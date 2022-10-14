https://crimea.ria.ru/20221014/zaporozhskaya-aes-nachala-rabotat-po-rossiyskim-standartam--chto-eto-znachit-1124889873.html

Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам – что это значит

Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам – что это значит - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам – что это значит

Переход Запорожской АЭС на национальные нормативы или стандарты РФ никак не отразится на ее работе и безопасности. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T16:15

2022-10-14T16:15

2022-10-14T16:19

новая жизнь на освобожденных территориях

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Переход Запорожской АЭС на национальные нормативы или стандарты РФ никак не отразится на ее работе и безопасности. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, сообщили специалисты в области атомной энергетики.Ранее мэр Энергодара Владимир Волга сообщил о переходе станции на работу по российским стандартам."Запорожская АЭС проектировалась, строилась и была запущена российскими (советскими, – ред) специалистами. Это наш российский проект, рассчитанный на российское топливо", – сообщил эксперт Игорь Фомичев. Поэтому допустимо говорить не о переходе, а о возвращении станции к работе по нормативам атомной отрасли РФ."Атомные станции в разных странах работают по национальным нормативным базам. Они во многом совпадают, но есть и отличия", – пояснил специалист по атомной энергетике Александр Уваров.Что осталось от энергосистемы Украины>>Украина за годы независимости как бы дрейфовала в сторону европейских стандартов и документов. И сейчас специалистам Росатома необходимо провести анализ документов и обследовать оборудование, чтобы устранить появившиеся расхождения. В основном это касается требований, которые выставляются к агрегатам и механизмам, а также особенностей их эксплуатации.Для понимания собеседник привел пример насоса, который по российским стандартам, к примеру, рассчитан на тысячу циклов, а по украинским нормативам – на две тысячи или пятьсот циклов. В зависимости от таких особенностей последует замена агрегата или какие-то другие манипуляции, пояснил он.Еще один аспект – это топливо. До недавнего времени на ЗАЭС поступало топливо как российского, так и американского производства. Часть энергоблоков была переведена на американское топливо. И сейчас процесс его замены вполне естественен."Этот переход должен быть реализован. В какой срок – зависит от имеющихся в наличии запасов и решения специалистов", – продолжил собеседник.Он подчеркнул, что в данной процедуре нет ничего необычного. Также это не вызовет принципиальных проблем для безопасности ЗАЭС.Украина отрезала ЗАЭС от электроснабжения>>"Топливо могут заменять частично: раз в год на реакторах делают выгрузку трети активной зоны, взамен ставится треть нового топлива. Если будет выбран этот путь, на замену уйдет три года. Второй вариант – выгрузить все американские кассеты и заменить кассетами российского образца. Возможны оба варианты. Но решение будут принимать специалисты Росатома", – подчеркнул Уваров.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Новое юридическое лицо – "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стала оператором возвращенной ЗАЭС в структуре "Росэнергоатома", компании, обеспечивающей работу всех атомных станций Российской Федерации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20221011/deystvuyuschie-aes-ukrainy-spravka-1124819854.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, экономика