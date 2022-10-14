https://crimea.ria.ru/20221014/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelom-vsu-priostanovleno-dvizhenie-poezdov-1124871822.html

Белгородская область под обстрелом ВСУ, приостановлено движение поездов

Белгородская область под обстрелом ВСУ, приостановлено движение поездов - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Белгородская область под обстрелом ВСУ, приостановлено движение поездов

Районы Белгородской области снова попали под обстрел ВСУ в пятницу утром. Удары отработала система ПВО, однако осколки упали в районе железной дороги, повредив... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T08:49

2022-10-14T08:49

2022-10-14T08:49

белгородская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Районы Белгородской области снова попали под обстрел ВСУ в пятницу утром. Удары отработала система ПВО, однако осколки упали в районе железной дороги, повредив ЛЭП. Движение поездов приостановлено. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Разрушения серьезные: Гладков уточнил что с поврежденным домом >>Губернатор уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.ВСУ ударили по таможенному пункту в Белгородской области >>В четверг ВСУ обстреляли Белгород, в результате поврежден один из многоквартирных жилых домов, людей эвакуировали. В селе Красное Шебекинского городского округа со стороны Украины была обстреляна школа. Также в результате попадания снарядов серьезно поврежден таможенный пункт пропуска в Шебекино. Кроме того, в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами, произошла детонация.

https://crimea.ria.ru/20221013/v-belgorodskoy-oblasti-vsu-popali-v-sklad-boepripasov-zhiteley-evakuiruyut-1124869343.html

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белгородская область, происшествия, новости