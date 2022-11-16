Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области подорвали нефтебазу - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221116/v-orlovskoy-oblasti-podorvali-neftebazu-1125390500.html
В Орловской области подорвали нефтебазу
В Орловской области подорвали нефтебазу - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В Орловской области подорвали нефтебазу
Ранним утром 16 ноября совершен подрыв нефтебазы в селе Старый Конь Орловской области, предположительно с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T09:10
2022-11-16T09:10
происшествия
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873566_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_043a107d2dab8d7e7ede181083fefde1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Ранним утром 16 ноября совершен подрыв нефтебазы в селе Старый Конь Орловской области, предположительно с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают все оперативные службы.Накануне над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший.
https://crimea.ria.ru/20221115/obstrel-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1125386494.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873566_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_dc6bda650b03eb85309d38e98f3f0564.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, российская федерация (россия, рф)
В Орловской области подорвали нефтебазу

Губернатор Клычков: предположительно БПЛА подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь

09:10 16.11.2022
 
© PixabayОгонь
Огонь
© Pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Ранним утром 16 ноября совершен подрыв нефтебазы в селе Старый Конь Орловской области, предположительно с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь", - написал Клычков в своем Telegram канале.
По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают все оперативные службы.
Накануне над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший.
Обстрелы сел в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 19:25
Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые
 
ПроисшествияРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше
09:24Упавшая в Польше ракета: главные заявления к этому часу
09:10В Орловской области подорвали нефтебазу
08:55Задержали зарплату? Требуйте компенсацию морального вреда
08:34Ждать ли снега в Севастополе
08:16ВЦИОМ посчитал счастливых россиян
07:52Движение по Крымскому мосту приостановлено
07:48Эксперт предрек нехватку еды на Земле
07:22Стена Скорби мемориала "Концлагерь "Красный" пополнилась новыми именами
07:04Классический отдых без ярких шоу: как будут отмечать Новый год в Крыму
03:36Полный крах или возрождение: экономист дал прогноз о будущем биткоина
00:01Последний теплый день: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 16 ноября
23:23В Севастополе машина ДПС дважды попала в ДТП: двое полицейских в больнице
22:56Минобороны назвало провокацией заявление о "российских" ракетах в Польше
22:09Над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший
22:05Главные события и заявления дня: 15 ноября
22:03СМИ: в Польше упали две ракеты, есть погибшие
21:59Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родить
21:23Ставка на выручку: в Севастополе девушка обчистила кассу кафе
Лента новостейМолния