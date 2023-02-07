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Главные новости Крыма: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Главные новости Крыма: 7 февраля
Главные новости Крыма: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Главные новости Крыма: 7 февраля
Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове. Мусульмане Крыма объявили сбор помощи пострадавшим от землетрясения. МЧС предупреждает РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T21:48
2023-02-07T21:48
главное за день
крым
сергей аксенов
общество
турция
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове. Мусульмане Крыма объявили сбор помощи пострадавшим от землетрясения. МЧС предупреждает об опасности в связи с непогодой. Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепции. Километры труб и десятки станций: как регион готовится к сезону полива. Глава Сакского района подал в отставку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Непогода в КрымуШтормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму, в минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег. На дорогах крымской столицы образовались автомобильные заторы. По данным пресс-службы МЧС региона, снегопад не вызвал чрезвычайных ситуаций в Крыму, оперативная обстановка остается стабильной. В тоже время, в Керченском проливе поднялись 2-метровые волны и началось обледенение судов. Участок дороги Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе Крыма временно закрыли для расчистки от снега, а Балаклавский район Севастополя частично остался без света.Новая концепция ЯлтыЯлтинские власти разработают единую архитектурно-художественную концепцию, по которой жильцов обяжут приводить в порядок фасады исторических жилых зданий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.Первый объект культурного наследия, по которому ялтинские власти разработают паспорт фасада - здание "Мордвиновских торговых рядов", построенное в начале прошлого века по проекту архитектора Николая Краснова. Сегодня это жилой дом с коммерческими помещениями, жильцам и предпринимателям предстоит привести здание в соответствие. Далее по аналогичной схеме в порядок приведут объекты по улицам Киевской и Московской.Подготовка Крыма к сезону поливаМелиоративные системы Крыма готовят для подачи воды на орошение сельхозугодий. Как сообщилпредседатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, к этому времени специалисты Госкомводхоза подготовили более ста километров труб и починили 46 насосов.Сейчас работы на объектах инженерной инфраструктуры продолжаются. К 1 апреля специалисты подготовят системы для орошения 56,44 тыс. гектаров сельхозугодий. Параллельно с водопользователями заключают договоры на подачу поливной воды.Землетрясение в КрымуМощные землетрясения магнитудой более 6 в Крыму возможны, полуостров находится в одном сейсмическом поясе с Турцией, сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков."Крым, как и Турция, входит в Альпийско-Гималайский сейсмический пояс, и повторение подобного события в Крыму принципиально возможно. По тектоническим условиям такие землетрясения там возможны. Мы для Крыма делали такую задачу по распознаванию мест сильных землетрясений и выделили несколько мест, где возможны землетрясения магнитудой больше 6, включая район Ялты, где было крымское землетрясение 1927 года", - сказал Горшков.Сбор помощи пострадавшим от землетрясения в ТурцииМусульмане Крыма объявили сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Желающие оказать помощь пострадавшим могут обратиться к имамам в своих населенных пунктах или перечислить на счет благотворительного фонда мусульман Крыма.Отставка мэра Сакского районаГлава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отставке главы администрации Сакского района Владимира Сабивчака. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
https://crimea.ria.ru/20230207/v-kerchi-povrezhden-magistralnyy-vodovod--bez-vody-800-chelovek-1126839967.html
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главное за день, крым, сергей аксенов, общество, турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение
Главные новости Крыма: 7 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления 7 февраля

21:48 07.02.2023
 
Землетрясение
Землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове. Мусульмане Крыма объявили сбор помощи пострадавшим от землетрясения. МЧС предупреждает об опасности в связи с непогодой. Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепции. Километры труб и десятки станций: как регион готовится к сезону полива. Глава Сакского района подал в отставку.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Непогода в Крыму

Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму, в минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег. На дорогах крымской столицы образовались автомобильные заторы. По данным пресс-службы МЧС региона, снегопад не вызвал чрезвычайных ситуаций в Крыму, оперативная обстановка остается стабильной. В тоже время, в Керченском проливе поднялись 2-метровые волны и началось обледенение судов. Участок дороги Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе Крыма временно закрыли для расчистки от снега, а Балаклавский район Севастополя частично остался без света.
Воды не будет! - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
20:53
В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек

Новая концепция Ялты

Ялтинские власти разработают единую архитектурно-художественную концепцию, по которой жильцов обяжут приводить в порядок фасады исторических жилых зданий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Первый объект культурного наследия, по которому ялтинские власти разработают паспорт фасада - здание "Мордвиновских торговых рядов", построенное в начале прошлого века по проекту архитектора Николая Краснова. Сегодня это жилой дом с коммерческими помещениями, жильцам и предпринимателям предстоит привести здание в соответствие. Далее по аналогичной схеме в порядок приведут объекты по улицам Киевской и Московской.

Подготовка Крыма к сезону полива

Мелиоративные системы Крыма готовят для подачи воды на орошение сельхозугодий. Как сообщилпредседатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, к этому времени специалисты Госкомводхоза подготовили более ста километров труб и починили 46 насосов.
Сейчас работы на объектах инженерной инфраструктуры продолжаются. К 1 апреля специалисты подготовят системы для орошения 56,44 тыс. гектаров сельхозугодий. Параллельно с водопользователями заключают договоры на подачу поливной воды.
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
20:02
На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада

Землетрясение в Крыму

Мощные землетрясения магнитудой более 6 в Крыму возможны, полуостров находится в одном сейсмическом поясе с Турцией, сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.
"Крым, как и Турция, входит в Альпийско-Гималайский сейсмический пояс, и повторение подобного события в Крыму принципиально возможно. По тектоническим условиям такие землетрясения там возможны. Мы для Крыма делали такую задачу по распознаванию мест сильных землетрясений и выделили несколько мест, где возможны землетрясения магнитудой больше 6, включая район Ялты, где было крымское землетрясение 1927 года", - сказал Горшков.

Сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Мусульмане Крыма объявили сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Желающие оказать помощь пострадавшим могут обратиться к имамам в своих населенных пунктах или перечислить на счет благотворительного фонда мусульман Крыма.

"Турция – это наши соседи. Нужно быть рядом с ними в такой тяжелый час. Это еще и мусульманское государство, там пострадали в том числе наши братья мусульмане. Как крымский татарин - мусульманин немедленно откликнулся на сообщение о сборе средств и гуманитарной помощи", – прокомментировал решение ДУМК предприниматель и общественник Энвер Абдураимов.

Отставка мэра Сакского района

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отставке главы администрации Сакского района Владимира Сабивчака. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Дайвер-реабилитолог Дмитрий Павленко. Подготовка к погружению в Крыму.
19:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов
Главное за деньКрымСергей АксеновОбществоТурцияЗемлетрясение в Турции и СирииЗемлетрясение
 
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Заголовок открываемого материала
22:09Главные новости и заявления дня: 7 февраля
21:48Главные новости Крыма: 7 февраля
21:22Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно на данный момент
20:53В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек
20:45На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
20:22Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогоды
20:02На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада
19:37Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов
19:18Глава Сакского района Крыма подал в отставку
18:55Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России
18:51Это наш долг: мусульмане Крыма рассказали о помощи пострадавшим в Турции
18:40В Севастополе откроется школа морских фермеров 1:33
17:37Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые
16:41Мусульмане Крыма объявили сбор помощи пострадавшим от землетрясения
16:27Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
16:24В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
15:27Более 3,5 тысяч погибших: Эрдоган ввел режим ЧС в 10 районах Турции
14:52Километры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива
14:02Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление
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