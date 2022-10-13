https://crimea.ria.ru/20221013/v-belgorodskoy-oblasti-vsu-popali-v-sklad-boepripasov-zhiteley-evakuiruyut-1124869343.html
В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют
В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют - РИА Новости Крым, 13.10.2022
В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами, жителей вывезут на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T20:50
2022-10-13T20:50
2022-10-13T20:51
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами, жителей вывезут на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - написал Гладков в Telegram. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. В ближайшее время жителей населенного пункта вывезут на безопасное расстояние.На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы.В четверг ВСУ обстреляли Белгород, в результате поврежден один из многоквартирных жилых домов, людей эвакуировали. В селе Красное Шебекинского городского округа со стороны Украины была обстреляна школа. Также в результате попадания снарядов серьезно поврежден таможенный пункт пропуска в Шебекино.
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют
Гладков: В поселке Белгородской области после обстрела ВСУ детонирует склад с боеприпасами
20:50 13.10.2022 (обновлено: 20:51 13.10.2022)