Лукашенко: в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности
Лукашенко сообщил о введении в Белоруссии режима повышенной террористической опасности
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в стране. По его словам, власти республики приняли решение об усилении контртеррористических мероприятий из-за обострения ситуации на границе.
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции из-за риска провокаций со стороны сопредельных государств. При этом Белорусское госагентство "БелТА" со ссылкой на источник в КГБ сообщило, что в стране не вводился режим контртеррористической операции. По словам представителя ведомства, в республике "проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению".
Лукашенко пояснил усиление контртеррористических мер обострением ситуации у границ.
"(Режим) введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России, в связи с обострением введен режим повышенной террористической опасности", - сказал Лукашенко в Астане в интервью журналистам телеканала "Россия 24".
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Он подчеркнул, что из-за обострения ситуации у границ начаты "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации".