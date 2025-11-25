Рейтинг@Mail.ru
Проект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 25.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251125/proekt-byudzheta-kryma-na-trekhletku-prinyat-v-pervom-chtenii-1151163057.html
Проект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтении
Проект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Проект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтении
Парламент Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ принят на внеочередной сессии РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ принят на внеочередной сессии Госсовета РК во вторник, передает корреспондент РИА Новости Крым. Как сообщила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико, почти половина поступлений в казну в следующем году – порядка 120 млрд рублей – будет сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов. Львиную их долю составляют налог на доходы физлиц (46,7 млрд рублей) и налог на прибыль организаций (25 млрд рублей). Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 111 млрд рублей. В том числе на реализацию мероприятий госпрограммы социально-экономического развития региона на 2026 год предусмотрено 53,6 млрд рублей. В структуре бюджетных расходов приоритетными направлениями остаются образование, социальная политика и здравоохранение. В следующем году на эти сферы потратят 47,7 млрд, 39,1 млрд и 19,3 млрд рублей соответственно. На культуру и кинематографию в проекте бюджета заложено 5,1 млрд, СМИ – 1,3 млрд, физкультуру и спорт – 2,1 млрд рублей. Расходы на ЖКХ составят почти 20 млрд рублей, на национальную экономику – свыше 86 млрд рублей. Дорожный фонд составит 55,2 млрд рублей. Как отметил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, в целом крымский бюджет представляется оптимистичным и сохраняет социальную направленность.По его словам, за прошедшие 11 лет Крым совершил фантастический рывок в развитии, став одним из самых динамично развивающихся регионов России."В 2014 году мы не могли даже представить весь объем преобразований, не могли мечтать обо всем, что сегодня происходит в республике. Но параметры рассматриваемого бюджета говорят о том, что мы привыкаем к этому позитиву", – добавил глава крымского парламента.
Проект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтении

Проект бюджета Крыма на 2026-2028 годы принят в первом чтении

12:40 25.11.2025 (обновлено: 13:04 25.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ принят на внеочередной сессии Госсовета РК во вторник, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В следующем году доходы региона составят 231,1 миллиарда рублей, расходы – 235 млрд рублей. Дефицит в размере 3,9 млрд рублей будет покрываться за счет изменения остатков средств на счетах, продажи акций и иных форм участия в капитал, привлечения кредитов из федерального бюджета.
Как сообщила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико, почти половина поступлений в казну в следующем году – порядка 120 млрд рублей – будет сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов. Львиную их долю составляют налог на доходы физлиц (46,7 млрд рублей) и налог на прибыль организаций (25 млрд рублей).
Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 111 млрд рублей. В том числе на реализацию мероприятий госпрограммы социально-экономического развития региона на 2026 год предусмотрено 53,6 млрд рублей.
В структуре бюджетных расходов приоритетными направлениями остаются образование, социальная политика и здравоохранение. В следующем году на эти сферы потратят 47,7 млрд, 39,1 млрд и 19,3 млрд рублей соответственно.
На культуру и кинематографию в проекте бюджета заложено 5,1 млрд, СМИ – 1,3 млрд, физкультуру и спорт – 2,1 млрд рублей. Расходы на ЖКХ составят почти 20 млрд рублей, на национальную экономику – свыше 86 млрд рублей. Дорожный фонд составит 55,2 млрд рублей.
Как отметила Кивико, параметры проекта крымского бюджета будут скорректированы ко второму чтению, в соответствии с принятым Госдумой законом о Федеральном бюджете на 2026-2028 годы, а также рекомендациями Государственного совета РК, утвержденными по итогам парламентских слушаний.
Как отметил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, в целом крымский бюджет представляется оптимистичным и сохраняет социальную направленность.
"Основной финансовый документ мы принимаем в условиях СВО, в непростой геополитической обстановке. Поэтому реализация всех планируемых мероприятий будет для нас большим успехом", – сказал он.
По его словам, за прошедшие 11 лет Крым совершил фантастический рывок в развитии, став одним из самых динамично развивающихся регионов России.
"В 2014 году мы не могли даже представить весь объем преобразований, не могли мечтать обо всем, что сегодня происходит в республике. Но параметры рассматриваемого бюджета говорят о том, что мы привыкаем к этому позитиву", – добавил глава крымского парламента.
