Атаку беспилотников отражают в Новороссийске - 24.11.2025
Атаку беспилотников отражают в Новороссийске
В Новороссийске звучит сирена – военные отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена – военные отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.И призвал не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети.Ранее в понедельник воздушную тревогу дважды объявляли в Севастополе. В городе-герое военные отражали атаку ВСУ, работала ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Материал дополняется
22:54 24.11.2025 (обновлено: 23:06 24.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена – военные отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!" – проинформировал Кравченко.
И призвал не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети.
Ранее в понедельник воздушную тревогу дважды объявляли в Севастополе. В городе-герое военные отражали атаку ВСУ, работала ПВО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
