https://crimea.ria.ru/20221013/v-belgorodskoy-oblasti-vsu-popali-v-sklad-boepripasov-zhiteley-evakuiruyut-1124869343.html

В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют

В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют - РИА Новости Крым, 13.10.2022

В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами, жителей вывезут на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T20:50

2022-10-13T20:50

2022-10-13T20:51

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами, жителей вывезут на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - написал Гладков в Telegram. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. В ближайшее время жителей населенного пункта вывезут на безопасное расстояние.На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы.В четверг ВСУ обстреляли Белгород, в результате поврежден один из многоквартирных жилых домов, людей эвакуировали. В селе Красное Шебекинского городского округа со стороны Украины была обстреляна школа. Также в результате попадания снарядов серьезно поврежден таможенный пункт пропуска в Шебекино.

белгородская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)