https://crimea.ria.ru/20240514/sud-otpravil-v-sizo-figuranta-po-delu-o-vzyatke-yuriyu-kuznetsovu-1137278674.html

Суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о взятке Юрию Кузнецову

Суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о взятке Юрию Кузнецову - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о взятке Юрию Кузнецову

Фигурант по делу о даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову отправлен в СИЗО. Об этом сообщается в Telegram-канале судов... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T20:17

2024-05-14T20:17

2024-05-14T20:17

суд

басманный суд москвы

взятка

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137278563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cdf8f8207c6091859ea7cc043ea5a258.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Фигурант по делу о даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову отправлен в СИЗО. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.235-й гарнизонный военный суд во вторник сообщал, что начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.Отмечается, что Басманный суд Москвы обвиняет в даче взятки в особо крупном размере Леву Мартиросяна. Суд арестовал его до 12 июля 2024 года. "Кузнецов Ю.В, ранее занимавший руководящую должность в восьмом управлении Генштаба Вооруженных Сил РФ, был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", - указано в сообщении.Кузнецов взят под стражу 14 мая, его подозревают в получении крупной взятки, сообщал ранее Следственный комитет РФ. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Согласно санкции инкриминируемой ему статьи Кузнецову грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суд, басманный суд москвы, взятка, министерство обороны рф