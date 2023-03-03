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Резкое заявление политиков США о Крыме оценили в МИД России - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Резкое заявление политиков США о Крыме оценили в МИД России
Резкое заявление политиков США о Крыме оценили в МИД России - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Резкое заявление политиков США о Крыме оценили в МИД России
Киевский режим продолжает строить планы военного захвата Крыма и нанесения ударов по нему. Об этом говорится в сообщении МИД России. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T15:16
2023-03-03T15:16
министерство иностранных дел рф (мид рф)
крым
сша
политика
энтони блинкен
виктория нуланд
владимир константинов
владимир бобков
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает строить планы военного захвата Крыма и нанесения ударов по нему. Об этом говорится в сообщении МИД России.В министерстве также подчеркнули, что демпартия США пытается использовать "крымскую кампанию" как способ заработать дополнительные очки перед президентскими выборами. В частности, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд недавно заявила, что военные объекты в российском Крыму – "легитимные цели" для украинских военных.В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные высказывания подчеркивают роль Вашингтона как главного провокатора международной напряженности. "Они лишний раз подчеркивают глубину наших разногласий, подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть", – заявил Песков.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала Нуланд прекратить подстрекать киевский режим и заняться неопознанными объектами, которые бороздят американское воздушное пространство. Дипломат также заверила, что Крым надежно защищен и отметила, что это заявление Нуланд в очередной раз подтверждает вовлеченность США в конфликт на Украине.Ответ Крыма на заявление об ударах по полуостровуСпикер Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что слова Нуланд - лишь попытка отвлечь внимание от надвигающейся катастрофы украинской армии в Артемовске.При этом ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не хотят подталкивать Украину к захвату Крыма. Как отметил политолог Андрей Никифоров, между словами Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд об украинских ударах по Крыму нет концептуальных расхождений, поскольку обе эти сентенции укладываются в политику Вашингтона в отношении полуострова.По его словам, Блинкен, вероятно, "менее опытный русофоб", чем его заместитель, поэтому он предупреждает о жестком ответе Москвы в случае атаки на Крым. А вот для Нуланд возможная реакция России, судя по всему, не является проблемой, поскольку за все подобные действия отвечать придется, прежде всего, Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на КрымВ Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – АксеновВ Кремле отреагировали на заявление Подоляка об ударах ВСУ по России
https://crimea.ria.ru/20230225/voennyy-zakhvat-kryma-po-formule-zelenskogo-v-krymu-otvetili-na-zayavleniya-1127190208.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), крым, сша, политика, энтони блинкен, виктория нуланд, владимир константинов, владимир бобков, дмитрий песков
Резкое заявление политиков США о Крыме оценили в МИД России

МИД: заявление политиков США о Крыме – попытка заработать очки перед выборами

15:16 03.03.2023
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает строить планы военного захвата Крыма и нанесения ударов по нему. Об этом говорится в сообщении МИД России.
"Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", – говорится в сообщении.
В министерстве также подчеркнули, что демпартия США пытается использовать "крымскую кампанию" как способ заработать дополнительные очки перед президентскими выборами. В частности, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд недавно заявила, что военные объекты в российском Крыму – "легитимные цели" для украинских военных.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные высказывания подчеркивают роль Вашингтона как главного провокатора международной напряженности.
"Они лишний раз подчеркивают глубину наших разногласий, подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть", – заявил Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала Нуланд прекратить подстрекать киевский режим и заняться неопознанными объектами, которые бороздят американское воздушное пространство. Дипломат также заверила, что Крым надежно защищен и отметила, что это заявление Нуланд в очередной раз подтверждает вовлеченность США в конфликт на Украине.

Ответ Крыма на заявление об ударах по полуострову

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что слова Нуланд - лишь попытка отвлечь внимание от надвигающейся катастрофы украинской армии в Артемовске.
"Агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу", – считает зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков.
При этом ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не хотят подталкивать Украину к захвату Крыма. Как отметил политолог Андрей Никифоров, между словами Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд об украинских ударах по Крыму нет концептуальных расхождений, поскольку обе эти сентенции укладываются в политику Вашингтона в отношении полуострова.
По его словам, Блинкен, вероятно, "менее опытный русофоб", чем его заместитель, поэтому он предупреждает о жестком ответе Москвы в случае атаки на Крым. А вот для Нуланд возможная реакция России, судя по всему, не является проблемой, поскольку за все подобные действия отвечать придется, прежде всего, Украине.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)КрымСШАПолитикаЭнтони БлинкенВиктория НуландВладимир КонстантиновВладимир БобковДмитрий Песков
 
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