https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-belgorod-est-razrusheniya-v-zhilom-dome-1124855715.html

ВСУ обстреляли Белгород: есть разрушения в жилом доме

ВСУ обстреляли Белгород: есть разрушения в жилом доме - РИА Новости Крым, 13.10.2022

ВСУ обстреляли Белгород: есть разрушения в жилом доме

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, есть повреждения в одном из жилых домов, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T12:59

2022-10-13T12:59

2022-10-13T13:17

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, есть повреждения в одном из жилых домов, сообщил мэр города Антон Иванов.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, информация о пострадавших уточняется. На месте находится начальник регионального главка МЧС Сергей Потапов, вице-губернатор Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов и все оперативные и медицинские службы. ⠀ Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра города Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20221011/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v--belgorodskoy-oblasti-1124824571.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)