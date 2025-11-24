https://crimea.ria.ru/20251124/bespilotniki-atakuyut-novorossiysk-1151149821.html
Атаку беспилотников отражают в Новороссийске
Атаку беспилотников отражают в Новороссийске - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Атаку беспилотников отражают в Новороссийске
В Новороссийске звучит сирена – военные отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T22:54
2025-11-24T22:54
2025-11-24T23:06
новороссийск
андрей кравченко
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_0:43:485:316_1920x0_80_0_0_af6ea7ec43763206c5f3535be36b753a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена – военные отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.И призвал не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети.Ранее в понедельник воздушную тревогу дважды объявляли в Севастополе. В городе-герое военные отражали атаку ВСУ, работала ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251124/19-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151148396.html
новороссийск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_65:0:487:316_1920x0_80_0_0_59dacc7e9ac6a7171a4c28651dc0cc23.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, андрей кравченко, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Материал дополняется
Атаку беспилотников отражают в Новороссийске
Атаку беспилотников отражают в Новороссийске
22:54 24.11.2025 (обновлено: 23:06 24.11.2025)