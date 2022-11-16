Рейтинг@Mail.ru
Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221116/novaya-mera-podderzhki-vyplaty-mobilizovannym-osvobodyat-ot-ndfl-1125399252.html
Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
Выплаты мобилизованным россиянам освободят от налогов на доходы физлиц в размере 13%, соответствующий закон одобрил Совет Федерации. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T14:42
2022-11-16T14:42
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374708_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6453cd7d0dc87266614b18647950db0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Выплаты мобилизованным россиянам освободят от налогов на доходы физлиц в размере 13%, соответствующий закон одобрил Совет Федерации.Также от налогов освободят выплаты работникам для возмещения расходов, связанных с командировками в новые регионы России. Речь идет о людях, занимающихся восстановлением объектов инфраструктуры.Кроме того, не предусмотрено взимание НДФЛ на доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности I группы.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Всего в период мобилизационных мероприятий было призвано порядка 300 тысяч человек. Для всех, кто отправился служить будучи призванным или добровольно, предусмотрены единовременные выплаты и денежное довольствие минимум в 195 тысяч рублей, а также ряд федеральных и региональных мер поддержки.В частности, в Крыму призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получают по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
https://crimea.ria.ru/20221108/vyplaty-mobilizovannym--minoborony-razyasnilo-poryadok-nachisleniy-1125271270.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374708_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f5bbfc8da7a761f0a96ddb1073187c5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, соцзащита
Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ

Выплаты мобилизованным освободят от налогов на доходы физлиц в размере 13%

14:42 16.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Выплаты мобилизованным россиянам освободят от налогов на доходы физлиц в размере 13%, соответствующий закон одобрил Совет Федерации.
"Освобождение от НДФЛ и страховых взносов касается безвозмездных выплат и передачи имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей, если это касается военной службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Совфеда.
Также от налогов освободят выплаты работникам для возмещения расходов, связанных с командировками в новые регионы России. Речь идет о людях, занимающихся восстановлением объектов инфраструктуры.
Кроме того, не предусмотрено взимание НДФЛ на доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности I группы.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Всего в период мобилизационных мероприятий было призвано порядка 300 тысяч человек. Для всех, кто отправился служить будучи призванным или добровольно, предусмотрены единовременные выплаты и денежное довольствие минимум в 195 тысяч рублей, а также ряд федеральных и региональных мер поддержки.
В частности, в Крыму призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получают по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 09:25
Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеЧастичная мобилизацияСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение
14:42Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
14:33Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму
14:20Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе
13:59В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех"
13:52Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе
13:32Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой
13:27В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
13:15ВС РФ уничтожили американскую военную технику на Украине
13:10МВД предотвратило нападения на школы в 9 субъектах РФ в этом году
13:05Обстановка на основных направлениях СВО – сводка за сутки
12:55В Севастополе осудили рецидивиста за избиение соседа
12:54Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось
12:32Керчанина осудили за нападение на знакомого на Азовском море
12:31Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300
12:29МВД принимает дополнительные меры безопасности в Крыму – Колокольцев
12:17В Крыму призвали присвоить Донецку звание города-героя
12:05В Севастополе у здания правительства сбили пешехода
11:53В Севастополе возбудили дело после ДТП с пострадавшими полицейскими
11:24Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт
Лента новостейМолния