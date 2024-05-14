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В Крыму зафиксировали случай заболевания клещевым энцефалитом - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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В Крыму зафиксировали случай заболевания клещевым энцефалитом
В Крыму зафиксировали случай заболевания клещевым энцефалитом - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В Крыму зафиксировали случай заболевания клещевым энцефалитом
С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрированы девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита. Об этом... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T18:57
2024-05-14T18:57
клещи
крым
роспотребнадзор
новости крыма
здоровье
безопасность
энцефалит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрированы девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.По информации ведомства, количество людей, которые обратились в медицинские организации полуострова по поводу укусов клещей, с начала года не превышает среднемноголетние показатели. При этом в текущем году в 13% случаев снятые с людей клещи по результатам их исследования оказывались инфицированы вирусом боррелиоза. Вирусы гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза обнаруживали при исследованиях в 1% и 3% случаев соответственно.Для минимизации угрозы заражения на полуострове увеличен объем акарицидных обработок в местах массового пребывания людей."С марта 2024 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 1199 га территорий, в том числе в границах лесных охотничьих угодий - 69 га", - привели статистику в Роспотребнадзоре.В Симферополе ранее началась обработка зеленых зон от клещей. К осени объем обработанных площадей вырастет до трех миллионов "квадратов", сообщал начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Иван Лисечко.Читайте также на РИА Новости Крым:Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещейСколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорЕсли укусил клещ: куда идти и что делать
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РИА Новости Крым
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клещи, крым, роспотребнадзор, новости крыма, здоровье, безопасность, энцефалит
В Крыму зафиксировали случай заболевания клещевым энцефалитом

В Крыму есть случаи заражения клещевым боррелиозом и энцефалитом - Роспотребнадзор

18:57 14.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование клещей на наличие вирусного энцефалита
Исследование клещей на наличие вирусного энцефалита - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрированы девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.
По информации ведомства, количество людей, которые обратились в медицинские организации полуострова по поводу укусов клещей, с начала года не превышает среднемноголетние показатели.
"Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густопосаженной растительностью", - констатировали в ведомстве.
При этом в текущем году в 13% случаев снятые с людей клещи по результатам их исследования оказывались инфицированы вирусом боррелиоза. Вирусы гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза обнаруживали при исследованиях в 1% и 3% случаев соответственно.
Для минимизации угрозы заражения на полуострове увеличен объем акарицидных обработок в местах массового пребывания людей.
"С марта 2024 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 1199 га территорий, в том числе в границах лесных охотничьих угодий - 69 га", - привели статистику в Роспотребнадзоре.
В Симферополе ранее началась обработка зеленых зон от клещей. К осени объем обработанных площадей вырастет до трех миллионов "квадратов", сообщал начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Иван Лисечко.
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