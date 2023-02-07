https://crimea.ria.ru/20230207/glavnye-novosti-kryma-7-fevralya-1126841467.html

Главные новости Крыма: 7 февраля

Главные новости Крыма: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Главные новости Крыма: 7 февраля

Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове. Мусульмане Крыма объявили сбор помощи пострадавшим от землетрясения. МЧС предупреждает РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T21:48

2023-02-07T21:48

2023-02-07T21:48

главное за день

крым

сергей аксенов

общество

турция

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126831031_0:106:1512:957_1920x0_80_0_0_d5e4770a6d78ebca9085e78c1650a2fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове. Мусульмане Крыма объявили сбор помощи пострадавшим от землетрясения. МЧС предупреждает об опасности в связи с непогодой. Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепции. Километры труб и десятки станций: как регион готовится к сезону полива. Глава Сакского района подал в отставку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Непогода в КрымуШтормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму, в минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег. На дорогах крымской столицы образовались автомобильные заторы. По данным пресс-службы МЧС региона, снегопад не вызвал чрезвычайных ситуаций в Крыму, оперативная обстановка остается стабильной. В тоже время, в Керченском проливе поднялись 2-метровые волны и началось обледенение судов. Участок дороги Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе Крыма временно закрыли для расчистки от снега, а Балаклавский район Севастополя частично остался без света.Новая концепция ЯлтыЯлтинские власти разработают единую архитектурно-художественную концепцию, по которой жильцов обяжут приводить в порядок фасады исторических жилых зданий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.Первый объект культурного наследия, по которому ялтинские власти разработают паспорт фасада - здание "Мордвиновских торговых рядов", построенное в начале прошлого века по проекту архитектора Николая Краснова. Сегодня это жилой дом с коммерческими помещениями, жильцам и предпринимателям предстоит привести здание в соответствие. Далее по аналогичной схеме в порядок приведут объекты по улицам Киевской и Московской.Подготовка Крыма к сезону поливаМелиоративные системы Крыма готовят для подачи воды на орошение сельхозугодий. Как сообщилпредседатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, к этому времени специалисты Госкомводхоза подготовили более ста километров труб и починили 46 насосов.Сейчас работы на объектах инженерной инфраструктуры продолжаются. К 1 апреля специалисты подготовят системы для орошения 56,44 тыс. гектаров сельхозугодий. Параллельно с водопользователями заключают договоры на подачу поливной воды.Землетрясение в КрымуМощные землетрясения магнитудой более 6 в Крыму возможны, полуостров находится в одном сейсмическом поясе с Турцией, сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков."Крым, как и Турция, входит в Альпийско-Гималайский сейсмический пояс, и повторение подобного события в Крыму принципиально возможно. По тектоническим условиям такие землетрясения там возможны. Мы для Крыма делали такую задачу по распознаванию мест сильных землетрясений и выделили несколько мест, где возможны землетрясения магнитудой больше 6, включая район Ялты, где было крымское землетрясение 1927 года", - сказал Горшков.Сбор помощи пострадавшим от землетрясения в ТурцииМусульмане Крыма объявили сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Желающие оказать помощь пострадавшим могут обратиться к имамам в своих населенных пунктах или перечислить на счет благотворительного фонда мусульман Крыма.Отставка мэра Сакского районаГлава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отставке главы администрации Сакского района Владимира Сабивчака. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

https://crimea.ria.ru/20230207/v-kerchi-povrezhden-magistralnyy-vodovod--bez-vody-800-chelovek-1126839967.html

https://crimea.ria.ru/20230207/na-zapade-kryma-vremenno-zakryli-uchastok-dorogi-iz-za-snegopada-1126838836.html

https://crimea.ria.ru/20230207/dayver-bez-ruk-i-nog-organizuet-v-krymu-pogruzheniya-dlya-invalidov-1126822754.html

крым

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, сергей аксенов, общество, турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение