirovatsya-dnem-i-nochyu--shoygu-1135759062.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
В Севастополе во вторник флот проводит учения по борьбе с диверсантами со стрельбой
19:21 14.05.2024 (обновлено: 19:24 14.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Вечером во вторник военные Черноморского флота тренируются уничтожать диверсантов. Звуки стрельбы могут слышать жители и гости города в разных районах, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что учения ориентировочно продлятся до 20:00.
"В районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты, флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в Telegram.
Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
В городе до полудня также проходили учения
флота в районах Северного и Южного молов, а также у Стрелецкой и Камышовой бухт.
Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений.
Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.