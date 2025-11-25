https://crimea.ria.ru/20251125/massirovannaya-ataka-vsu-po-yugu-rossii-i-proekt-byudzheta-kryma--glavnoe-1151177557.html

Массированная атака ВСУ по югу России и проект бюджета Крыма – главное

Массированная атака ВСУ по югу России и проект бюджета Крыма – главное - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Массированная атака ВСУ по югу России и проект бюджета Крыма – главное

ВСУ нанесли массированный удар по югу России. Служба внешней разведки РФ раскрыла замысел Лондона дискредитировать президента США Дональда Трампа. Глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по югу России. Служба внешней разведки РФ раскрыла замысел Лондона дискредитировать президента США Дональда Трампа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европе не стоит рассчитывать на то, что Москва побежит садиться за стол переговоров по первому же призыву. Проект бюджета Крыма на три года принят в первом чтении.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымМассированный удар ВСУ по югу РоссииТри человека погибли и 17 ранены при массированном налете беспилотников ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область. Об этом сообщают губернаторы регионов."Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах", – проинформировал глава региона Вениамин Кондратьев.В Туапсинском округе два детских сада временно закрыли из-за падения на территорию обломков БПЛА, предупреждал вице-губернатор Кубани Александр Руденко. По его словам, речь идет об учреждениях № 40 и 41. В одном из зданий также выбиты окна.В Таганроге ввели режим ЧС в границах домов и учреждений, поврежденных после атаки. Под Новороссийском был поврежден морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума. Кроме того, под огнем ВСУ оказались четыре района Новороссийска. В многоквартирных и частных домах посечены кровли, выбиты стекла, в некоторых местах из-за обломков возникли пожары.СВР раскрыла замысел Лондона дискредитировать ТрампаЛондон планирует сбить миротворческий настрой американского лидера Дональда Трампа и дискредитировать его с помощью фейковых "досье", обвинив главу Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами. Об этом сообщает во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России.Заявления главы МИД России Сергея ЛавроваЕвропе не стоит рассчитывать, что Россия сядет с ней за стол переговоров по первому же призыву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он также отметил, что Москве официально не передавали план США по урегулированию на Украине, она получила его по неофициальным каналам.Проект бюджета Крыма принят в первом чтенииПарламент Крыма во вторник на внеочередной сессии принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Согласно документу, в следующем году доходы региона составят 231,1 миллиарда рублей, расходы – 235 млрд рублей. Дефицит в размере 3,9 млрд рублей будет покрываться за счет изменения остатков средств на счетах, продажи акций и иных форм участия в капитал, привлечения кредитов из федерального бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

