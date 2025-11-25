https://crimea.ria.ru/20251125/proekt-byudzheta-kryma-na-trekhletku-prinyat-v-pervom-chtenii-1151163057.html

Проект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтении

Проект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Проект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтении

Парламент Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ принят на внеочередной сессии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ принят на внеочередной сессии Госсовета РК во вторник, передает корреспондент РИА Новости Крым. Как сообщила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико, почти половина поступлений в казну в следующем году – порядка 120 млрд рублей – будет сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов. Львиную их долю составляют налог на доходы физлиц (46,7 млрд рублей) и налог на прибыль организаций (25 млрд рублей). Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 111 млрд рублей. В том числе на реализацию мероприятий госпрограммы социально-экономического развития региона на 2026 год предусмотрено 53,6 млрд рублей. В структуре бюджетных расходов приоритетными направлениями остаются образование, социальная политика и здравоохранение. В следующем году на эти сферы потратят 47,7 млрд, 39,1 млрд и 19,3 млрд рублей соответственно. На культуру и кинематографию в проекте бюджета заложено 5,1 млрд, СМИ – 1,3 млрд, физкультуру и спорт – 2,1 млрд рублей. Расходы на ЖКХ составят почти 20 млрд рублей, на национальную экономику – свыше 86 млрд рублей. Дорожный фонд составит 55,2 млрд рублей. Как отметил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, в целом крымский бюджет представляется оптимистичным и сохраняет социальную направленность.По его словам, за прошедшие 11 лет Крым совершил фантастический рывок в развитии, став одним из самых динамично развивающихся регионов России."В 2014 году мы не могли даже представить весь объем преобразований, не могли мечтать обо всем, что сегодня происходит в республике. Но параметры рассматриваемого бюджета говорят о том, что мы привыкаем к этому позитиву", – добавил глава крымского парламента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушенияГосдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годыВ Севастополе принимают бюджет на 2026 год – на что пойдут средства

