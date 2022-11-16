https://crimea.ria.ru/20221116/v-kabmine-predlozhili-davat-lgotnye-avtokredity-mobilizovannym-1125399891.html

В кабмине предложили давать льготные автокредиты мобилизованным

В кабмине предложили давать льготные автокредиты мобилизованным - РИА Новости Крым, 16.11.2022

В кабмине предложили давать льготные автокредиты мобилизованным

Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил расширить программу льготного автокредитования на военных, в том числе мобилизованных и членов РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T15:39

2022-11-16T15:39

2022-11-16T15:39

соцзащита

частичная мобилизация

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил расширить программу льготного автокредитования на военных, в том числе мобилизованных и членов их семей, а также служивших пенсионеров. Об этом он заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По словам вице-премьера, это очень своевременная мера. Мантуров добавил, что инициатива полностью согласована с МинфиномГлава государства поддержал предложение вице-премьера."Так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей", - сказал Путин.

https://crimea.ria.ru/20221107/v-sevastopole-na-vyplaty-mobilizovannym-vydelyayut-dopolnitelnye-dengi-1125270238.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, частичная мобилизация, армия и флот