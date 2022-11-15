https://crimea.ria.ru/20221115/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbili-tochku-u-est-pogibshiy-1125388382.html

Над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший

Над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший

Российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету "Точка-У" в Белгородской области, в результате падения обломков погиб один человек, еще один РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T22:09

2022-11-15T22:09

2022-11-15T22:11

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету "Точка-У" в Белгородской области, в результате падения обломков погиб один человек, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он добавил, что в нескольких домах были выбиты окна. На месте работают оперативные службы и местные власти.Еще одну ракету сбили в Грайворонском городском округе. Там, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в результате обстрела города Щебекино Белгородской области вечером во вторник погибли два человека.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221115/stali-izvestny-podrobnosti-obstrela-belgorodskogo-rayona-1125387332.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия