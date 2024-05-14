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Журналист Максим Кононенко умер в 53 года - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Журналист Максим Кононенко умер в 53 года
Журналист Максим Кононенко умер в 53 года - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Журналист Максим Кононенко умер в 53 года
На 54-м году жизни скончался российский журналист Максим Кононенко. Об этом со ссылкой на его супругу пишет телеканал RT. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T20:59
2024-05-14T21:00
утраты
журналистика
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. На 54-м году жизни скончался российский журналист Максим Кононенко. Об этом со ссылкой на его супругу пишет телеканал RT.Причина смерти не уточняется.Кононенко, известный как мистер Паркер из "Живого журнала", был постоянным автором канала "Специально для RT".Максим Кононенко родился 13 марта 1971 года в Мурманской области. В Москву он переехал в 1988 году. Работал программистом, создавал сайты а позже ушел в журналистику. С 2001 года писал о поп-музыке в газете "Газета", с 2009 работал в интернет-подразделении Первого канала, в 2004 году стал шеф-редактором "Буржуазного журнала", был главным редактором "Дни.ру". В 2005 году создал благотворительную организацию для сбора денег на лечение больных детей в интернете.С 2005 по 2008 годы был соведущим программы "Реальная политика" на телеканале НТВ. С 2008 преешел работать на радио "Вести FM". В 2013 году стал колумнистом газеты "Известия". С 2016 года работал колумнистом RT.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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утраты, журналистика, общество, россия
Журналист Максим Кононенко умер в 53 года

Умер журналист Максим Кононенко

20:59 14.05.2024 (обновлено: 21:00 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПисатель и журналист Максим Кононенко
Писатель и журналист Максим Кононенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. На 54-м году жизни скончался российский журналист Максим Кононенко. Об этом со ссылкой на его супругу пишет телеканал RT.
Причина смерти не уточняется.
Кононенко, известный как мистер Паркер из "Живого журнала", был постоянным автором канала "Специально для RT".
Максим Кононенко родился 13 марта 1971 года в Мурманской области. В Москву он переехал в 1988 году. Работал программистом, создавал сайты а позже ушел в журналистику.
С 2001 года писал о поп-музыке в газете "Газета", с 2009 работал в интернет-подразделении Первого канала, в 2004 году стал шеф-редактором "Буржуазного журнала", был главным редактором "Дни.ру". В 2005 году создал благотворительную организацию для сбора денег на лечение больных детей в интернете.
С 2005 по 2008 годы был соведущим программы "Реальная политика" на телеканале НТВ. С 2008 преешел работать на радио "Вести FM". В 2013 году стал колумнистом газеты "Известия". С 2016 года работал колумнистом RT.
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