https://crimea.ria.ru/20221014/vsu-snova-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-obestocheny-pyat-sel-1124893164.html

ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел

ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел - РИА Новости Крым, 14.10.2022

ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел

Линия электропередачи и пять домовладений повреждены в результате очередного обстрела села Вознесеновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T17:51

2022-10-14T17:51

2022-10-14T17:51

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Линия электропередачи и пять домовладений повреждены в результате очередного обстрела села Вознесеновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в пяти частных домовладениях, а также оборвало линию электропередачи. Частично произошло отключение электроснабжения в с. Вознесеновка, с. Нежеголь, с. Марьино, п. Красное и п. Ленинский", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что на месте работаю оперативные службы, ситуация контролирует глава Шебекинского района Владимир Жданов. Восстановить электроснабжение планируют в течение часа.Ранее сообщалось о погибших в ходе обстрела поселка Октябрьский Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами.

https://crimea.ria.ru/20221014/sk-soobschil-o-pogibshikh-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-obstrela-vsu-1124876612.html

https://crimea.ria.ru/20221014/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelom-vsu-priostanovleno-dvizhenie-poezdov-1124871822.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)