https://crimea.ria.ru/20221014/rezhim-kto-vveden-v-belorussii-1124871289.html
Режим КТО введен в Белоруссии
Режим КТО введен в Белоруссии - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Режим КТО введен в Белоруссии
В Белоруссии введен режим контртеррористической операции. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что силовые ведомства готовы дать отпор на возможные... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T07:25
2022-10-14T07:25
2022-10-14T07:25
белоруссия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Белоруссии введен режим контртеррористической операции. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что силовые ведомства готовы дать отпор на возможные провокации со стороны сопредельных государств, пишет РИА Новости.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев не просто обсуждает, а намерен нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну. А госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович подчеркнул, что страна не намерена поддаваться на провокации Запада, столкнувшего "славянские народы лбами", и вовлекаться в боевые действия, но безусловно сделает это, если ее государственная граница будет нарушена. "Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", - сообщил Макей в интервью газете "Известия".Глава МИД подтвердил наличие информации, что "отдельные сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков" белорусской территории.Как отметил Макей, принятые меры необходимы для безопасности граждан, "чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта". Белорусская армия, правоохранительные органы и спецслужбы готовы ответить на любые провокации соседних государств, заверил министр.
https://crimea.ria.ru/20221013/kogda-belorussiya-nachnet-voevat--sovbez-respubliki-1124854369.html
https://crimea.ria.ru/20221013/ekspert-ne-isklyuchil-vtyagivaniya-belorussii-v-konflikt-na-ukraine-1124834572.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белоруссия, в мире
Режим КТО введен в Белоруссии
В Белоруссии введен режим КТО из-за угрозы провокаций – глава МИД республики Макей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Белоруссии введен режим контртеррористической операции. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что силовые ведомства готовы дать отпор на возможные провокации со стороны сопредельных государств, пишет РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что Киев не просто обсуждает, а намерен нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну. А госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович подчеркнул
, что страна не намерена поддаваться на провокации Запада, столкнувшего "славянские народы лбами", и вовлекаться в боевые действия, но безусловно сделает это, если ее государственная граница будет нарушена.
"Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", - сообщил Макей в интервью газете
"Известия".
Глава МИД подтвердил наличие информации, что "отдельные сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков" белорусской территории.
Как отметил Макей, принятые меры необходимы для безопасности граждан, "чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта". Белорусская армия, правоохранительные органы и спецслужбы готовы ответить на любые провокации соседних государств, заверил министр.