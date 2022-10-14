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Белгородская область под обстрелом ВСУ, приостановлено движение поездов - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Белгородская область под обстрелом ВСУ, приостановлено движение поездов
Белгородская область под обстрелом ВСУ, приостановлено движение поездов - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Белгородская область под обстрелом ВСУ, приостановлено движение поездов
Районы Белгородской области снова попали под обстрел ВСУ в пятницу утром. Удары отработала система ПВО, однако осколки упали в районе железной дороги, повредив... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T08:49
2022-10-14T08:49
белгородская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Районы Белгородской области снова попали под обстрел ВСУ в пятницу утром. Удары отработала система ПВО, однако осколки упали в районе железной дороги, повредив ЛЭП. Движение поездов приостановлено. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Разрушения серьезные: Гладков уточнил что с поврежденным домом &gt;&gt;Губернатор уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.ВСУ ударили по таможенному пункту в Белгородской области &gt;&gt;В четверг ВСУ обстреляли Белгород, в результате поврежден один из многоквартирных жилых домов, людей эвакуировали. В селе Красное Шебекинского городского округа со стороны Украины была обстреляна школа. Также в результате попадания снарядов серьезно поврежден таможенный пункт пропуска в Шебекино. Кроме того, в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами, произошла детонация.
https://crimea.ria.ru/20221013/v-belgorodskoy-oblasti-vsu-popali-v-sklad-boepripasov-zhiteley-evakuiruyut-1124869343.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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белгородская область, происшествия, новости
Белгородская область под обстрелом ВСУ, приостановлено движение поездов

Гладков: в Белгородской области из-за обстрела ВСУ приостановлено движение поездов

08:49 14.10.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгородской области
Последствия удара ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Районы Белгородской области снова попали под обстрел ВСУ в пятницу утром. Удары отработала система ПВО, однако осколки упали в районе железной дороги, повредив ЛЭП. Движение поездов приостановлено. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Разрушения серьезные: Гладков уточнил что с поврежденным домом >>
"Сегодня утром нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено. Ждем аварийные бригады", — написал он в своем Telegram-канале.
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град. Фото AFP
Вчера, 20:50
В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют
Губернатор уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.
ВСУ ударили по таможенному пункту в Белгородской области >>
В четверг ВСУ обстреляли Белгород, в результате поврежден один из многоквартирных жилых домов, людей эвакуировали. В селе Красное Шебекинского городского округа со стороны Украины была обстреляна школа. Также в результате попадания снарядов серьезно поврежден таможенный пункт пропуска в Шебекино. Кроме того, в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами, произошла детонация.
 
Белгородская областьПроисшествияНовости
 
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