https://crimea.ria.ru/20221116/ukraina-priznala-primenenie-pvo-vblizi-mesta-padeniya-raket-v-polshe--smi-1125404110.html
СМИ: Украина признала применение ПВО вблизи места падения ракеты в Польше
СМИ: Украина признала применение ПВО вблизи места падения ракеты в Польше - РИА Новости Крым, 16.11.2022
СМИ: Украина признала применение ПВО вблизи места падения ракеты в Польше
Украинская сторона подтвердила попытку военных перехватить российскую ракету недалеко от границы с Польшей. Об этом со ссылкой на источник в правительстве США... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T19:03
2022-11-16T19:03
2022-11-16T19:07
польша
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Украинская сторона подтвердила попытку военных перехватить российскую ракету недалеко от границы с Польшей. Об этом со ссылкой на источник в правительстве США сообщает CNN.Утверждается, что именно эти данные повлияли на дальнейшую оценку инцидента со стороны Белого дома.15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории Люблинского воеводства упали ракеты, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент страны Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.Президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.Утром 16 ноября президент США Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, участвующие в саммите G20 на Бали. Он заявил, что предварительная информация опровергает, что упавшая в Польше ракета летела из России.Вместе с тем, российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.В среду президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии причина полагать, что территория была намерено атакована. Дуда также заявил, что нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.Согласно предварительной информации НАТО, озвученной по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, на территорию Польши упала ракета украинских ПВО.
https://crimea.ria.ru/20221116/pochemu-ssha-ne-razygrali-kartu-s-rossiyskoy-raketoy-v-polshe----mnenie-1125398072.html
https://crimea.ria.ru/20221116/padenie-rakety-v-polshe-zayavleniya-dudy-i-stoltenberga-1125401004.html
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польша, украина, происшествия
СМИ: Украина признала применение ПВО вблизи места падения ракеты в Польше
CNN: Украина подтвердила США применение ПВО вблизи места падения ракеты в Польше
19:03 16.11.2022 (обновлено: 19:07 16.11.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым
. Украинская сторона подтвердила попытку военных перехватить российскую ракету недалеко от границы с Польшей. Об этом со ссылкой на источник в правительстве США сообщает CNN.
По информации журналиста телеканала, украинские военные проинформировали США об использовании системы ПВО в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от этого места.
Утверждается, что именно эти данные повлияли на дальнейшую оценку инцидента со стороны Белого дома.
15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории Люблинского воеводства упали ракеты
, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент страны Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.
Президент Украины Зеленский сразу после инцидента бездоказательно обвинил Россию в терроризме и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией
, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.
Утром 16 ноября президент США Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, участвующие в саммите G20 на Бали. Он заявил, что предварительная информация опровергает, что упавшая в Польше ракета летела из России.
Вместе с тем, российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.
В среду президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии причина полагать, что территория была намерено атакована. Дуда также заявил, что нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.
Согласно предварительной информации НАТО, озвученной по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, на территорию Польши упала ракета украинских ПВО.