https://crimea.ria.ru/20230303/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-3-marta-1127339893.html

Главные новости и заявления дня: 3 марта

Главные новости и заявления дня: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Главные новости и заявления дня: 3 марта

ВСУ покидают Артемовск. В Совфеде сообщили о дате увеличения призывного возраста. РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T21:25

2023-03-03T21:25

2023-03-03T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин собрал Совбез по антитеррору. МИД РФ сделал заявление после теракта в Брянской области и очередных заявлений Киева о силовом захвате Крыма. Спасший двух первоклассниц Федор награжден ведомственной медалью СК РФ "Доблесть и отвага". Следственный комитет возбудил уголовное дело после теракта в Брянской области. Журналиста NBC Симмонса Кира внесли в список сайта "Миротворец" за поездку в Крым. ВСУ покидают Артемовск. В Совфеде сообщили о дате увеличения призывного возраста.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Совбез по антитерроруПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.Заявления МИД РФВ МИД РФ напомнили, что украинские официальные лица не раз подчеркивали, что "все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО".Также в министерстве указали, что режим Зеленского продолжает строить планы военного захвата Крыма и нанесения ударов по нему, не принимая в расчет безопасность жизни российских мирных граждан. Тем временем демпартия США пытается использовать "крымскую кампанию" как способ заработать дополнительные очки перед президентскими выборами.Последствия теракта в Брянской областиПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после разбора теракта в Брянской области будут приняты меры, чтобы не допустить повторения подобных событий."Наши силовые службы работают. Сначала нужно все определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы", – сказал он.Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения украинских боевиков на населенные пункты Брянской области.В настоящее время в области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и областного управления ведомства. Также ФСБ показала видео с последствиями нападения украинских диверсантов на Брянскую область.В администрации района назвали размер выплат пострадавшим и семьям погибших от нападения украинских диверсантов.Десятилетний геройДесятилетний герой Брянской области Федор, который спас двоих детей во время нападения украинских диверсантов был переведен из реанимации в обычную палату. Его посетили родители и губернатор области Александр Богомаз.Глава региона также пообещал наградить его медалью "За отвагу". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что "президент страны и все в Кремле восхищены геройством мальчика – его поступок будет отмечен". По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина Федор награжденведомственной медалью "Доблесть и отвага".Журналист из США в украинском "списке смерти"Поездка в Крым обернулась для корреспондента NBC Симмонса Кира внесением в список сайта "Миротворец"."NBC впервые рассказал американцам правду о Крыме, и его репортер попал в "список смерти" наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми, - написал в соцсетях обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь. – Сообщит ли об этом NBC? Будет ли "свободная пресса" осуждать это?".Приказ уходитьЧасть подразделений ВСУ получила приказ немедленно покинуть Артемовск. Боевое распоряжение подразделению "Птицы Мадьяра" немедленно выбыть из города пришло ночью 2 марта.Повышение призывного возраста в РФ"Призывной возраст в России может измениться уже этой осенью, если соответствующий законопроект будет принят на весенней сессии Госдумы", – заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Ранее Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет.

https://crimea.ria.ru/20230303/vlasti-moldavii-otsenili-skoplenie-sil-vsu-na-granitse-s-pridnestrovem-1127324559.html

https://crimea.ria.ru/20230303/ranenogo-v-bryanske-10-letnego-fedora-nagradili-medalyu-istoriya-podviga-1127336800.html

https://crimea.ria.ru/20230303/medikam-iz-novykh-regionov-rf-ukazali-sroki-akkreditatsii-1127335978.html

https://crimea.ria.ru/20230303/nazvana-ofitsialnaya-stolitsa-zaporozhskoy-oblasti-rossii--ukaz-1127338875.html

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