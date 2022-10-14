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Главные события и заявления дня: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Главные события и заявления дня: 14 октября
Главные события и заявления дня: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Главные события и заявления дня: 14 октября
Полиция Германии выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке". Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба по предложению Путина. В Белоруссии... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T22:03
2022-10-14T22:03
крым
главное за день
происшествия
белгородская область
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Полиция Германии выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке". Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба по предложению Путина. В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. Путин сделал ряд важных заявлений по итогам визита в Казахстан. В обстрелянной ВСУ Белгородской области есть жертвы и разрушения. Запорожская АЭС заработала по стандартам РФ. Назван срок окончания ремонта Крымского моста. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Полиция Германии выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке"Следователи федеральной полиции Германии в ходе изучения масштабов разрушений на трубопроводах "Северного потока" с помощью подводного дрона обнаружили 8-метровую пробоину на одной из ниток, сделав выводы о взрыве. Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хабаМинистерство энергетики и природных ресурсов, а также профильные учреждения России и Турции безотлагательно начинают совместную работу по реализации предложения российского президента Владимира Путина создать новый газовый хаб в Турции. Соответствующие поручения уже отданы.В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности Власти Белоруссии приняли решение об усилении контртеррористических мероприятий из-за обострения ситуации на границе – в стране введен режим повышенной террористической опасности, сообщил президент республики Александр Лукашенко.Режим "введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ", сказал белорусский лидер. Он отметил, что у границ уже начаты "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси и которая уже дополняется частями Российской Федерации". Путин сделал ряд важных заявлений по итогам визита в КазахстанПо итогам визита в Казахстан президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся СВО и мобилизации в России.В частности, он заявил, что дополнительной мобилизации граждан России в рамках специальной военной операции в обозримом будущем не планируется. Также российский лидер оценил вероятность продолжения массированных ударов по Украине, которые были начаты 10 октября. Кроме того, Владимир Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине, а также ответил на вопрос о дальнейшем существовании Украины как таковой.В обстрелянной ВСУ Белгородской области есть жертвы и разрушенияУтром в пятницу Белгородская область вновь попала под обстрел ВСУ, по целям отработала ПВО, однако осколки упали у железной дороги и повредили ЛЭП. Движение поездов приостановили. Вечером 14 октября обстрелы области со стороны Украины продолжились. Власти сообщили о повреждении домов и линии электропередачи, а также возгорании на подстанции.Запорожская АЭС заработала по стандартам РФЗапорожская атомная электростанция начала работать по стандартам РФ. Об этом сообщил мэр Энергодара Владимир Волга. Специалисты рассказали, как переход ЗАЭС на национальные нормативы и стандарты России отразится на ее работе и безопасности. Назван срок окончания ремонта Крымского мостаПредельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Приговор за нападение на одноклассникаШкольник из Крыма, напавший с ножом на одноклассника во время ссоры в одной из школ Симферополя, до 12 декабря взят под домашний арест по решению суда. Он был задержан в пятницу по подозрению в покушении на убийство.Кроме того, в прокуратур Крыма в ходе проверки в школе выявили ряд нарушений пропускного режима.
https://crimea.ria.ru/20221014/politsiya-frg-vyyavila-8-metrovuyu-proboinu-na-severnom-potoke--smi-1124893496.html
https://crimea.ria.ru/20221014/putin-predupredil-o-posledstviyakh-vvoda-voysk-nato-na-ukrainu-1124890655.html
https://crimea.ria.ru/20221014/zaporozhskaya-aes-nachala-rabotat-po-rossiyskim-standartam--chto-eto-znachit-1124889873.html
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белгородская область
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крым, главное за день, происшествия, белгородская область, владимир путин (политик)
Главные события и заявления дня: 14 октября

Главные события и заявления пятницы, 14 октября

22:03 14.10.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Полиция Германии выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке". Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба по предложению Путина. В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. Путин сделал ряд важных заявлений по итогам визита в Казахстан. В обстрелянной ВСУ Белгородской области есть жертвы и разрушения. Запорожская АЭС заработала по стандартам РФ. Назван срок окончания ремонта Крымского моста.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Полиция Германии выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке"
Следователи федеральной полиции Германии в ходе изучения масштабов разрушений на трубопроводах "Северного потока" с помощью подводного дрона обнаружили 8-метровую пробоину на одной из ниток, сделав выводы о взрыве.
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
18:14
Полиция ФРГ выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке" – СМИ
Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба
Министерство энергетики и природных ресурсов, а также профильные учреждения России и Турции безотлагательно начинают совместную работу по реализации предложения российского президента Владимира Путина создать новый газовый хаб в Турции. Соответствующие поручения уже отданы.
В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности
Власти Белоруссии приняли решение об усилении контртеррористических мероприятий из-за обострения ситуации на границе – в стране введен режим повышенной террористической опасности, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Режим "введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ", сказал белорусский лидер. Он отметил, что у границ уже начаты "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси и которая уже дополняется частями Российской Федерации".
Путин сделал ряд важных заявлений по итогам визита в Казахстан
По итогам визита в Казахстан президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся СВО и мобилизации в России.
В частности, он заявил, что дополнительной мобилизации граждан России в рамках специальной военной операции в обозримом будущем не планируется.
Также российский лидер оценил вероятность продолжения массированных ударов по Украине, которые были начаты 10 октября. Кроме того, Владимир Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине, а также ответил на вопрос о дальнейшем существовании Украины как таковой.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
16:26
Путин предупредил о последствиях ввода войск НАТО на Украину
В обстрелянной ВСУ Белгородской области есть жертвы и разрушения
Утром в пятницу Белгородская область вновь попала под обстрел ВСУ, по целям отработала ПВО, однако осколки упали у железной дороги и повредили ЛЭП. Движение поездов приостановили.
Вечером 14 октября обстрелы области со стороны Украины продолжились. Власти сообщили о повреждении домов и линии электропередачи, а также возгорании на подстанции.
Запорожская АЭС заработала по стандартам РФ
Запорожская атомная электростанция начала работать по стандартам РФ. Об этом сообщил мэр Энергодара Владимир Волга.
Специалисты рассказали, как переход ЗАЭС на национальные нормативы и стандарты России отразится на ее работе и безопасности.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
16:15Новая жизнь на освобожденных территориях
Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам – что это значит
Назван срок окончания ремонта Крымского моста
Предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Приговор за нападение на одноклассника
Школьник из Крыма, напавший с ножом на одноклассника во время ссоры в одной из школ Симферополя, до 12 декабря взят под домашний арест по решению суда. Он был задержан в пятницу по подозрению в покушении на убийство.
Кроме того, в прокуратур Крыма в ходе проверки в школе выявили ряд нарушений пропускного режима.
 
КрымГлавное за деньПроисшествияБелгородская областьВладимир Путин (политик)
 
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Заголовок открываемого материала
22:03Главные события и заявления дня: 14 октября
21:56Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний
21:21Как локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост
21:02В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19
20:47Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно
20:33Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
20:31Пожар на подстанции в Белгороде потушен
20:27Хагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн
20:12Как повлияет на экономику увеличение международных резервов РФ
19:54В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
19:35Напавшему с ножом на одноклассника подростку выбрана мера пресечения
19:31Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС
19:21Крым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризме
19:09Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики
19:01В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей
18:41Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур
18:26В Белгородской области восстановили разрушенные обстрелом ВСУ ж/д пути
18:14Полиция ФРГ выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке" – СМИ
18:05Ждать ли теплых батарей в Севастополе в октябре?
17:51ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел
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