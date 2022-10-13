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В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют
В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют - РИА Новости Крым, 13.10.2022
В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами, жителей вывезут на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T20:50
2022-10-13T20:51
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами, жителей вывезут на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - написал Гладков в Telegram. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. В ближайшее время жителей населенного пункта вывезут на безопасное расстояние.На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы.В четверг ВСУ обстреляли Белгород, в результате поврежден один из многоквартирных жилых домов, людей эвакуировали. В селе Красное Шебекинского городского округа со стороны Украины была обстреляна школа. Также в результате попадания снарядов серьезно поврежден таможенный пункт пропуска в Шебекино.
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют

Гладков: В поселке Белгородской области после обстрела ВСУ детонирует склад с боеприпасами

20:50 13.10.2022 (обновлено: 20:51 13.10.2022)
 
© ANATOLII STEPANOVУкраинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Фото AFP
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град. Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами, жителей вывезут на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - написал Гладков в Telegram.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет. В ближайшее время жителей населенного пункта вывезут на безопасное расстояние.
На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы.
В четверг ВСУ обстреляли Белгород, в результате поврежден один из многоквартирных жилых домов, людей эвакуировали. В селе Красное Шебекинского городского округа со стороны Украины была обстреляна школа. Также в результате попадания снарядов серьезно поврежден таможенный пункт пропуска в Шебекино.
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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