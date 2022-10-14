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Путин ответил на вопрос о дальнейшем существовании Украины - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Путин ответил на вопрос о дальнейшем существовании Украины
Путин ответил на вопрос о дальнейшем существовании Украины - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Путин ответил на вопрос о дальнейшем существовании Украины
В условиях специальной военной операции Российская Федерация действует правильно и своевременно, при этом задачи по уничтожению Украины не стоит, заявил... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T17:16
2022-10-14T17:30
владимир путин (политик)
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В условиях специальной военной операции Российская Федерация действует правильно и своевременно, при этом задачи по уничтожению Украины не стоит, заявил президент России Владимир Путин."Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, мало приятно, мягко говоря, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно и своевременно", – сказал Путин в ходе пресс-конференции в Астане.По словам президента, Россия не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины, а лишь реагирует на ее неправомерные действия в отношении братских народов."Мы не ставили перед собой задачу по уничтожению Украины. Вот они взяли – в Крыму проживают 2,4 млн человек – и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Просто, как пример логики наших действий. Не сделали бы этого действия – не было бы других противодействий. Вот мост взорвали, теперь нам нужно 10 раз подумать, а обеспечение сообщения с Крымом по территории насколько важно для Российской Федерации?" – резюмировал Путин.
https://crimea.ria.ru/20221014/putin-predupredil-o-posledstviyakh-vvoda-voysk-nato-na-ukrainu-1124890655.html
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владимир путин (политик), украина, специальная военная операция рф на украине
Путин ответил на вопрос о дальнейшем существовании Украины

Президент Путин: мы не ставили перед собой задачу по уничтожению Украины

17:16 14.10.2022 (обновлено: 17:30 14.10.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В условиях специальной военной операции Российская Федерация действует правильно и своевременно, при этом задачи по уничтожению Украины не стоит, заявил президент России Владимир Путин.
"Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, мало приятно, мягко говоря, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно и своевременно", – сказал Путин в ходе пресс-конференции в Астане.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
16:26
Путин предупредил о последствиях ввода войск НАТО на Украину
По словам президента, Россия не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины, а лишь реагирует на ее неправомерные действия в отношении братских народов.
"Мы не ставили перед собой задачу по уничтожению Украины. Вот они взяли – в Крыму проживают 2,4 млн человек – и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Просто, как пример логики наших действий. Не сделали бы этого действия – не было бы других противодействий. Вот мост взорвали, теперь нам нужно 10 раз подумать, а обеспечение сообщения с Крымом по территории насколько важно для Российской Федерации?" – резюмировал Путин.
 
Владимир Путин (политик)УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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