https://crimea.ria.ru/20240514/v-sevastopole-slyshna-strelba-1137258357.html
В Севастополе слышна стрельба
В Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В Севастополе слышна стрельба
В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки по борьбе с диверсантами, в городе слышна стрельба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T11:25
2024-05-14T11:25
2024-05-14T11:31
севастополь
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки по борьбе с диверсантами, в городе слышна стрельба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что обстановка в городе спокойная.Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240421/v-sevastopole-korabl-otbil-ataku-protivokorabelnoy-rakety-1136729494.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе слышна стрельба
В Севастополе проходят тренировки флота по борьбе с диверсантами - Развожаев
11:25 14.05.2024 (обновлено: 11:31 14.05.2024)