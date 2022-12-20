https://crimea.ria.ru/20221220/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-20-dekabrya-1126020507.html

Главные события и заявления дня: 20 декабря

Главные события и заявления дня: 20 декабря - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Главные события и заявления дня: 20 декабря

Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков. Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты. ВСУ в очередной раз обстреляли... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T22:02

2022-12-20T22:02

2022-12-20T22:02

главное за день

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков. Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты. ВСУ в очередной раз обстреляли приграничные области России. ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост. Президент вручил госнаграды.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин поручил усилить безопасностьПрезидент России Владимир Путин заявил, что органы безопасности РФ должны усилить работу на фоне новых рисков. В видеообращении по случаю Дня работника органов госбезопасности президент подчеркнул, что меняющаяся ситуация в мире и появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России.Глава государства считает необходимым усилить работу Пограничной службы ФСБ, поскольку государственная граница является "ключевым рубежом обеспечения безопасности страны".Миллионный штраф или срок за осквернение георгиевской лентыПубличное осквернение георгиевской ленты повлечет за собой уголовную ответственность либо миллионный штраф. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении. За совершение этого преступления юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без, физическому лицу – до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.Президент вручил государственные наградыВладимир Путин вручил государственные награды. Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены временно исполняющие обязанности главы ДНР и ЛНР Денис Пушили и Леонид Пасечник, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий Поярков.Временно исполняющие обязанности губернаторов Запорожской и Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.Почетное звание Героя России присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову.Также Владимир Путин наградил орденом Почета главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян.ВСУ снова обстреляли приграничные области РоссииУкраинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также зафиксировано попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. В Брянской области в результате обстрелов Суземского района повреждены железнодорожные пути, было частично нарушено электроснабжение. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил о беспилотнике, атаковавшем территорию РЭС в Трубчевском районе. Повреждено административное здание и автомобиль. Пострадавших нет.В Курской области не менее четырех снарядов упало в селе Махновка. Пострадала женщина. Повреждены три дома.Эпидобстановка накаляетсяРоспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю почти на 16%. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009, который обнаружен уже в 86 регионах. Для сравнения – неделей ранее подтвержденные случаи "свиного гриппа" были зафиксированы в 82 российских субъектах.

https://crimea.ria.ru/20221220/udary-po-diversantam-skladam-i-razvedgruppam-khroniki-spetsoperatsii-1126015990.html

https://crimea.ria.ru/20221220/vladimir-putin-vruchaet-gosudarstvennye-nagrady-pryamaya-translyatsiya-1126008285.html

https://crimea.ria.ru/20221220/glavnye-novosti-kryma-20-dekabrya-1126019710.html

россия

брянская область

белгородская область

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главное за день, россия, владимир путин (политик), общество, всу (вооруженные силы украины), безопасность, брянская область, белгородская область, пограничная служба фсб, грипп, свиной грипп, маргарита симоньян, денис пушилин, владимир сальдо, леонид пасечник, евгений балицкий