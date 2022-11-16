https://crimea.ria.ru/20221116/v-orlovskoy-oblasti-podorvali-neftebazu-1125390500.html

В Орловской области подорвали нефтебазу

В Орловской области подорвали нефтебазу - РИА Новости Крым, 16.11.2022

В Орловской области подорвали нефтебазу

Ранним утром 16 ноября совершен подрыв нефтебазы в селе Старый Конь Орловской области, предположительно с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T09:10

2022-11-16T09:10

2022-11-16T09:10

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Ранним утром 16 ноября совершен подрыв нефтебазы в селе Старый Конь Орловской области, предположительно с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают все оперативные службы.Накануне над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший.

https://crimea.ria.ru/20221115/obstrel-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1125386494.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф)