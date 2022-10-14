Путин оценил вероятность новых массированных ударов по Украине

"Сейчас нет необходимости в массированных ударах, сейчас другие задачи стоят. Потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Министерство обороны, но они добирают эти объекты постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, по крайней мере, пока, ну а там видно будет", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.