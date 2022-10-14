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ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел
ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел - РИА Новости Крым, 14.10.2022
ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел
Линия электропередачи и пять домовладений повреждены в результате очередного обстрела села Вознесеновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T17:51
2022-10-14T17:51
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Линия электропередачи и пять домовладений повреждены в результате очередного обстрела села Вознесеновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в пяти частных домовладениях, а также оборвало линию электропередачи. Частично произошло отключение электроснабжения в с. Вознесеновка, с. Нежеголь, с. Марьино, п. Красное и п. Ленинский", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что на месте работаю оперативные службы, ситуация контролирует глава Шебекинского района Владимир Жданов. Восстановить электроснабжение планируют в течение часа.Ранее сообщалось о погибших в ходе обстрела поселка Октябрьский Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами.
https://crimea.ria.ru/20221014/sk-soobschil-o-pogibshikh-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-obstrela-vsu-1124876612.html
https://crimea.ria.ru/20221014/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelom-vsu-priostanovleno-dvizhenie-poezdov-1124871822.html
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел

ВСУ возобновили обстрел Белгородской области: повреждена ЛЭП и пять домовладений

17:51 14.10.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Линия электропередачи и пять домовладений повреждены в результате очередного обстрела села Вознесеновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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10:22
СК сообщил о погибших в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
"Жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в пяти частных домовладениях, а также оборвало линию электропередачи. Частично произошло отключение электроснабжения в с. Вознесеновка, с. Нежеголь, с. Марьино, п. Красное и п. Ленинский", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте работаю оперативные службы, ситуация контролирует глава Шебекинского района Владимир Жданов. Восстановить электроснабжение планируют в течение часа.
Последствия удара ВСУ по Белгородской области
08:49
Белгородская область под обстрелом ВСУ, приостановлено движение поездов
Ранее сообщалось о погибших в ходе обстрела поселка Октябрьский Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами.
 
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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