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Путин оценил вероятность новых массированных ударов по Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Путин оценил вероятность новых массированных ударов по Украине
Путин оценил вероятность новых массированных ударов по Украине - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Путин оценил вероятность новых массированных ударов по Украине
Необходимости в нанесении новых массированных ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры Украины пока нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T16:05
2022-10-14T16:11
владимир путин (политик)
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Необходимости в нанесении новых массированных ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры Украины пока нет, заявил президент России Владимир Путин.Вооруженные силы России с 10 октября нанесли ряд массированных ударов высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти удары стали ответом на акты терроризма, которые осуществляются Украиной на российской территории и не могут оставаться безнаказанными.Как поставки НАТО новых систем ПВО Украине отразятся на спецоперации РФ &gt;&gt;По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в частности, за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
https://crimea.ria.ru/20221013/vs-rf-nanesli-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-v-kievskoy-oblasti-1124849244.html
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владимир путин (политик), украина, специальная военная операция рф на украине
Путин оценил вероятность новых массированных ударов по Украине

Путин: пока нет необходимости в новых массированных ударах по объектам на Украине

16:05 14.10.2022 (обновлено: 16:11 14.10.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Необходимости в нанесении новых массированных ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры Украины пока нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас нет необходимости в массированных ударах, сейчас другие задачи стоят. Потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Министерство обороны, но они добирают эти объекты постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, по крайней мере, пока, ну а там видно будет", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 09:01
ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Вооруженные силы России с 10 октября нанесли ряд массированных ударов высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти удары стали ответом на акты терроризма, которые осуществляются Украиной на российской территории и не могут оставаться безнаказанными.
Как поставки НАТО новых систем ПВО Украине отразятся на спецоперации РФ >>
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в частности, за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
 
Владимир Путин (политик)УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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