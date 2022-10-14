https://crimea.ria.ru/20221014/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-14-oktyabrya-1124896635.html

Главные события и заявления дня: 14 октября

Главные события и заявления дня: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Главные события и заявления дня: 14 октября

Полиция Германии выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке". Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба по предложению Путина. В Белоруссии... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T22:03

2022-10-14T22:03

2022-10-14T22:03

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Полиция Германии выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке". Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба по предложению Путина. В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. Путин сделал ряд важных заявлений по итогам визита в Казахстан. В обстрелянной ВСУ Белгородской области есть жертвы и разрушения. Запорожская АЭС заработала по стандартам РФ. Назван срок окончания ремонта Крымского моста. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Полиция Германии выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке"Следователи федеральной полиции Германии в ходе изучения масштабов разрушений на трубопроводах "Северного потока" с помощью подводного дрона обнаружили 8-метровую пробоину на одной из ниток, сделав выводы о взрыве. Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хабаМинистерство энергетики и природных ресурсов, а также профильные учреждения России и Турции безотлагательно начинают совместную работу по реализации предложения российского президента Владимира Путина создать новый газовый хаб в Турции. Соответствующие поручения уже отданы.В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности Власти Белоруссии приняли решение об усилении контртеррористических мероприятий из-за обострения ситуации на границе – в стране введен режим повышенной террористической опасности, сообщил президент республики Александр Лукашенко.Режим "введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ", сказал белорусский лидер. Он отметил, что у границ уже начаты "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси и которая уже дополняется частями Российской Федерации". Путин сделал ряд важных заявлений по итогам визита в КазахстанПо итогам визита в Казахстан президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся СВО и мобилизации в России.В частности, он заявил, что дополнительной мобилизации граждан России в рамках специальной военной операции в обозримом будущем не планируется. Также российский лидер оценил вероятность продолжения массированных ударов по Украине, которые были начаты 10 октября. Кроме того, Владимир Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине, а также ответил на вопрос о дальнейшем существовании Украины как таковой.В обстрелянной ВСУ Белгородской области есть жертвы и разрушенияУтром в пятницу Белгородская область вновь попала под обстрел ВСУ, по целям отработала ПВО, однако осколки упали у железной дороги и повредили ЛЭП. Движение поездов приостановили. Вечером 14 октября обстрелы области со стороны Украины продолжились. Власти сообщили о повреждении домов и линии электропередачи, а также возгорании на подстанции.Запорожская АЭС заработала по стандартам РФЗапорожская атомная электростанция начала работать по стандартам РФ. Об этом сообщил мэр Энергодара Владимир Волга. Специалисты рассказали, как переход ЗАЭС на национальные нормативы и стандарты России отразится на ее работе и безопасности. Назван срок окончания ремонта Крымского мостаПредельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Приговор за нападение на одноклассникаШкольник из Крыма, напавший с ножом на одноклассника во время ссоры в одной из школ Симферополя, до 12 декабря взят под домашний арест по решению суда. Он был задержан в пятницу по подозрению в покушении на убийство.Кроме того, в прокуратур Крыма в ходе проверки в школе выявили ряд нарушений пропускного режима.

https://crimea.ria.ru/20221014/politsiya-frg-vyyavila-8-metrovuyu-proboinu-na-severnom-potoke--smi-1124893496.html

https://crimea.ria.ru/20221014/putin-predupredil-o-posledstviyakh-vvoda-voysk-nato-na-ukrainu-1124890655.html

https://crimea.ria.ru/20221014/zaporozhskaya-aes-nachala-rabotat-po-rossiyskim-standartam--chto-eto-znachit-1124889873.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, происшествия, белгородская область, владимир путин (политик)