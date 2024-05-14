https://crimea.ria.ru/20240514/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya-svyazana-s-ucheniyami-voennykh-1137277827.html

Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных

Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных

Вечером во вторник военные Черноморского флота тренируются уничтожать диверсантов. Звуки стрельбы могут слышать жители и гости города в разных районах,... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T19:21

2024-05-14T19:21

2024-05-14T19:24

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

общество

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Вечером во вторник военные Черноморского флота тренируются уничтожать диверсантов. Звуки стрельбы могут слышать жители и гости города в разных районах, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что учения ориентировочно продлятся до 20:00.Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.В городе до полудня также проходили учения флота в районах Северного и Южного молов, а также у Стрелецкой и Камышовой бухт.Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20240317/chernomorskiy-flot-v-krymu-budet-trenirovatsya-dnem-i-nochyu--shoygu-1135759062.html

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя