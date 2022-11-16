https://crimea.ria.ru/20221116/novaya-mera-podderzhki-vyplaty-mobilizovannym-osvobodyat-ot-ndfl-1125399252.html
Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
Выплаты мобилизованным россиянам освободят от налогов на доходы физлиц в размере 13%, соответствующий закон одобрил Совет Федерации. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T14:42
2022-11-16T14:42
2022-11-16T14:42
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Выплаты мобилизованным россиянам освободят от налогов на доходы физлиц в размере 13%, соответствующий закон одобрил Совет Федерации.Также от налогов освободят выплаты работникам для возмещения расходов, связанных с командировками в новые регионы России. Речь идет о людях, занимающихся восстановлением объектов инфраструктуры.Кроме того, не предусмотрено взимание НДФЛ на доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности I группы.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Всего в период мобилизационных мероприятий было призвано порядка 300 тысяч человек. Для всех, кто отправился служить будучи призванным или добровольно, предусмотрены единовременные выплаты и денежное довольствие минимум в 195 тысяч рублей, а также ряд федеральных и региональных мер поддержки.В частности, в Крыму призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получают по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
https://crimea.ria.ru/20221108/vyplaty-mobilizovannym--minoborony-razyasnilo-poryadok-nachisleniy-1125271270.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, соцзащита
Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
Выплаты мобилизованным освободят от налогов на доходы физлиц в размере 13%
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Выплаты мобилизованным россиянам освободят от налогов на доходы физлиц в размере 13%, соответствующий закон одобрил Совет Федерации.
"Освобождение от НДФЛ и страховых взносов касается безвозмездных выплат и передачи имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей, если это касается военной службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Совфеда.
Также от налогов освободят выплаты работникам для возмещения расходов, связанных с командировками в новые регионы России. Речь идет о людях, занимающихся восстановлением объектов инфраструктуры.
Кроме того, не предусмотрено взимание НДФЛ на доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности I группы.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Всего в период мобилизационных мероприятий было призвано порядка 300 тысяч человек. Для всех, кто отправился служить будучи призванным или добровольно, предусмотрены единовременные выплаты и денежное довольствие минимум в 195 тысяч рублей, а также ряд федеральных и региональных мер поддержки.
В частности, в Крыму призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получают по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.