https://crimea.ria.ru/20221116/v-orlovskoy-oblasti-podorvali-neftebazu-1125390500.html
В Орловской области подорвали нефтебазу
В Орловской области подорвали нефтебазу - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В Орловской области подорвали нефтебазу
Ранним утром 16 ноября совершен подрыв нефтебазы в селе Старый Конь Орловской области, предположительно с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T09:10
2022-11-16T09:10
2022-11-16T09:10
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Ранним утром 16 ноября совершен подрыв нефтебазы в селе Старый Конь Орловской области, предположительно с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают все оперативные службы.Накануне над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший.
https://crimea.ria.ru/20221115/obstrel-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1125386494.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, российская федерация (россия, рф)
В Орловской области подорвали нефтебазу
Губернатор Клычков: предположительно БПЛА подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь