https://crimea.ria.ru/20221116/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-16-noyabrya-1125405237.html

Главные события и заявления дня: 16 ноября

Главные события и заявления дня: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Главные события и заявления дня: 16 ноября

Падение ракеты в Польше: заявления Эрдогана, Дуды и Белого дома. Последствия ударов по энергообъектам Украины. Сертификаты на жилье в Крыму для жителей... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T22:10

2022-11-16T22:10

2022-11-16T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Падение ракеты в Польше: заявления Эрдогана, Дуды и Белого дома. Последствия ударов по энергообъектам Украины. Сертификаты на жилье в Крыму для жителей Херсонщины. Взрыв на нефтебазе. Льготы мобилизованным. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Падение ракеты в ПольшеРоссийские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки ракеты на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.В ходе пресс-конференции на Бали, где состоялся саммит G20, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что вынужден уважать позицию России в связи с ее заявлением о непричастности к инциденту в Польше.Президент Польши Анджей Дуда также выступил с заявлением по инциденту, отметив, что нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной. По его словам, высока вероятность того, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины.По итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предварительная информация по инциденту свидетельствует о падении ракеты украинских ПВО.При этом, по информации канала CNN, украинская сторона подтвердила попытку военных перехватить российскую ракету недалеко от границы с Польшей. Со ссылкой на источник в американском правительстве сообщается, что украинские военные проинформировали США об использовании системы ПВО в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от этого места.Тем не менее США возлагают ответственность за инцидент с ракетой в Польше на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.Энергосистема Украины парализованаВ "Укрэнерго" заявили о самой большой атаке на энергообъекты в истории и введении аварийных отключений. После массированных ракетных ударов вводятся аварийные отключения по стране. Это позволило предотвратить полное обесточивание.Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также в центральном и северо-восточном регионах. Украинцев призывают готовиться к трудной зиме.Сертификаты для херсонцевЖителям Херсонской области выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму, сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов.Обладатели жилищного сертификата могут приобрести жилье по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках, цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей. В договоре прописываются реквизиты сертификата и далее документы направляются в Минжилполитики для проверки и осуществления оплаты покупки непосредственно продавцу.Подрыв нефтебазы на ОрловщинеРанним утром 16 ноября совершен подрыв нефтебазы в селе Старый Конь Орловской области, предположительно с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.ДТП с севастопольскими полицейскимиСК возбудил уголовное дело после ДТП в Севастополе с пострадавшими сотрудниками полиции.Авария произошла накануне на 12-м километре автодороги Севастополь – Инкерман. Столкнулись грузовой тягач Daf и автомобиль ДПС ГИБДД севастопольского управления МВД. Двое инспекторов полиции получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Водитель грузового тягача получил незначительные травмы. Льготы мобилизованнымВ Кабмине согласовали льготные автокредиты мобилизованным. Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил расширить программу льготного автокредитования на военных, в том числе мобилизованных, и членов их семей, а также служивших пенсионеров.Выплаты мобилизованным освободят от налогов на доходы физлиц в размере 13%, закон одобрил Совет Федерации.Севастополь будет готовить своих врачейВ СевГУ начнут готовить врачей и медсестер для города по целевым договорам. Соответствующая лицензия получена. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе вуза.Университет получил лицензию на ведение образовательной деятельности по четырем направлениям подготовки: "Лечебное дело", "Сестринское дело", а также "Медицинская биофизика" и "Медицинская кибернетика".

https://crimea.ria.ru/20221116/chya-raketa-upala-v-polshe-i-kak-ona-tuda-popala--voennyy-ekspert-1125392773.html

https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html

https://crimea.ria.ru/20221116/chto-proiskhodit-s-rynkom-vtorichnoy-nedvizhimosti-v-krymu-1125403917.html

https://crimea.ria.ru/20221116/gryadut-sneg-i-zamorozki-na-perevalakh-kryma-postavili-dezhurnuyu-tekhniku-1125397545.html

https://crimea.ria.ru/20221116/za-8-let-v-ekonomiku-kryma-investirovali-350-mlrd-rubley-1125391757.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, польша, крым, севастополь, политика, в мире, владимир зеленский (президент украины), украина, сша