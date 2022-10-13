https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-shkolu-v-belgorodskoy-oblasti-1124856821.html
ВСУ обстреляли школу в Белгородской области
ВСУ обстреляли школу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 13.10.2022
ВСУ обстреляли школу в Белгородской области
ВСУ обстреляли школу в селе Красное Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T13:26
2022-10-13T13:26
2022-10-13T13:28
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА новости Крым. ВСУ обстреляли школу в селе Красное Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он уточнил, что обучение в ней проводится в дистанционной форме из-за обстрелов. По имеющейся предварительной информации, жертв и пострадавших нет.В данный момент глава муниципального образования и сотрудники оперативных служб обходят дома, чтобы уточнить информацию, добавил Гладков.Ранее 13 октября ВСУ обстреляли Белгород, удар пришелся по жилому дому.
https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-belgorod-est-razrusheniya-v-zhilom-dome-1124855715.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреляли школу в Белгородской области
ВСУ обстреляли школу в селе Красное в Белгородской области
13:26 13.10.2022 (обновлено: 13:28 13.10.2022)