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В кабмине предложили давать льготные автокредиты мобилизованным - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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В кабмине предложили давать льготные автокредиты мобилизованным
В кабмине предложили давать льготные автокредиты мобилизованным - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В кабмине предложили давать льготные автокредиты мобилизованным
Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил расширить программу льготного автокредитования на военных, в том числе мобилизованных и членов РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T15:39
2022-11-16T15:39
соцзащита
частичная мобилизация
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил расширить программу льготного автокредитования на военных, в том числе мобилизованных и членов их семей, а также служивших пенсионеров. Об этом он заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По словам вице-премьера, это очень своевременная мера. Мантуров добавил, что инициатива полностью согласована с МинфиномГлава государства поддержал предложение вице-премьера."Так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей", - сказал Путин.
https://crimea.ria.ru/20221107/v-sevastopole-na-vyplaty-mobilizovannym-vydelyayut-dopolnitelnye-dengi-1125270238.html
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соцзащита, частичная мобилизация, армия и флот
В кабмине предложили давать льготные автокредиты мобилизованным

Мантуров предложил расширить льготные автокредиты на военных, в том числе мобилизованных

15:39 16.11.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРублевые купюры и монеты разного достоинства
Рублевые купюры и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил расширить программу льготного автокредитования на военных, в том числе мобилизованных и членов их семей, а также служивших пенсионеров. Об этом он заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Предлагаем распространить действие программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в Вооруженных силах", - сказал Мантуров.
По словам вице-премьера, это очень своевременная мера. Мантуров добавил, что инициатива полностью согласована с Минфином
Глава государства поддержал предложение вице-премьера.
"Так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей", - сказал Путин.
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