https://crimea.ria.ru/20230303/nazvan-razmer-vyplat-postradavshim-ot-napadeniya-drg-na-bryanskuyu-oblast-1127336350.html

Назван размер выплат пострадавшим от нападения ДРГ на Брянскую область

Назван размер выплат пострадавшим от нападения ДРГ на Брянскую область - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Назван размер выплат пострадавшим от нападения ДРГ на Брянскую область

Пострадавшим и семьям погибших при нападении украинских боевиков на Брянскую область выплатят компенсации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T17:46

2023-03-03T17:46

2023-03-03T17:48

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

теракт

диверсанты

общество

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Пострадавшим и семьям погибших при нападении украинских боевиков на Брянскую область выплатят компенсации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Климовского района.Группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района Брянской области в четверг 2 марта. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины в селе Любечане.По данным ФСБ, российские силовики во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры выдавили противника на территорию Украины. После этого по диверсантам был нанесен массированный артиллерийский удар. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером в четверг сообщил, что врачи успешно прооперировали раненого мальчика. Из его тела извлекли пулю натовского производства.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:"Спас двоих детей": раненного в Брянской области мальчика наградятВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантовПутин об украинских неонацистах: мы их дожмем

https://crimea.ria.ru/20230303/sk-kvalifitsiroval-napadenie-na-sela-bryanskoy-oblasti-kak-terakt-1127333286.html

брянская область

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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, теракт, диверсанты, общество, всу (вооруженные силы украины)