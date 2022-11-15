Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221115/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbili-tochku-u-est-pogibshiy-1125388382.html
Над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший
Над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший
Российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету "Точка-У" в Белгородской области, в результате падения обломков погиб один человек, еще один РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T22:09
2022-11-15T22:11
белгородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123178344_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_6cb17d0bb3c691cebfb2be9a1f41bb66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету "Точка-У" в Белгородской области, в результате падения обломков погиб один человек, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он добавил, что в нескольких домах были выбиты окна. На месте работают оперативные службы и местные власти.Еще одну ракету сбили в Грайворонском городском округе. Там, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в результате обстрела города Щебекино Белгородской области вечером во вторник погибли два человека.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221115/stali-izvestny-podrobnosti-obstrela-belgorodskogo-rayona-1125387332.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123178344_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_7255e8b5d8af506496150a8528754d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, происшествия
Над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший

Над Белгородской областью сбита "Точка-У", один человек погиб и один ранен - Гладков

22:09 15.11.2022 (обновлено: 22:11 15.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУпавшей ракета "Точка-У"
Упавшей ракета Точка-У - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету "Точка-У" в Белгородской области, в результате падения обломков погиб один человек, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Наша система ПВО сбила над Валуйками "Точку-У". По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ", - уточнил губернатор.

Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
20:36
Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в Щебекино
Он добавил, что в нескольких домах были выбиты окна. На месте работают оперативные службы и местные власти.
Еще одну ракету сбили в Грайворонском городском округе. Там, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в результате обстрела города Щебекино Белгородской области вечером во вторник погибли два человека.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:56В МО назвали провокацией заявление польских СМИ о "российских" ракетах
22:09Над Белгородской областью сбили "Точку-У", есть погибший
22:05Главные события и заявления дня: 15 ноября
22:03СМИ: в Польше упали две ракеты, есть погибшие
21:59Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родить
21:23Ставка на выручку: в Севастополе девушка обчистила кассу кафе
21:18"Окопная стопа": врач – о риске сезонной болезни ног для детей и пожилых
21:01В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны
20:45Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле
20:36Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в Щебекино
20:29"Формула мира" Зеленского абсолютно неприемлема — сенатор
20:13"Им больнее будет": чем Россия может ответить на конфискацию активов
19:57В чем риски для Крыма после отвода российских войск из Херсона
19:25Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые
19:17По Украине выпущено 85 ракет — Зеленский
19:10Инвесторы и криптовалютчики: крымчане отдали мошенникам 12 млн
18:26В Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского
18:08На Украине заявили о повреждении энергообъектов во всех регионах страны
17:32Когда восстановят оставшиеся два пролета Крымского моста – Хуснуллин
17:31Удары по Киеву, Кривому Рогу, Одессе: взрывы в десятках городов Украины
Лента новостейМолния