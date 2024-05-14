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В Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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В Севастополе слышна стрельба
В Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В Севастополе слышна стрельба
В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки по борьбе с диверсантами, в городе слышна стрельба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T11:25
2024-05-14T11:31
севастополь
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки по борьбе с диверсантами, в городе слышна стрельба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что обстановка в городе спокойная.Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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севастополь, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе слышна стрельба

В Севастополе проходят тренировки флота по борьбе с диверсантами - Развожаев

11:25 14.05.2024 (обновлено: 11:31 14.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольм
Севастопольм - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки по борьбе с диверсантами, в городе слышна стрельба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев с своем ТГ-канале.
Он добавил, что обстановка в городе спокойная.
Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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