https://crimea.ria.ru/20240514/v-krymu-zafiksirovali-sluchay-zabolevaniya-kleschevym-entsefalitom-1137276247.html

В Крыму зафиксировали случай заболевания клещевым энцефалитом

В Крыму зафиксировали случай заболевания клещевым энцефалитом - РИА Новости Крым, 14.05.2024

В Крыму зафиксировали случай заболевания клещевым энцефалитом

С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрированы девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита. Об этом... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T18:57

2024-05-14T18:57

2024-05-14T18:57

клещи

крым

роспотребнадзор

новости крыма

здоровье

безопасность

энцефалит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136923378_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_5119f8788d36dbd41ff51d2b09490eff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрированы девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.По информации ведомства, количество людей, которые обратились в медицинские организации полуострова по поводу укусов клещей, с начала года не превышает среднемноголетние показатели. При этом в текущем году в 13% случаев снятые с людей клещи по результатам их исследования оказывались инфицированы вирусом боррелиоза. Вирусы гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза обнаруживали при исследованиях в 1% и 3% случаев соответственно.Для минимизации угрозы заражения на полуострове увеличен объем акарицидных обработок в местах массового пребывания людей."С марта 2024 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 1199 га территорий, в том числе в границах лесных охотничьих угодий - 69 га", - привели статистику в Роспотребнадзоре.В Симферополе ранее началась обработка зеленых зон от клещей. К осени объем обработанных площадей вырастет до трех миллионов "квадратов", сообщал начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Иван Лисечко.Читайте также на РИА Новости Крым:Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещейСколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорЕсли укусил клещ: куда идти и что делать

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, крым, роспотребнадзор, новости крыма, здоровье, безопасность, энцефалит