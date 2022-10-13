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ВСУ обстреляли Белгород: есть разрушения в жилом доме - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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ВСУ обстреляли Белгород: есть разрушения в жилом доме
ВСУ обстреляли Белгород: есть разрушения в жилом доме - РИА Новости Крым, 13.10.2022
ВСУ обстреляли Белгород: есть разрушения в жилом доме
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, есть повреждения в одном из жилых домов, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T12:59
2022-10-13T13:17
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, есть повреждения в одном из жилых домов, сообщил мэр города Антон Иванов.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, информация о пострадавших уточняется. На месте находится начальник регионального главка МЧС Сергей Потапов, вице-губернатор Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов и все оперативные и медицинские службы. ⠀ Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра города Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20221011/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v--belgorodskoy-oblasti-1124824571.html
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли Белгород: есть разрушения в жилом доме

Мэр Белгорода Иванов: в городе сработало ПВО, есть повреждения в одном из жилых домов

12:59 13.10.2022 (обновлено: 13:17 13.10.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгороде после обстрела ВСУ пострадал многоквартирный дом
В Белгороде после обстрела ВСУ пострадал многоквартирный дом
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, есть повреждения в одном из жилых домов, сообщил мэр города Антон Иванов.
"Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, информация о пострадавших уточняется. На месте находится начальник регионального главка МЧС Сергей Потапов, вице-губернатор Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов и все оперативные и медицинские службы. ⠀
Также поступила информация, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. Пока информации о погибших и пострадавших нет. ⠀
Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра города Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.
После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
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