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Лукашенко: в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Лукашенко: в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности
Лукашенко: в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Лукашенко: в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в стране. По его словам, власти республики приняли решение об усилении... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T14:11
2022-10-14T14:11
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в стране. По его словам, власти республики приняли решение об усилении контртеррористических мероприятий из-за обострения ситуации на границе.Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции из-за риска провокаций со стороны сопредельных государств. При этом Белорусское госагентство "БелТА" со ссылкой на источник в КГБ сообщило, что в стране не вводился режим контртеррористической операции. По словам представителя ведомства, в республике "проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению".Лукашенко пояснил усиление контртеррористических мер обострением ситуации у границ.Он подчеркнул, что из-за обострения ситуации у границ начаты "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации".
https://crimea.ria.ru/20221014/lukashenko-prizval-gotovitsya-k-provokatsiyam-zapada-po-vsemu-perimetru-sng-1124878830.html
https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, в мире
Лукашенко: в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности

Лукашенко сообщил о введении в Белоруссии режима повышенной террористической опасности

14:11 14.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в стране. По его словам, власти республики приняли решение об усилении контртеррористических мероприятий из-за обострения ситуации на границе.
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции из-за риска провокаций со стороны сопредельных государств. При этом Белорусское госагентство "БелТА" со ссылкой на источник в КГБ сообщило, что в стране не вводился режим контртеррористической операции. По словам представителя ведомства, в республике "проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
11:34
Лукашенко призвал готовиться к провокациям Запада по всему периметру СНГ
Лукашенко пояснил усиление контртеррористических мер обострением ситуации у границ.
"(Режим) введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России, в связи с обострением введен режим повышенной террористической опасности", - сказал Лукашенко в Астане в интервью журналистам телеканала "Россия 24".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 12:05
Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко
Он подчеркнул, что из-за обострения ситуации у границ начаты "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации".
 
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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