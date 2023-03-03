https://crimea.ria.ru/20230303/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-3-marta-1127339893.html
Главные новости и заявления дня: 3 марта
Главные новости и заявления дня: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Главные новости и заявления дня: 3 марта
ВСУ покидают Артемовск. В Совфеде сообщили о дате увеличения призывного возраста. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T21:25
2023-03-03T21:25
2023-03-03T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин собрал Совбез по антитеррору. МИД РФ сделал заявление после теракта в Брянской области и очередных заявлений Киева о силовом захвате Крыма. Спасший двух первоклассниц Федор награжден ведомственной медалью СК РФ "Доблесть и отвага". Следственный комитет возбудил уголовное дело после теракта в Брянской области. Журналиста NBC Симмонса Кира внесли в список сайта "Миротворец" за поездку в Крым. ВСУ покидают Артемовск. В Совфеде сообщили о дате увеличения призывного возраста.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Совбез по антитерроруПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.Заявления МИД РФВ МИД РФ напомнили, что украинские официальные лица не раз подчеркивали, что "все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО".Также в министерстве указали, что режим Зеленского продолжает строить планы военного захвата Крыма и нанесения ударов по нему, не принимая в расчет безопасность жизни российских мирных граждан. Тем временем демпартия США пытается использовать "крымскую кампанию" как способ заработать дополнительные очки перед президентскими выборами.Последствия теракта в Брянской областиПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после разбора теракта в Брянской области будут приняты меры, чтобы не допустить повторения подобных событий."Наши силовые службы работают. Сначала нужно все определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы", – сказал он.Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения украинских боевиков на населенные пункты Брянской области.В настоящее время в области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и областного управления ведомства. Также ФСБ показала видео с последствиями нападения украинских диверсантов на Брянскую область.В администрации района назвали размер выплат пострадавшим и семьям погибших от нападения украинских диверсантов.Десятилетний геройДесятилетний герой Брянской области Федор, который спас двоих детей во время нападения украинских диверсантов был переведен из реанимации в обычную палату. Его посетили родители и губернатор области Александр Богомаз.Глава региона также пообещал наградить его медалью "За отвагу". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что "президент страны и все в Кремле восхищены геройством мальчика – его поступок будет отмечен". По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина Федор награжденведомственной медалью "Доблесть и отвага".Журналист из США в украинском "списке смерти"Поездка в Крым обернулась для корреспондента NBC Симмонса Кира внесением в список сайта "Миротворец"."NBC впервые рассказал американцам правду о Крыме, и его репортер попал в "список смерти" наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми, - написал в соцсетях обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь. – Сообщит ли об этом NBC? Будет ли "свободная пресса" осуждать это?".Приказ уходитьЧасть подразделений ВСУ получила приказ немедленно покинуть Артемовск. Боевое распоряжение подразделению "Птицы Мадьяра" немедленно выбыть из города пришло ночью 2 марта.Повышение призывного возраста в РФ"Призывной возраст в России может измениться уже этой осенью, если соответствующий законопроект будет принят на весенней сессии Госдумы", – заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Ранее Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет.
https://crimea.ria.ru/20230303/vlasti-moldavii-otsenili-skoplenie-sil-vsu-na-granitse-s-pridnestrovem-1127324559.html
https://crimea.ria.ru/20230303/ranenogo-v-bryanske-10-letnego-fedora-nagradili-medalyu-istoriya-podviga-1127336800.html
https://crimea.ria.ru/20230303/medikam-iz-novykh-regionov-rf-ukazali-sroki-akkreditatsii-1127335978.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, россия, украина, политика, общество, атака диверсантов на брянскую область, ск рф (следственный комитет российской федерации), владимир путин (политик), армия и флот, министерство обороны рф, артемовск, сергей шойгу, крым, "миротворец"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин собрал Совбез по антитеррору. МИД РФ сделал заявление после теракта в Брянской области и очередных заявлений Киева о силовом захвате Крыма. Спасший двух первоклассниц Федор награжден ведомственной медалью СК РФ "Доблесть и отвага". Следственный комитет возбудил уголовное дело после теракта в Брянской области. Журналиста NBC Симмонса Кира внесли в список сайта "Миротворец" за поездку в Крым. ВСУ покидают Артемовск. В Совфеде сообщили о дате увеличения призывного возраста.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Совбез по антитеррору
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
"У нас сегодня один, но очень важный вопрос – о мерах и антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Колокольцев ", – сказал Путин.
Заявления МИД РФ
В МИД РФ напомнили, что украинские официальные лица не раз подчеркивали, что "все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО".
"Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма", – говорится
в заявлении ведомства.
Также в министерстве указали, что режим Зеленского продолжает строить планы военного захвата Крыма и нанесения ударов по нему
, не принимая в расчет безопасность жизни российских мирных граждан. Тем временем демпартия США пытается использовать "крымскую кампанию" как способ заработать дополнительные очки перед президентскими выборами.
Последствия теракта в Брянской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после разбора теракта в Брянской области будут приняты меры, чтобы не допустить повторения подобных событий.
"Наши силовые службы работают. Сначала нужно все определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы", – сказал
он.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения украинских боевиков на населенные пункты Брянской области.
"Уголовное дело возбуждено по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества", – сообщили
в комитете.
В настоящее время в области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и областного управления ведомства. Также ФСБ показала видео
с последствиями нападения украинских диверсантов на Брянскую область.
В администрации района назвали размер выплат
пострадавшим и семьям погибших от нападения украинских диверсантов.
Десятилетний герой
Десятилетний герой Брянской области Федор, который спас двоих детей во время нападения украинских диверсантов был переведен из реанимации в обычную палату
. Его посетили родители и губернатор области Александр Богомаз.
Глава региона также пообещал наградить его медалью "За отвагу"
. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что "президент страны и все в Кремле восхищены геройством мальчика – его поступок будет отмечен
". По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина Федор награжден
ведомственной медалью "Доблесть и отвага".
Журналист из США в украинском "списке смерти"
Поездка в Крым обернулась для корреспондента NBC Симмонса Кира внесением в список сайта "Миротворец"
.
"NBC впервые рассказал американцам правду о Крыме, и его репортер попал в "список смерти" наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми, - написал в соцсетях обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь. – Сообщит ли об этом NBC? Будет ли "свободная пресса" осуждать это?".
Приказ уходить
Часть подразделений ВСУ получила приказ немедленно покинуть Артемовск
. Боевое распоряжение подразделению "Птицы Мадьяра" немедленно выбыть из города пришло ночью 2 марта.
Повышение призывного возраста в РФ
"Призывной возраст в России может измениться уже этой осенью, если соответствующий законопроект будет принят на весенней сессии Госдумы", – заявил
глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Ранее Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет.