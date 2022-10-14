https://crimea.ria.ru/20221014/lukashenko-v-belorussii-vveli-rezhim-povyshennoy-terroristicheskoy-opasnosti-1124886871.html

Лукашенко: в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности

Лукашенко: в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Лукашенко: в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в стране. По его словам, власти республики приняли решение об усилении... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T14:11

2022-10-14T14:11

2022-10-14T14:11

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в стране. По его словам, власти республики приняли решение об усилении контртеррористических мероприятий из-за обострения ситуации на границе.Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции из-за риска провокаций со стороны сопредельных государств. При этом Белорусское госагентство "БелТА" со ссылкой на источник в КГБ сообщило, что в стране не вводился режим контртеррористической операции. По словам представителя ведомства, в республике "проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению".Лукашенко пояснил усиление контртеррористических мер обострением ситуации у границ.Он подчеркнул, что из-за обострения ситуации у границ начаты "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации".

https://crimea.ria.ru/20221014/lukashenko-prizval-gotovitsya-k-provokatsiyam-zapada-po-vsemu-perimetru-sng-1124878830.html

https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, в мире